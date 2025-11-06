池上巡邏警即時救助倒地長者　機警與溫暖受肯定

▲池上巡邏警即時救助倒地長者。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局池上聯合所警員羅曉薇與楊雯雅於5日晚間執行巡邏勤務時，行經池上市區中山路，發現一位年約八旬的老翁倒臥於住家門口，情況緊急。兩名員警迅速停車上前察看，發現長者意識模糊、無法自行起身，立刻通報消防隊支援救護，並在一旁陪伴安撫。

救護人員抵達後，羅、楊二員協助將長者送往關山慈濟醫院就醫。經醫師診斷，長者並無大礙，疑因天氣轉涼導致血壓不穩而暈倒。長者家屬對警方的迅速救助表達感謝，並感性表示：「幸好有警察巡邏經過，不然後果難以想像。」

警方指出，員警執行巡邏勤務，不僅關注治安，更積極關懷社區民眾安危。這次即時發現並救助長者，展現了「主動服務」與「預防危安」的精神。羅、楊兩位員警冷靜應對、迅速處理，充分展現警察工作不僅是維護治安，更是守護民眾生命安全的重要責任。

此事件也反映關山分局局長蔡燕明推動的「社區警政」與「溫度執法」理念，鼓勵員警在執勤中關懷弱勢與高齡族群，強化警民互信，落實守護社區的使命。警方提醒，秋冬交替氣溫變化大，長者及慢性病患者應注意保暖，家屬亦可加強關懷，必要時安裝緊急求助設備，提升安全防護。

關山分局表示，未來將持續強化社區巡守，發揮警察服務熱忱與溫度，讓「人民保母」形象深入人心，共同營造安全、安心且有愛的宜居環境。