黃敬平才喊退黨換團結　粉專挖昔酸「國民黨民調掉有什麼好意外」片段

記者郭運興／台北報導

國民黨桃園市議員黃敬平3日遭親藍臉書粉專「政客爽」點名，上綠營政論節目訕笑自己人，痛批是「最該被國民黨淘汰的咖小」。對此，黃敬平則回應，願退黨換團結。但政客爽今（6日）再貼出影片指出，當綠營政論名嘴造謠狂嗆國會改革，還問「國民黨繼續衝民調繼續掉，怎麼回事」，黃敬平笑著回「民調繼續掉不是國民黨的常態嗎？大家有什麼好意外的，我覺得很正常」。政客爽強調，如果把人臉遮起來，大概不會覺得是國民黨議員，黃敬平爽爽領通告費酸國民黨民調低，同黨同志情何以堪？

粉專政客爽3日突貼出影片表示，很多話，當時不願意講，是不想被綠營做文章，選完了該被檢討的人，一個都跑不掉，國民黨最該被淘汰的就是黃敬平這種咖小，在大罷免期間跑去綠營政論訕笑自己人，講過哪些話別以為沒人看到，自己可以從今天一路打到2026。

黃敬平則回應，黨主席都已選完了，何須霸凌來霸凌去，徒惹笑話親痛仇快。在反罷免期間，每個藍營成員都有不同戰術與角色定位，他的發言是出於策略考量，並非「唱衰自己人」，不幫某些人講話，不代表是背叛國民黨，側翼粉專「高舉正義旗幟、卻在黨內製造對立」，讓藍營形象受損。

黃敬平直言，自己多年來在政論節目上批評時事，藍綠陣營都有人罵他，「怕熱就不會進廚房」。如今鄭麗文已當選黨主席，呼籲藍營應該「翻頁向前」，不要再陷內鬥。

黃敬平強調，自己會繼續在平鎮與桃園各地服務選民，接受選票檢驗，「如果罵我、要求我退出國民黨，能換來黨內團結、不再內鬥，我十分願意成全」。

政客爽今日再度發文表示，其實在做這部影片的時候，真的滿心寒的，在去年5月，藍白聯手推動國會改革，在野黨空前團結為了對抗民進黨傲慢官員的陋習，結果民進黨煽動上萬青鳥在立法院外抗議，這就是大罷免開始的導火線。

政客爽貼出片段指出，這期綠營政論名嘴、當時的綠委洪申翰狂嗆國會改革如同中共獨裁，一堆造謠的內容抨擊藍白，自己以為接下去的黃敬平會快速反擊回去、捍衛國民黨的修法，結果呢？

影片裡綠營政論主持人問「國民黨繼續衝民調繼續掉，怎麼回事」，黃敬平則笑著回「民調繼續掉不是國民黨的常態嗎？大家很意外嗎？大家有什麼好意外的，你覺得很意外嗎？我講話就是很直，我覺得很正常」，主持人則傻眼回應「你這樣回答我要怎麼回應」。隨後來賓笑成一團，大讚黃敬平很誠實。

政客爽說，主持人大概也沒想過怎麼國民黨的來賓不反擊，反而唱和他們的酸言酸語。最後黃敬平還推論繼續推動國會改革，預告國民黨民調還會再掉2~3%，如果大家把這人臉遮起來，大概不會覺得是國民黨議員。

政客爽提到，自己永遠忘不了的一幕是，青鳥上萬人集結在青島東路，國民黨議員柳采薇毅然決然勇敢的到現場，拿著麥克風捍衛國民黨的論述跟尊嚴，還被青鳥狂吼辱罵。

政客爽質疑，大家這麼努力，結果你黃敬平爽爽在三立政論領著通告費酸國民黨民調低，同黨同志情何以堪？

▼黃敬平。（圖／市議會提供）