普發現金預登記今開跑　民眾黨設「服務站」協助民眾上網操作

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

普發1萬登記入帳今（5日）開跑，民眾黨今召開黨政聯繫會議，黨主席黃國昌責成秘書長周榆修提供便民領取服務，周裁示各地方黨部、每位公職的服務處掛設布條，設立「國會還財於民！普發一萬民眾服務站」，協助民眾上網登記，領回被中央超徵的一萬元稅金。

會中也進一步討論推動地方聯合治理的進程，黃國昌強調，聯合政府的理論與實踐必須並行，除了借鏡國際經驗，更重視如何將理念落實於地方政府治理，民眾黨啟動的「地方聯合治理巡迴論壇」，北部場將於11月16日在基隆舉行，將和基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳共同從基隆市府現行聯合治理的經驗出發，探索2026年政黨間於各地合作治理的可能。

民眾黨指出，2場聯合政府論壇已引起社會反思，「現行民進黨少數政府執政、卻拒絕朝野理性對話，造成台灣內政外交皆停滯不前的困境，是否唯有政黨基於政策與理念合作，方能為國家找到前進道路？」因此民眾黨展開與地方政府聯合治理的初探，政策會執行長賴香伶於會中報告，本次巡迴論壇首站從基隆出發，即因謝國樑市長打破政黨界限，邀請民眾黨的邱珮琳擔任副市長，運用邱副市長在媒體、企業及跨界整合領域的專長來推動市政發展。

黃國昌也宣布，11月底將率領台灣民眾黨青年團赴日參訪，並由台北市議員陳宥丞擔任副團長。目前成員報名熱烈，包括大學在學學生、研究生與博士生，專業領域橫跨公共行政、戰略與國際事務、城市規劃、環境永續、大眾傳播、公共衛生及社會福利等，國際部將歷經兩輪嚴謹的甄選程序，最終遴選出9位優秀青年代表出訪，進一步深入了解日本聯合政府架構與跨黨合作經驗，進一步強化國際視野與能力。

另外，針對民進黨立委吳思瑤、林楚茵等人，近期再度不顧社會高漲民意、執意犧牲民眾投票權，持續用錯誤資訊抹紅民眾黨團優先法案「國內移轉投票」，黃國昌也重申，民眾黨長期倡議的「國內移轉投票」，清楚訂定是在台澎金馬範圍內的國民，不必回到戶籍地就能投票，不僅提升便利性、更是保障投票權，完全不涉及海外，徹底與民進黨所稱的中共介選徹底無關，反問民進黨「難道早已在海外實施投票制度、今年更於台灣設立投票所的鄰近國家日本，也被中共介選嗎？」

黃國昌強調，雖然不理解民進黨為何堅持剝奪礙於工作、往返交通或其他因素無法返鄉投票民眾們的投票權、傲慢無視年輕人在行使投票權面臨的困境和要支出的成本，但台灣民眾黨將持續捍衛軍警消醫護、非「見紅休」的民眾、以及在外地打拚的年輕朋友們之公民權，致力於立法院推動完善的國內移轉投票制度，保障每一位國人能以選票展現意志、落實真正的民主。