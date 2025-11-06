台南社會局辦理防救災聯合演練　170名社福機構代表實地觀摩強化應變

▲台南市社會局於關廟區舉辦防救災示範觀摩聯合演練，超過170名社福機構代表參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化台南市各社會福利機構面對災害的應變能力，社會局6日在關廟區財團法人樹河社會福利基金會附設悠然山莊安養中心舉辦「2025年度台南市社會福利機構防救災示範觀摩聯合演練」。

此次演練由關廟區公所、台電與市府多個局處共同合作，超過170名來自老人福利機構、身心障礙機構與兒少安置機構代表到場觀摩，透過實作情境強化防災意識與實務操作能力。

市長黃偉哲表示，台南市目前共有140家社會福利機構，面對極端氣候與複合型災害日益頻繁，強化機構防災應變已成必要工作。透過跨單位合作與實地演練，能協助各機構把防災觀念融入日常流程，不僅提升災前整備與災時應變，更能確保服務對象與照顧人員的生命財產安全。

社會局長郭乃文指出，此次演練以風災、地震及大範圍停電的複合式災害為主軸，內容涵蓋災前整備、警戒啟動、停電應變、緊急後送與災後清消等項目，由悠然山莊安養中心擔任示範單位，聯合消防局、警察局、環保局、衛生局等多個局處共同投入。郭乃文強調，防救災工作須仰賴跨域整合與政府、民間協作，方能有效降低災害衝擊，保障弱勢族群的生命安全。

社會局表示，未來將持續推動社福機構防災教育、整合資源並建構常態性演練機制，強化城市韌性，打造更安全、更具防護力的幸福台南。