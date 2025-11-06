　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

▲行政院發言人李慧芝主持院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

針對衛福部研議的健保補充保費三大改革方案，其中將利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」，引發小資族大反彈，行政院發言人李慧芝今（6日）晚表示，政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平。考量社會意見，卓院長已指示衛福部暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式。

現行健保費率為5.17%，另外還有6項補充保費來源，包含高額獎金全年超過當月投保金額4倍、兼職薪資所得超過公告最低工資，以及執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入等。目前僅規定每筆金額超過新台幣2萬元要繳2.11%補充保費，因此國人多會「拆單」處理，藉此規避。

但衛福部昨證實，將改革補充保費的收取公式。當中包含鎖定「租金、利息、股利」3項保費收入，從「單筆收費」改為「年度結算」，估計影響人數約480萬人，約可增加健保財務100億至200億元，引發熱議。

李慧芝指出，過去30年來健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重。為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。

李慧芝表示，行政院卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
范姜握有「粿粿裸擁王子」照？徵信社揭真相：不要見獵心喜
謝侑芯猝死前3天「7閨蜜熱舞」　G奶辣模被質疑！她澄清沒去過
快訊／普發現金晚間8點達207萬人預先登記　6步驟可修改領錢
700萬人減稅！明年綜所稅免稅額、扣除額都調高　4口之家省1
謝侑芯命案爆插曲！不明人士「冒充家屬領遺體」　大馬警識破驅離

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

賴清德：川普2個目標台灣都能協助　希望談關稅台美進一步合作

蔡英文提馬英九交代年改要完成　蕭旭岑：社會對「馬維拉」膩了

提升消防員執勤安全　內政部118年前訓練千名事故安全官

豬肉解禁！　劉世芳大啖刈包支持國產豬

才解封就鬆懈！新北抓到違規廚餘養豬場　重罰206萬並取消補助

閃兵逃不了！　被抓包刑期將加嚴、超過36歲擬補服替代役

颱風重創菲律賓死傷慘重　外交部哀悼慰問：暫無國人受困傷亡

陳瑩、莊瑞雄爭取公路局房舍空間　供台東市豐原里活動中心使用

藍營嗆蘇巧慧不挺財劃法　綠議員酸修法烏龍先道歉、新北市府也吐血

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

賴清德：川普2個目標台灣都能協助　希望談關稅台美進一步合作

蔡英文提馬英九交代年改要完成　蕭旭岑：社會對「馬維拉」膩了

提升消防員執勤安全　內政部118年前訓練千名事故安全官

豬肉解禁！　劉世芳大啖刈包支持國產豬

才解封就鬆懈！新北抓到違規廚餘養豬場　重罰206萬並取消補助

閃兵逃不了！　被抓包刑期將加嚴、超過36歲擬補服替代役

颱風重創菲律賓死傷慘重　外交部哀悼慰問：暫無國人受困傷亡

陳瑩、莊瑞雄爭取公路局房舍空間　供台東市豐原里活動中心使用

藍營嗆蘇巧慧不挺財劃法　綠議員酸修法烏龍先道歉、新北市府也吐血

客語也能唱成晶晶體！　她超大膽「還找王治平唱饒舌」

齊力創永續！新北表揚績優環保志工　推動綠色消費成果亮眼

金鷲二軍很注重飲食！陽柏翔隨樂天返台參加交流賽　透露增肌關鍵

林哲熹《驅魔男神》演活魯蛇男友！　雷嘉汭崩潰：又愛又恨，可以積極點嗎？

蝙蝠母子緊擁誤闖洗衣槽　新北動保急救援深夜野放

翁倩玉48年沒在台演戲！　《比悲傷》導演「看完演唱會」為她重寫劇本

直擊／惠利中文告白：我愛你　寵粉1行為全場暴動...尖叫聲炸裂

12月起無人機大管制！詳細公告曝光

普發現金晚間8點達207萬人預先登記　6步驟可修改領錢帳號

補充保費改革急轉彎　衛福部宣布「暫停有爭議規劃」

【我當時害怕極了】老公像卡帶反覆重播　老婆理智線斷掉怒丟屎包！

政治熱門新聞

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

盧秀燕率市府團隊2度鞠躬道歉

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

遭點名淘汰　黃敬平表態願退黨

股利年結2萬就要繳健保補充保費　政院：不會為難小資族

閃兵藝人緊張了！最高檢提刑責加重「5→7年」　顧立雄：作適切考量

年改後退休師仍享穩定退休金　鄭英耀曝：69%月退平均5.8萬元

蘇巧慧出戰新北　吳子嘉預言藍營人選

閃兵逃不了！　被抓包刑期將加嚴、超過36歲擬補服替代役

轟卓榮泰要人民減少廚餘　國民黨：非洲豬瘟來襲卻在說教

館長赴中要幫賴清德「尋根」　民進黨冷回：跳樑小丑沒有評論價值

台肥風波　謝龍介曝：將來凸槌恐是他

綠不滿北市府拒普發現金　蔣萬安嗆：用老本發不合理

陳柏惟：用血緣「認祖歸宗」是落後國家行為　落葉歸根的都是肥料

更多熱門

相關新聞

藍白修法公教退休金隨現職、CPI調整　政院：退撫基金承受雙重負擔

藍白修法公教退休金隨現職、CPI調整　政院：退撫基金承受雙重負擔

藍白力主停砍公教年金，由於朝野無法達成共識，司法法制委員會召委翁曉玲裁示全案保留送出委員會，交付朝野協商，預計冷凍期1個月後拼12月三讀闖關。行政院人事總處今（6日）示警，現行公教退休金調整有既定機制，若改為隨現職待遇、消費者物價指數（CPI）調整，會使基金承受雙重負擔；甚至會出現「退休金調得比現職多」的現象，這提案不應該成立。

網傳「投誠APP」、「投誠網頁」　陸委會：請警方查辦是否違法

網傳「投誠APP」、「投誠網頁」　陸委會：請警方查辦是否違法

與國科會合作提升觀賽體驗　運動部：壯大中職就不怕全世界競爭

與國科會合作提升觀賽體驗　運動部：壯大中職就不怕全世界競爭

股利年結2萬就要繳健保補充保費　政院：不會為難小資族

股利年結2萬就要繳健保補充保費　政院：不會為難小資族

暫不開放廚餘養豬　農業部有「3前提」：先完成可先開放

暫不開放廚餘養豬　農業部有「3前提」：先完成可先開放

關鍵字：

行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

謝侑芯過世數日「OnlyFans突更新」！曾月收7位數

太子集團層峰淫亂內幕曝　台灣正妹海量輸出性服務

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完：怪怪的

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

瀑布旁活春宮　男女全裸「濕身親熱」

太子集團「爆乳特助」已當媽了！本尊一夜全關

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

更多

最夯影音

更多
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面