防詐意識升級　台東警提醒民眾普發1萬勿受騙

▲台東警方提醒民眾提防詐騙陷阱。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

因應「全民普發1萬元」政策上路，台東縣警察局刑事警察大隊近期加強防詐宣導，提醒民眾提高警覺，避免遭詐騙集團趁勢而入。警方除印製防詐海報張貼於各地文健站外，也親赴社區據點與長輩面對面說明，協助民眾守護荷包安全。

根據規定，「全民普發1萬元」將以直接入帳、線上登記入帳、ATM領現金及郵局臨櫃領取等方式發放。警方特別強調，政府機關不會以電話、簡訊或社群訊息主動通知民眾，也不會要求提供帳號、密碼或OTP驗證碼。若要線上登記，請務必透過官方網站「1000.gov.tw」辦理，切勿點擊不明連結，以免資料外洩。

台東警方指出，近期已有詐騙集團假冒政府名義散布「領取連結」，透過社群媒體與通訊軟體引導民眾輸入個資或帳號密碼，藉此竊取金錢。由於部分長輩對數位操作不熟，往往成為詐騙集團的主要鎖定對象。

在宣導活動中，警方以實際案例講解與互動問答方式，強調反詐「三不原則」——不點連結、不填個資、不亂匯款。警方再次提醒，政府絕不會要求轉帳或指示操作ATM，若接獲可疑訊息，務必冷靜查證，並撥打165反詐騙專線求證。

台東縣警察局表示，未來將持續深入社區與各族群據點，強化犯罪預防觀念，讓全民普發政策能在安全無虞的環境下順利執行。警方呼籲民眾，如遇疑似詐騙情況，可撥打165反詐騙或110報案專線，或上網搜尋「打詐儀錶板」查閱最新案例，避免落入詐騙陷阱。