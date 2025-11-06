台南原民知識擂台賽熱鬧登場　建興國中、崇明國小奪冠

▲台南市原住民族知識擂台賽於德高國小熱鬧登場，學生以智慧與熱情角逐榮耀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化學生對原住民族文化、歷史、語言與傳統智慧的理解，台南市教育局原住民族教育資源中心11月5日於德高國小舉辦「原住民族知識擂台賽」，今年共有159所學校、230支隊伍參賽，最終由30校、32支隊伍晉級現場決賽，學生以熱情與智慧角逐榮耀，今年更首度導入「策略卡機制」，為賽事增添策略變化與趣味性，成為最大亮點。



市長黃偉哲表示，原住民族文化是台灣多元社會的重要資產，理解與尊重不同族群文化，是培養孩子公民素養與多元視野的關鍵。透過知識擂台的方式，讓學生寓教於樂中學習原民歷史、語言與生活智慧，不僅增進文化理解，更能培養尊重與包容的態度。黃市長並感謝教師與家長的陪伴，讓文化傳承不再只是課本內容，而是孩子生活的一部分。



教育局長鄭新輝指出，原住民族教育除語言與文化傳承外，更著重於理解與尊重文化差異。本次競賽吸引許多非原民學生報名，顯示族群交流的正向成果。今年賽事加入「策略卡」機制，包括雙倍得分卡、守護卡、救援卡、指定卡與加時卡等，讓學生展現臨場反應與團隊默契，原民教育因此更貼近生活、活潑有趣。



榮獲國中組冠軍的建興國中「氧化還原隊」表示，準備過程中不僅熟記題庫，更從閱讀原民議題報導與文化故事中，理解族群精神與歷史脈絡。國小組冠軍崇明國小「全原出動隊」更成功蟬聯冠軍，展現深厚的文化底蘊。指導教師洪燕卿說，學生在遊戲化學習中培養反應力與合作默契，對原民文化的認識也更深入。



經激烈競賽，賽事圓滿落幕。國中組部分：第一名建興國中氧化還原隊、第二名海佃國中海佃國中隊、第三名大內國中大內高手隊及延平國中台灣美猴王隊；第五名新東國中新東原動力隊、官田國中原住民組隊、關廟國中原來如此隊、白河國中蓮之勇士隊；第六名安定國中娘娘駕到隊、楠西國中禎的假的二頭肌隊、安順國中火炎焱隊、仁德國中仁德不敗隊、佳興國中佳興國中隊、大灣高中國中部灣灣隊、安定國中喵之戰神隊、成功國中一定成功隊。



國小組部分：第一名崇明國小全原出動隊、第二名大港國小千岑又歆隊、第三名崇明國小彤蓁原銘（童真原民）隊與公誠國小原知原味隊；第五名鹽水國小西瓜小隊、培文國小鹹菜小超人隊、聖賢國小原來我是第一名隊、德高國小獵豹隊；第六名新民國小Nice to 民族隊、長興國小長興獵智團隊、和順國小FAS魷魚隊、漚汪國小漚汪之星隊、大山國小大山達文西隊。