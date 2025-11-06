台東成功警分局11/7起交通大執法3天　加強取締違規





▲台東成功分局11月7日至9日展開交通大執法。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為維護道路交通秩序與用路人安全，台東縣警察局成功分局將於11月7日至9日期間，在轄內主要幹道與易肇事路段展開「交通大執法」專案勤務。此次行動聚焦於高風險違規行為，包括酒後駕車、超速、闖紅燈、未繫安全帶、路口車不讓人、機車未戴安全帽、無照駕駛及違規停車等，透過提高執法密度與巡查頻率，全面遏止交通違規歪風。

成功分局表示，根據近期交通事故統計，多數事故仍與駕駛人違規或疏忽有關，其中酒駕與超速更是主要肇因。警方指出，這些行為不僅危及自身安危，也對其他用路人造成威脅。為此，除持續加強取締外，也將同步推動交通安全宣導，提醒駕駛人「遵守規則不是約束，而是保障」，呼籲民眾養成守法駕駛的習慣。

執法期間，成功分局將動員各分駐所同步執行勤務，針對台11線、東23線及觀光熱區周邊道路設置巡查與稽查據點，並運用警用行動載具查詢系統，即時辨識可疑車輛與違規狀況，以提升執法效能。

警方強調，交通安全是社會共同的責任。成功分局呼籲民眾自覺遵守交通規則，拒絕酒駕、遠離違規，共同營造「安全、順暢、友善」的交通環境，讓行車更平安、社區更安心。