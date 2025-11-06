　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

防詐意識升級　台東警提醒民眾普發1萬勿受騙

▲台東警方提醒民眾提防詐騙陷阱。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東警方提醒民眾提防詐騙陷阱。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

因應「全民普發1萬元」政策上路，台東縣警察局刑事警察大隊近期加強防詐宣導，提醒民眾提高警覺，避免遭詐騙集團趁勢而入。警方除印製防詐海報張貼於各地文健站外，也親赴社區據點與長輩面對面說明，協助民眾守護荷包安全。

根據規定，「全民普發1萬元」將以直接入帳、線上登記入帳、ATM領現金及郵局臨櫃領取等方式發放。警方特別強調，政府機關不會以電話、簡訊或社群訊息主動通知民眾，也不會要求提供帳號、密碼或OTP驗證碼。若要線上登記，請務必透過官方網站「1000.gov.tw」辦理，切勿點擊不明連結，以免資料外洩。

台東警方指出，近期已有詐騙集團假冒政府名義散布「領取連結」，透過社群媒體與通訊軟體引導民眾輸入個資或帳號密碼，藉此竊取金錢。由於部分長輩對數位操作不熟，往往成為詐騙集團的主要鎖定對象。

在宣導活動中，警方以實際案例講解與互動問答方式，強調反詐「三不原則」——不點連結、不填個資、不亂匯款。警方再次提醒，政府絕不會要求轉帳或指示操作ATM，若接獲可疑訊息，務必冷靜查證，並撥打165反詐騙專線求證。

台東縣警察局表示，未來將持續深入社區與各族群據點，強化犯罪預防觀念，讓全民普發政策能在安全無虞的環境下順利執行。警方呼籲民眾，如遇疑似詐騙情況，可撥打165反詐騙或110報案專線，或上網搜尋「打詐儀錶板」查閱最新案例，避免落入詐騙陷阱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰估明天轉中颱　最快下周一發海陸警「登陸機率高」
快訊／特斯拉連環追撞！3大4小受傷　駕駛命危
王丹強吻男學生性騷成立　提告撤銷清大處分吞敗
32歲台灣人在泰國被抓！
啦啦隊E級女神天母吃飯穿超辣！　胸前「水滴形鏤空」被看光
目擊老公殺大小姑！　妻染血坐地「抱頭痛哭」：我該怎麼辦
三重狠男「殺姊妹1死2傷」正面曝！　胸染大片血跡喊：太衝動
謝侑芯父母「託人赴大馬處理後事」　生前遺願藏洋蔥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消三大隊辦安檢講習　強化火警自動警報設備檢修實務

台南辦企業防災座談會　近60家廠商交流強化風災震災應變

2025畫圈圈美術獎登場　身心障礙學生以畫筆寫生命

高雄市議員三民區增1席！資深女將掛看板參戰　卻傳綠提名縮水

挺身而「畫」！高雄身障藝術家聯展　用色彩寫下生命韌性

豬車報到！雲林肉品市場恢復熱鬧景象　估3個月消化累積豬量

非洲豬瘟禁令今午解禁　桃園肉品市場預計首日將收2500頭活豬

池上巡邏警即時救助倒地長者　機警與溫暖受肯定

台南勞工局推多國語動畫　助6.3萬名移工適應職場與生活

崑大時尚系勇闖「時裝設計新人獎」　72位師生打造國際級伸展臺

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

南消三大隊辦安檢講習　強化火警自動警報設備檢修實務

台南辦企業防災座談會　近60家廠商交流強化風災震災應變

2025畫圈圈美術獎登場　身心障礙學生以畫筆寫生命

高雄市議員三民區增1席！資深女將掛看板參戰　卻傳綠提名縮水

挺身而「畫」！高雄身障藝術家聯展　用色彩寫下生命韌性

豬車報到！雲林肉品市場恢復熱鬧景象　估3個月消化累積豬量

非洲豬瘟禁令今午解禁　桃園肉品市場預計首日將收2500頭活豬

池上巡邏警即時救助倒地長者　機警與溫暖受肯定

台南勞工局推多國語動畫　助6.3萬名移工適應職場與生活

崑大時尚系勇闖「時裝設計新人獎」　72位師生打造國際級伸展臺

樹林柑園國小遭工廠大火波及受損　教育局：明天停課一天

南消三大隊辦安檢講習　強化火警自動警報設備檢修實務

爭鮮遭爆「文蛤退餐後又現迴轉檯」　業者否認：並無重新上架

台灣人赴韓新制！落地仁川機場就能辦「入境快速通關」、即辦即用

「不支持」與「反對」之間　一場關乎台灣生存的語言攻防

撞擊畫面曝！瑞芳聯結車轉彎「騎士迎面撞上」　卡輪下送醫不治

鳳凰估明天轉中颱　最快下周一發海陸警「登陸機率高」

大轉運來了！命理師點名「5生肖」：立冬後發大財

快訊／屏東特斯拉「撞水泥車再撞機車」！3大4小受傷　駕駛無心跳

藍營嗆蘇巧慧不挺財劃法　綠議員酸修法烏龍先道歉、新北市府也吐血

【鬼切上路】桃園堆高機突鬼切！ 騎士閃不過撞牙叉彈飛慘摔

地方熱門新聞

黃明志演唱被除名！金門縣府開第一槍

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲慈濟獎學金肯定

8連霸代表病逝　盡職到最後一刻

桃園南門市場大火　凌濤要求市府三大應變

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」活動

台南東區健身公寓火警住警器及時示警成功防止災害擴大

麻豆新樓醫院手扶梯改建電梯病人就醫更安全便利

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

中台世界博物館雲裳萬象活動邀親子一起穿越盛唐

公園上空違法首例　高雄男被檢舉挨罰

高溫救災防熱傷害！南消添購86台高效能降溫風扇強化現場後勤照護

發展南桃園　市議員吳嘉和爭設客運營運中心

日管處參加ITF台北國際旅展推微笑遊程

豬隻恢復正常供應南市校園午餐「豬肉採購」回到疫情前模式

更多熱門

相關新聞

台東縣長盃五人制足球錦標賽7日登場

台東縣長盃五人制足球錦標賽7日登場

年度台東最盛大的足球盛會──114年台東縣縣長盃五人制足球錦標賽，將於7日起在豐里國小熱鬧開踢，連續三天展開精彩賽事。今年共有來自全縣各地社會組、高中職、國中及國小等共63支隊伍、568位選手報名參賽，規模盛大，預料將掀起一波足壇熱潮。台東縣政府教育處邀請鄉親踴躍到場觀賽，為台東的足球小將與勁旅加油打氣。

台東無圍牆巨蛋音樂會　讓山海成為舞台

台東無圍牆巨蛋音樂會　讓山海成為舞台

台東跨年晚會張惠妹領銜群星　縣府稽查防房價哄抬

台東跨年晚會張惠妹領銜群星　縣府稽查防房價哄抬

全國部落健康營造成果會登場　台東奪多項殊榮

全國部落健康營造成果會登場　台東奪多項殊榮

從小養成珍惜水習慣　台東環保局推環境繪本

從小養成珍惜水習慣　台東環保局推環境繪本

關鍵字：

宣導警察台東

讀者迴響

熱門新聞

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

謝侑芯過世數日「OnlyFans突更新」！曾月收7位數

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完：怪怪的

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

瀑布旁活春宮　男女全裸「濕身親熱」

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

更多

最夯影音

更多
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面