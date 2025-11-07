補充保費改革民怨！　醫也不挺：3類人多收費才公平

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部研議健保補充保費三大改革方案，其中利息、股利、租金的補充保費改採年度結算制，引發民眾不滿。醫師蘇一峰直言，這次加收保費會受到這麼大的反彈，是因為民眾覺得增收制度不公平，「使用較多醫療、小病跑大醫院、小病跑急診的人」才應該多收費。

▲健保補充保費改革方案掀起社會大眾議論。圖為健保署外觀。（資料照／記者洪巧藍攝）

衛福部近期研議健保補充保費三大改革方案，當中包含鎖定租金、利息、股利3項保費收入，從單筆收費改為年度結算，估計影響人數約480萬人，大約可增加健保財務100億至200億元。然而，消息傳開之後，卻引發不少小資族、存股族反彈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

行政院發言人李慧芝6日表示，行政院卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

不過，醫師蘇一峰6日晚間在臉書發文直言，這次加收保費之所以會受到這麼大的反彈，是因為民眾覺得增收制度不公平，他覺得「使用較多醫療、小病跑大醫院、小病跑急診的人」多收費才符合公平正義，政府應該減少不必要的撒幣（指毫無節制花費大量錢財），把錢投資在力挺健保永續經營上才對。