補充保費改革民怨！　醫也不挺：3類人多收費才公平

生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

健保補充保費改革醫師也不挺　蘇一峰：3類人多收費才公平

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部研議健保補充保費三大改革方案，其中利息、股利、租金的補充保費改採年度結算制，引發民眾不滿。醫師蘇一峰直言，這次加收保費會受到這麼大的反彈，是因為民眾覺得增收制度不公平，「使用較多醫療、小病跑大醫院、小病跑急診的人」才應該多收費。

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保補充保費改革方案掀起社會大眾議論。圖為健保署外觀。（資料照／記者洪巧藍攝）

衛福部近期研議健保補充保費三大改革方案，當中包含鎖定租金、利息、股利3項保費收入，從單筆收費改為年度結算，估計影響人數約480萬人，大約可增加健保財務100億至200億元。然而，消息傳開之後，卻引發不少小資族、存股族反彈。

行政院發言人李慧芝6日表示，行政院卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

不過，醫師蘇一峰6日晚間在臉書發文直言，這次加收保費之所以會受到這麼大的反彈，是因為民眾覺得增收制度不公平，他覺得「使用較多醫療、小病跑大醫院、小病跑急診的人」多收費才符合公平正義，政府應該減少不必要的撒幣（指毫無節制花費大量錢財），把錢投資在力挺健保永續經營上才對。

????小弟我說過了，????#衛福石部長有如石頭般的堅硬個性 ????這次加收保費會遇到這麼大的反彈，#來自於大家覺得增收制度不公平！ ????醫療用的多，小病跑大醫院，小病跑急診的人，#這些人多收費才符合公平正義 ????減少不必要的灑幣，#把錢投資力挺健保永續經營才對！

蘇一峰發佈於 2025年11月6日 星期四
11/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

二代健保補充保費新制擬採「年度結算」、下限2萬元的措施，優先結算存款利息、股利所得與租金收入，同步調整獎金收入課徵補充保費規範，但因各界輿論沸騰，行政院今（6）日晚間宣布暫緩，不過中經院院長連賢明感嘆，「每個政治人物都說健保很重要不能倒，然後健保漲保費都雙手一攤說不要找我。」認為健保財務問題是難解議題。

補充保費改革急轉彎　衛福部宣布暫停

補充保費改革急轉彎　衛福部宣布暫停

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

補充保費改革挨轟！網點名1類人該多收費

補充保費改革挨轟！網點名1類人該多收費

補充保費「3大改革」5大QA一次看懂

補充保費「3大改革」5大QA一次看懂

健保行政院蘇一峰

