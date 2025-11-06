　
政治

小笠原欣幸拜訪蔡英文　針對台灣政局、國際情勢交換意見

▲小笠原欣幸拜訪前總統蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／小笠原欣幸）

▲小笠原欣幸拜訪前總統蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／小笠原欣幸，下同）

記者郭運興／台北報導

長年研究台灣政治的日本學者小笠原欣幸今（6日）貼出與前總統蔡英文合照表示，日前在台北拜訪蔡英文女士，蔡總統卸任已一年半，帶著輕鬆的氛圍，聆聽前總統對於台灣政局、國際情勢的見解，並交換意見，獲益良多。

小笠原欣幸發文表示，日前在台北拜訪前總統蔡英文女士，已經很久沒見過了。蔡總統卸任已一年半，帶著輕鬆的氛圍，聆聽前總統對於台灣政局、國際情勢的見解，並交換意見，獲益良多，非常寶貴的機會。

▲▼小笠原欣幸拜訪前總統蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／小笠原欣幸）

小笠原欣幸民進黨蔡英文

