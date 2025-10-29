　
地方 地方焦點

福源肉粽盃全國圍棋公開賽嘉義市登場　800棋手熱戰

▲▼ 推廣圍棋風氣　「第九屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽」嘉義登場 。（圖／嘉義市體育總會圍棋委員會提供）

▲▼ 推廣圍棋風氣　「第九屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽」嘉義登場 。（圖／嘉義市體育總會圍棋委員會主任委員張偉政提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為推動嘉義市圍棋運動風氣，由嘉義市體育總會圍棋委員會主辦的「第九屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽」日前於輔仁中學盛大登場。嘉義市長黃敏惠親臨開幕典禮，肯定圍棋教育在啟發心智、培養專注與思辨力上的重要意義，並感謝主辦單位長年推動圍棋運動，使嘉義市成為全國棋壇的重要據點。

▲▼ 推廣圍棋風氣　「第九屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽」嘉義登場 。（圖／嘉義市體育總會圍棋委員會提供）

本次賽事吸引全國各地近800名圍棋愛好者參加，年齡層橫跨老中青幼。最年長的選手為77歲、來自台南的李國文五段，最年幼的參賽者僅6歲。多元的參賽族群展現出台灣在推廣圍棋教育與全民智育運動的成果。賽事不僅提供各年齡層棋士切磋交流的平台，也鼓勵兒童從學棋中培養專注力與邏輯思維。

嘉義市體育總會圍棋委員會主任委員張偉政表示，「福源肉粽盃全國圍棋公開賽」已連續舉辦九屆，實屬難能可貴，足見主辦單位與社會各界的共同努力，也讓嘉義市成為全國棋界矚目的城市。他特別感謝福源肉粽創辦人黃若瑩及會長林博閎，長年致力於兒童圍棋教育推廣，為台灣圍棋扎根奉獻心力。

▲▼ 推廣圍棋風氣　「第九屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽」嘉義登場 。（圖／嘉義市體育總會圍棋委員會提供）

本次比賽採瑞士制進行，歷經多輪激戰，現場氣氛緊張熱烈。選手落子之間皆蘊含深思與謀略，充分展現圍棋「簡潔而變化萬千」的魅力。透過持續練習與策略思考，不僅能啟發邏輯推理與專注能力，更能以棋會友、促進交流。張偉政主任委員表示，期待未來有更多市民朋友共同參與，讓嘉義成為圍棋運動與智育發展的重要城市。

嘉義市張偉政福源肉粽盃全國圍棋公開賽

