　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

議員郭定緯籲嘉義市府升級育兒補助　推童萌卡減輕壓力

▲▼ 生得起更要養得起！新手爸議員推嘉市「童萌卡」盼育兒補助再升級】 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲生得起更要養得起！新手爸議員郭定緯（圖右）推嘉市「童萌卡」盼育兒補助再升級】 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市議員郭定緯今（6日）以「新手爸爸」的身份在議會質詢中，感性又理性地點出現代父母的育兒壓力。郭定緯指出，儘管嘉義市府已將生育津貼從2萬2提高至3萬元，並積極增設托嬰中心、提供多項育兒支持服務，但隨著物價高漲、育兒成本節節攀升，許多家庭仍面臨「生得起、養不起」的現實挑戰。

▲▼ 生得起更要養得起！新手爸議員推嘉市「童萌卡」盼育兒補助再升級】 。（圖／記者翁伊森翻攝）

郭定緯表示，有市民朋友向他陳情：「小孩1歲，每個月奶粉、尿布、早療課程加托育開銷就快3萬。」他特別拿出一張大型千元鈔票，指出現在萬物齊漲，而工資的漲幅跟不上物價，尤其奶粉、尿布、日常用品等，都不便宜，郭定緯說：「生得起是一回事，養得起才是關鍵。」這句話代表了許多年輕爸媽的心聲。

郭定緯指出，嘉義市的3萬元生育津貼雖名列全國前段班，但實際上，「孩子還沒滿月，補助就花光了」。郭定緯建議市府參考彰化縣今年5月推出的全國首創「童萌卡」政策。該卡提供家中有1至3歲幼兒的家庭1萬元點數，可於特約商家購買嬰幼兒用品與食品，兼顧家庭支持與地方經濟活絡。

▲▼ 生得起更要養得起！新手爸議員推嘉市「童萌卡」盼育兒補助再升級】 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「爸媽領卡去買奶粉、尿布，商家也能受惠，這是讓『照顧家庭』與『刺激經濟』並行的好政策。」郭定緯表示，嘉義市一直希望年輕人願意留下、願意在此成家，打造屬於嘉義的「童萌卡」不僅能減輕育兒負擔，也能讓民眾感受到政府真正站在他們身邊。

郭定緯建議，嘉義市府可先盤點幼兒人口與預算規模，並串聯在地商圈與嬰幼兒相關店家，讓補助金流回嘉義；再以數位方式發放，結合「愛嘉義App」點數系統，簡化行政流程並提升便利性。

▲▼ 生得起更要養得起！新手爸議員推嘉市「童萌卡」盼育兒補助再升級】 。（圖／記者翁伊森翻攝）

郭定緯強調：「大家不會因為多了一筆錢就多生孩子，但這代表政府理解年輕父母的壓力與陪伴，這一點點支持，對新手爸媽而言，其實非常重要。」希望市府團隊能讓嘉義成為年輕家庭最強的靠山。

對此，民政處長林家緯回應，對於「童萌卡」政策已有關注，市府也認為這是值得參考的創新作法，將向彰化縣政府請益，並與各局處研議可行性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子遭公司封殺切割！　經紀人發聲「浪費社會資源」後續處理曝
快訊／新北查獲未蒸煮廚餘養豬　應變中心：禁止該場肉品上市
快訊／天剛資訊出事！辦私募又進場買股　董座父子遭約談
太子集團「層峰派對」淫亂內幕曝！　出口海量台女模網紅性服務
快訊／姊死妹重傷！　三重男現行犯逮捕
快訊／三重男疑為家產砍2姊妹！姊「胸口插一把刀」搶救無效亡
快訊／三重男砍殺2姊妹！　姊刀插胸口命危、妹重傷
快訊／蘇丹紅辣椒粉海削4千萬！　津棧老闆李彥廷一審判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南小巨蛋15年未到位　曾之婕批進度牛步並點名長照、垃圾清運

