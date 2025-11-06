美醫院離譜烏龍！　寄信通知521名病患「你已經死了」

▲超過500名仍然活著的病患收到來自醫院的正式信件，內容竟是通知他們「已經去世」。（示意圖／pexels）

圖文／鏡週刊

美國緬因州最大醫療系統MaineHealth近日發生離譜錯誤，超過500名仍然活著的病患收到來自醫院的正式信件，內容竟是通知他們「已經去世」，甚至附上遺產處理與帳務說明。事件引發民眾震驚與憤怒，院方隨後公開道歉，強調這是電腦系統故障所致，並未影響任何醫療紀錄或個資安全。

綜合美媒報導，根據MaineHealth說明，事故發生於10月20日，共有521封信件透過第三方自動寄信系統錯誤寄出。這些信件原本應寄給已過世病患家屬，屬於例行的「遺產帳務通知」。然而，由於系統設定出現故障，信件誤將收件人填為「病患本人」，讓許多仍健在的民眾收到「哀悼信」。院方指出，問題出在波特蘭總部的自動化遺產通知流程，目前已全面修復，並向所有受影響病患寄出道歉信。

MaineHealth是一個跨州非營利醫療集團，旗下擁有Maine Medical Center及多家附屬醫院，員工人數超過2萬人。該集團近來更新電子病歷與訊息系統，疑似因此導致部分自動化程式出錯。院方強調，沒有任何病患在醫療紀錄中被標記為死亡，患者照護與治療皆未受影響，也無個資外洩。

多名收到信件的民眾接受當地媒體訪問時，皆表示震驚與困惑。1名來自桑福德的女子說：「打開信那一刻真的嚇壞了，為什麼他們會說我死了？我只是做些例行檢查，根本沒生什麼重病。」她隨即致電醫院，對方坦言知道問題，並回覆：「很高興您還活著。」該女子無奈回道：「我也是。」

這起事件也讓外界再次關注醫療數位化與自動化帶來的風險。根據美國皮尤慈善信託基金（Pew Charitable Trusts）報告指出，電子病歷系統若設計不當，可能導致錯誤用藥、遺漏檢驗結果，甚至誤發通知等嚴重後果。美國其他醫療機構也曾出現類似狀況，例如錯寄帳單或在患者線上帳號中誤顯示「已死亡」訊息。

值得一提的是，就在事件發生前不久，MaineHealth旗下醫院才因誤診導致病患死亡的醫療疏失案，被陪審團判決賠償2,500萬美元（約新台幣7.7億元）。如今又爆出這起「死亡信烏龍」，使院方形象再度受損。

MaineHealth已承諾全面檢討自動化信件系統，確保類似事件不再重演。對於收到「死亡通知信」的病患而言，雖然最終證實「仍然活著」，但那一刻的震驚與不安，恐怕難以抹去。



