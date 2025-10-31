　
地方 地方焦點

搶攻雙11商機！　嘉義福容voco酒店1111元續住一晚

▲▼ 嘉義福容voco酒店推Snack一夏 加價700吃住玩全包 連住折千再享IHG三倍積分 。（圖／嘉義福容提供）

▲▼ 嘉義福容voco酒店限時3天續住只要1111，秋蟹下殺63折 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

雙11檔期即將到來，今年把購物車換成行李箱吧！2025花海生活節將於11月29、30日於嘉義登場，大片波斯菊、百日草與向日葵將滿開成海，預計成為年底最夢幻的打卡景點。同時，日本當代藝術家奈良美智特展《朦朧潮濕的一天》也將於12月12日起至2026年5月17日移師新港文化館25號倉庫展出，藝術與自然雙重魅力為嘉義注入新一波觀光熱潮。為迎接遊客到訪，嘉義福容voco酒店自11月3日至5日限時推出「1111快閃優惠」，第二晚每人只要$1,111，至於餐飲優惠則從11月10日起，當季肥美螃蟹料理下殺63折，邀旅人以輕奢價格開啟「住voco・玩嘉義」的美好旅程。

▲▼ 嘉義福容voco酒店限時3天續住只要1111秋蟹下殺63折 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義福容voco酒店限時3天祭出快閃優惠，自11月3日~5日，只要是11月4日~2026年2月12日透過IHG官方管道訂房入住，即可以$1,111元/人的優惠價續住1晚，且同行者0~11歲免費，最低入住人數2人起，續住日不含早餐，續住優惠僅限電話事先訂房。

全館餐飲活動則自11月10日起陸續登場。田園西餐廳推出主廚精選主餐限時優惠，原價1,380+10%的主餐只要1,111元即可享用，等同73折。推薦品項「法式燉羊膝」以紅酒與香草慢燉，羊膝軟嫩入味、醬汁濃郁，彷彿把歐洲鄉村的爐火香氣搬上餐桌。同時可品嚐甫登場的「美墨美食節」自助餐檯，包含墨西哥紅燴辣味牛肉豆子鍋、墨西哥海鮮飯與美式煙燻羊肩肉等道地風味，讓饕客一次環遊美洲。

▲▼ 嘉義福容voco酒店限時3天續住只要1111秋蟹下殺63折 。（圖／記者翁伊森翻攝）

喜愛中式佳餚的饕客，不容錯過11月11日至14日限定的福粵樓秋蟹料理雙饗組合。包含「XO醬薑蔥蘭花蟹焗蘿蔔糕」與「脆米蒜香蘭花蟹」，優惠價1,111+10%（原價1,760+10%，約63折）。前者結合XO醬的鮮味與花雕酒香，搭配蘿蔔糕的綿密口感，風味層次豐富；後者以蒜酥、鍋巴與乾辣椒爆炒，香氣濃烈、蟹肉飽滿，辛香酥脆的口感令人回味。

晚餐後，旅人可登上嘉義第一高樓32樓的 Join’s Café & Bistro，欣賞百萬夜景、舉杯微醺。11月10日至14日活動期間，凡點用鹽酥雞一份480+10%，即可加價111+10%享經典調酒一杯，台式下酒菜與voco品味調酒的搭配，為夜色添上最迷人的氣息。至於Lobby Café 則是推出嘉義味的輕食優惠，凡點用嘉義雙寶（嘉義雞肉飯、東石鮮蚵捲）、嘉義涼麵或福容清燉牛肉麵，只要加價11元即可享有飲品一杯，讓旅人以最親切的價格品嚐最在地的風味。

▲▼ 嘉義福容voco酒店限時3天續住只要1111秋蟹下殺63折 。（圖／記者翁伊森翻攝）
 