防詐意識升級　台東警提醒民眾普發1萬勿受騙

豬隻恢復正常供應　南市校園午餐「豬肉採購」回到疫情前模式

台東縣長盃五人制足球錦標賽7日登場　63隊568位選手一決高下

台東無圍牆巨蛋音樂會　讓山海成為舞台...城市化作樂章

妃妃姐姐「太空探索萌樂園」首登場！　陳亭妃：打造親子友善城市不是口號

里港警+志工歲末送愛心物資　助120弱勢家庭好過年

失智男子台南走失到嘉義　布袋警見愛心手鍊助返家

2025新竹城市馬拉松盛大啟動　展現運動城市能量

全國部落健康營造成果會登場　台東成果豐碩奪多項殊榮

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

台南小巨蛋15年未到位　曾之婕批進度牛步並點名長照、垃圾清運

防詐意識升級　台東警提醒民眾普發1萬勿受騙

豬隻恢復正常供應　南市校園午餐「豬肉採購」回到疫情前模式

台東縣長盃五人制足球錦標賽7日登場　63隊568位選手一決高下

台東無圍牆巨蛋音樂會　讓山海成為舞台...城市化作樂章

妃妃姐姐「太空探索萌樂園」首登場！　陳亭妃：打造親子友善城市不是口號

里港警+志工歲末送愛心物資　助120弱勢家庭好過年

失智男子台南走失到嘉義　布袋警見愛心手鍊助返家

2025新竹城市馬拉松盛大啟動　展現運動城市能量

全國部落健康營造成果會登場　台東成果豐碩奪多項殊榮

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬：實在可恨！逼真手法曝光　

南投黑狗中「山豬吊」哀嚎　獵人秒放血裝袋辯稱：是山豬

台南小巨蛋15年未到位　曾之婕批進度牛步並點名長照、垃圾清運

上海兄弟隊徽神似中信兄弟　運動部：球團會有法律行動

金童唐西奇35分準大三元加持　湖人強勢撂倒馬刺勇奪5連勝

王子慘遭公司封殺切割！　經紀人發聲「浪費社會資源」後續處理曝光

紐時作家稱「美挺台日子已不復返」　AIT：反對任一方改變現狀

防詐意識升級　台東警提醒民眾普發1萬勿受騙

洗劫進安宮神像千萬法飾　竊賊進大殿就感應：媽祖要我回頭是岸

中華電信3大主軸助攻台灣影視　談串流平台合併：必然過程

【黃明志到案】消失2天遭通緝！ 深夜現身警局：我不會逃

地方熱門新聞

黃明志演唱被除名！金門縣府開第一槍

8連霸代表病逝　盡職到最後一刻

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲慈濟獎學金肯定

桃園南門市場大火　凌濤要求市府三大應變

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」活動

台南東區健身公寓火警住警器及時示警成功防止災害擴大

麻豆新樓醫院手扶梯改建電梯病人就醫更安全便利

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

中台世界博物館雲裳萬象活動邀親子一起穿越盛唐

公園上空違法首例　高雄男被檢舉挨罰

高溫救災防熱傷害！南消添購86台高效能降溫風扇強化現場後勤照護

發展南桃園　市議員吳嘉和爭設客運營運中心

日管處參加ITF台北國際旅展推微笑遊程

兆品嘉義推出「甲子藝宿」專案，融合文化與住宿體

更多熱門

相關新聞

普發現金1萬開跑　嘉義市加碼「每人3000元」

普發現金1萬開跑　嘉義市加碼「每人3000元」

全民普發現金1萬元今（5日）正式開放網路登記，全台領錢話題延燒，嘉義市更傳出加碼好消息。嘉義市議會上午在市長施政報告後，由國民黨團書記張秀華議員臨時提案，建議市府「再加碼普發每人3,000元」，獲議長陳姿妏徵詢8名議員全數同意，臨時動議當場通過，要求市政府研議具體發放方案。

嘉市醫療到府服務計畫成果發表

嘉市醫療到府服務計畫成果發表

嘉義市義消總隊授旗出征全國比賽

嘉義市義消總隊授旗出征全國比賽

嘉義福容voco酒店11/3-51111元續住一晚不含早

嘉義福容voco酒店11/3-51111元續住一晚不含早

嘉義市福源肉粽盃全國圍棋公開賽　800棋手熱戰

嘉義市福源肉粽盃全國圍棋公開賽　800棋手熱戰

關鍵字：

郭定緯育兒補助嘉義市童萌卡新手爸爸

讀者迴響

熱門新聞

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

謝侑芯過世數日「OnlyFans突更新」！曾月收7位數

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完：怪怪的

瀑布旁活春宮　男女全裸「濕身親熱」

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

更多

最夯影音

更多
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面