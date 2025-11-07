　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

NCC人事同意權今投票　黃國昌：民眾黨團全投不同意

▲▼民眾黨立法院黨團「人事延宕、機關癱瘓，誰之過？」記者會，立委黃國昌、陳昭姿、張啟楷、林國承出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院今（7日）上午將審查國家通訊委員會（NCC）人事案，民眾黨立院黨團上午召開記者會，批評行政院長卓榮泰一再拖延說謊，且提名的人選完全不及格，「不懂電信、不懂傳播，是要當橡皮圖章？」他並宣布，黨團一致決議，對4位NCC被提名人全部都會投下不同意票。

針對NCC委員被提名人包括正副主委人事同意權的行使，黃國昌說，今天上午黨團會議討論，對於行政院長卓榮泰惡意欺騙國會、惡意拖延提出NCC被提名人的名單，提出最嚴厲譴責，卓榮泰一再說謊、一再欺騙國會。

黃國昌指出，今年4月說要把名單交出來，結果沒交出名單、說有委員有個別生涯考慮，但在人事同意權行使過程中，從主委被提名人、副主委被提名人還有兩位委員被提名人，全部問過一輪，大家在5月前都同意了。一個行政院長公然欺騙社會、國會，「請問卓榮泰，什麼時候要出來道歉認錯？」

「卓榮泰在等的，就是大惡罷大成功，國會由民進黨過半控制後，當橡皮圖章通過他提出的NCC委員。」黃國昌直言，這就是卓榮泰欺騙社會、惡意拖延提名程序真正的目的。

「在審查會行使過程、包括問卷回來的過程，也深刻理解為什麼卓榮泰如此『用心良苦』。」黃國昌酸，NCC要管的是電信與傳播2大專業領域的重要機關，卓榮泰提了一個學界出來的小白兔，不懂電信、不懂傳播，「提這位被提名人，是要當橡皮圖章？還是比較好操控的傀儡？」

黃國昌說，自己在審查過程中對主委被提名人非常客氣，但實質的問題一問，什麼都不知道。他指出，其他幾位被提名人雖曾在新聞媒體擔任自律委員會的委員或召集人，看似具備經驗，但實際上完全不及格。

黃國昌直言，如果連在新聞頻道當新聞自律委員都做不好，要提名他們當NCC委員，不是在跟社會開玩笑嗎？放任電視台造謠抹黃、抹黑、惡質假新聞完全沒處理，「把新聞自律委員會當成裝飾，基本責任都沒有履行，怎麼能擔任NCC委員？」最後，黃宣布，民眾黨立法院黨團一致決議，對4位NCC被提名人全部都會投下不同意票。

11/05 全台詐欺最新數據

481 2 6583 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鳳凰挑戰「58年來首登陸」11月颱風！　上一個災情慘重
豬市解封！　首日衝116元天價
快訊／台中某摩鐵男客陳屍房內　現場封鎖
墾丁出遊天人永隔！特斯拉飛撞1死7傷　機車夫妻恐截肢
特斯拉高速噴飛1死7傷！　另一視角驚悚畫面曝光
旅客注意！美FAA發布緊急命令　已數百航班取消
菲律賓國家災難狀態！增至188死　近40萬人被迫撤離
快訊／藍白表態「全封」！4名NCC委員被提名人　人事同意權過

