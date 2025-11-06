　
地方 地方焦點

高雄市議員三民區增1席！資深女將掛看板參戰　卻傳綠提名縮水

▲▼民進黨前高雄市議員黃淑美投入初選。（圖／記者賴文萱攝）

▲民進黨前高雄市議員黃淑美近日掛出看板，喊重返三民。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市三民區因人口數增加，該區高雄市議員席次預計2026年恢復成應選8席，但傳出黨內竟打算提名3席議員，讓不少民進黨基層支持者感到詫異。曾在三民區擔任過四屆議員的黃淑美近日高掛看板，捲土重來重返三民。黃也直言，若不增加提名席次等於「不進反退」。

對此，高雄市黨部則回應，12月底前完成討論，會尊重、廣納參選人意見。

民進黨高雄市三民區市議員提名席次引發基層討論與各界猜測，因為過去三民區市議員選舉民進黨都是提名5席，即使上一屆只有應選7席議員空間，民進黨為爭取議會獨力過半至少也提名4席，然而本次2026年大選在即，三民區將恢復8席議員空間之際，黨內竟傳出只打算提名3席。

現任三民區議員包含黃柏霖（國）、黃香菽（國）、康裕成（民）、鄭孟洳（民）、何權峰（民）、張博洋（無）、曾俊傑（無）。據基層流傳，明年民進黨在該區僅提名3席議員，是要禮讓曾俊傑及張博洋2席無黨籍。

▲▼民進黨前高雄市議員黃淑美投入初選。（圖／記者賴文萱攝）

▲民進黨前高雄市議員黃淑美捲土重返。（圖／記者賴文萱攝）

擁有基層實力與紮實地方服務經驗的前市議員黃淑美近期掛出參選看板，捲土重來，她直言，這次三民區市議員席次由7席增為8席，依往例7席時黨部會提名4席，如今席次增加，本應趁勢擴大布局，近日卻傳出僅規劃提名3席，與過去「至少提名過半」的原則明顯不同，不進反退，落差極大。

黃淑美呼籲黨部，提名作業要開大門、走大路，要勇於推出優秀同志與其他政黨、無黨參選人競爭，爭取選民認同，將選票最大化利用，搶下本屆增加的第八席議員，而非故步自封。只提名3席，讓原本有實力贏過國民黨而當選的同志在初選階段互相消耗、折損，其實結果對民進黨都是輸，因為已經白白奉送國民黨一席空間。

對此，民進黨高雄市黨部回應，每位參選人的意見我們都尊重也會重視，民進黨有提名的討論機制，市黨部會收集所有資料及意見之後，由執評委會共同討論，預計12月底前確定。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

