小笠原欣幸拜訪蔡英文　針對台灣政局、國際情勢交換意見

▲小笠原欣幸拜訪前總統蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／小笠原欣幸，下同）

記者郭運興／台北報導

長年研究台灣政治的日本學者小笠原欣幸今（6日）貼出與前總統蔡英文合照表示，日前在台北拜訪蔡英文女士，蔡總統卸任已一年半，帶著輕鬆的氛圍，聆聽前總統對於台灣政局、國際情勢的見解，並交換意見，獲益良多。

