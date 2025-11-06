議員郭定緯籲嘉義市府升級育兒補助　推童萌卡減輕壓力

▲生得起更要養得起！新手爸議員郭定緯（圖右）推嘉市「童萌卡」盼育兒補助再升級】 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市議員郭定緯今（6日）以「新手爸爸」的身份在議會質詢中，感性又理性地點出現代父母的育兒壓力。郭定緯指出，儘管嘉義市府已將生育津貼從2萬2提高至3萬元，並積極增設托嬰中心、提供多項育兒支持服務，但隨著物價高漲、育兒成本節節攀升，許多家庭仍面臨「生得起、養不起」的現實挑戰。

郭定緯表示，有市民朋友向他陳情：「小孩1歲，每個月奶粉、尿布、早療課程加托育開銷就快3萬。」他特別拿出一張大型千元鈔票，指出現在萬物齊漲，而工資的漲幅跟不上物價，尤其奶粉、尿布、日常用品等，都不便宜，郭定緯說：「生得起是一回事，養得起才是關鍵。」這句話代表了許多年輕爸媽的心聲。

郭定緯指出，嘉義市的3萬元生育津貼雖名列全國前段班，但實際上，「孩子還沒滿月，補助就花光了」。郭定緯建議市府參考彰化縣今年5月推出的全國首創「童萌卡」政策。該卡提供家中有1至3歲幼兒的家庭1萬元點數，可於特約商家購買嬰幼兒用品與食品，兼顧家庭支持與地方經濟活絡。

「爸媽領卡去買奶粉、尿布，商家也能受惠，這是讓『照顧家庭』與『刺激經濟』並行的好政策。」郭定緯表示，嘉義市一直希望年輕人願意留下、願意在此成家，打造屬於嘉義的「童萌卡」不僅能減輕育兒負擔，也能讓民眾感受到政府真正站在他們身邊。

郭定緯建議，嘉義市府可先盤點幼兒人口與預算規模，並串聯在地商圈與嬰幼兒相關店家，讓補助金流回嘉義；再以數位方式發放，結合「愛嘉義App」點數系統，簡化行政流程並提升便利性。

郭定緯強調：「大家不會因為多了一筆錢就多生孩子，但這代表政府理解年輕父母的壓力與陪伴，這一點點支持，對新手爸媽而言，其實非常重要。」希望市府團隊能讓嘉義成為年輕家庭最強的靠山。

對此，民政處長林家緯回應，對於「童萌卡」政策已有關注，市府也認為這是值得參考的創新作法，將向彰化縣政府請益，並與各局處研議可行性。