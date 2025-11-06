　
台南某國小代課老師作弊！把學生答案「錯改對」　家長傻眼

▲台南市某國小傳代課教師疑修改學生考卷爭議，教育局已介入調查，並強調若屬實將依法究辦。（示意圖，記者林東良攝）

▲台南市某國小傳代課教師疑修改學生考卷爭議，教育局已介入調查，並強調若屬實將依法究辦。（示意圖，記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南市一所國小近日傳出六年級自然領域代課老師，疑似在批改第一次段考考卷時，擅自將學生錯誤答案擦除改成正確答案，以「以低改高」導致分數異常，此舉被學生向導師檢舉，校方立即介入調查，教育局亦於第一時間掌握狀況並展開了解，教育局指出若調查屬實將停聘送辦。

教育局表示，該名教師為外聘短期代課老師，學校為釐清事件始末，已於11月5日召開校事會議，決議成立調查小組調查。若查證該師確有擅自修改答案行為，將依規定終止聘約，並移送法辦追究偽造文書責任。校方同時檢視成績登錄與考卷處理流程，確保學生評量成績正確、公平。

據了解，該教師任教四個班級，部分學生發現考卷異常後通報導師。由於涉及範圍較廣，學校已暫緩發還考卷，部分班級甚至在發回後緊急收回，引起家長關注。

事件引發校園內外熱議，有家長表示，學生考試作弊時有所聞，但第一次聽到老師幫學生「擦錯改對」；也有人認為老師或許出於善意，希望幫學生拉高成績。但更多教師指出，誠實面對錯誤才是教育的本質，評量制度的公平性不容動搖。另有教育界人士提醒，現今教材數位化便利，但若教師未落實引導與反思，學習成效與評量真實性恐難兼顧。

教育局強調，誠信與專業是教育根本，任何涉及不當改分、偽造或損害教育信譽的行為都將依法究辦，並持續督導學校檢討內部管理機制，確保教育現場公平與透明。

11/04 全台詐欺最新數據

