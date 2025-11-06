　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google Ads不會消失　谷歌高層：只會變更聰明

Google搜尋的產品副總裁史坦（Robby Stein）。（圖／翻攝自YouTube／Silicon Valley Girl）

▲Google搜尋的產品副總裁史坦（Robby Stein）。（圖／翻攝自YouTube／Silicon Valley Girl）

圖文／CTWANT

在生成式人工智慧（AI）全面進入搜尋時代之際，外界不免擔心這將重塑Google的商業模式，尤其是其數十年來的核心收入來源「Google Ads」。不過，Google搜尋的產品副總裁史坦（Robby Stein）在YouTube頻道《矽谷女孩》（Silicon Valley Girl）接受主持人莫吉爾科（Marina Mogilko）專訪時，明確表示：「Google Ads不會消失。」

這場訪談針對AI搜尋的未來與搜尋引擎優化（SEO）策略展開深入討論，內容揭露了Google如何在AI模式下嘗試廣告新形式，以及為何AI不會取代廣告，而是讓它「變得更聰明、更有幫助。」

在訪談的第8分27秒，莫吉爾科問出了1個眾人心中的問題：「你覺得未來Google Ads會消失嗎？因為身為企業主，我們非常依賴它們導入流量。如果廣告消失，我們該怎麼辦？」

史坦的回答斬釘截鐵：「我不認為它們會消失。」他進一步解釋，AI搜尋的出現並沒有讓人們改變使用Google的方式，而是「讓搜尋的範圍變得更大。」

他舉例：「想想你1天會用Google做的事：比價保險、報稅、查詢地方商家，這些都還在進行。但現在你還能做更多。例如，你可以拍下鞋子的照片問Google：『這雙鞋類似的款式有什麼？』Google現在能回答這樣的問題，甚至提供更多脈絡資訊。」

史坦指出，AI搜尋還能理解複雜的自然語言請求：「比如說你想找餐廳，可以1次輸入5個條件，像是你的食物過敏原、同行人數、需要有自然光、能否提前訂位，Google現在都能理解並給出更精準的建議。」

在這樣的環境下，廣告的角色將不是單純地「插播」，而是「參與」。他表示，Google已開始在AI模式中測試廣告，並觀察它們如何在不干擾體驗的前提下變得更具幫助。

莫吉爾科接著問道：「那未來我是否可以付費，讓AI在作答時優先推薦我的企業？」史坦回答，Google的基本原則是不設定任何資訊障礙：「我們不認為應該有任何阻礙人們找到資訊的障礙，只要資訊存在，就應該被找到。」

不過他也透露，AI可能會帶來全新的廣告形式。「假設你在購物，或正在進行房屋改造。AI若能理解更多細節，例如你使用的木材種類、已有的承包商、預算限制、期望的價格區間，那麼AI就能給出更細緻的建議，包括潛在的合作服務或優惠方案。」

他形容這是1種「從被動展示到主動協助」的轉變。AI廣告未來不僅是提供選項，更可能「理解使用者的具體情境」，並給出真正有用的建議。

史坦補充，目前這仍處於早期實驗階段，Google團隊正持續探索AI搜尋中廣告應如何出現，以及如何保持使用體驗的自然與可信度。「我們首先專注於打造出色的使用者產品，但同時也在觀察廣告如何以新形式融入AI體驗。」

從史坦的回答可以看出，Google對AI搜尋的構想並非取代既有搜尋模式，而是讓搜尋更貼近人類語言與需求。AI不僅是「答案生成器」，更是能理解上下文、偏好與限制的智慧助理。而廣告，將從中找到新的價值定位，不再只是競價排名，而是成為「精準服務的一部分。」

在Google的藍圖中，「搜尋」與「廣告」的界線將逐漸模糊。當AI能夠理解使用者要裝潢廚房、尋找適合過敏者的餐廳，或比較保險方案時，廣告不再是外加的干擾，而是整合於搜尋邏輯中的智慧推薦。

這意味著，企業主未來的SEO策略將不只是關鍵字優化，而要讓AI「理解你的價值」，成為AI能推薦的解決方案之一。

延伸閱讀
桃園南門市場火警「三分之二區域嚴重受損」　張善政：將研擬重建方案
17歲女偶像曬看電影美照　被抓包「飲料杯倒影有男人」秒遭公司退團
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／海上太陽能板起火冒煙！　電纜燒毀慘況曝光
謝侑芯「OnlyFans突上傳多部新作」！　助理曝原因
桃園南門市場「三分之二區域」燒毀！　在地人：生活重心沒了
30歲台女關西機場被捕！　走私20kg液態大麻史上最多
人妻遭爆「跟黑人朋友3P」：解鎖外籍！　夫收裸照氣炸
鳳凰下周最接近台灣　3地「雨下到發紫」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Google Ads不會消失　谷歌高層：只會變更聰明

蘋果回應iPhone解鎖「FaceID不用鏡頭」　網友瘋實測

iOS 26.2 Beta登場　全新鎖定畫面設計、提醒通知更直覺

iPhone 18 Pro新色曝光！傳蘋果正測試「酒紅、棕、紫」三選一

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

苗栗金條+現金失主找到了！獨居翁嚴重失智　正搭高鐵「找手機」

Google Ads不會消失　谷歌高層：只會變更聰明

蘋果回應iPhone解鎖「FaceID不用鏡頭」　網友瘋實測

iOS 26.2 Beta登場　全新鎖定畫面設計、提醒通知更直覺

iPhone 18 Pro新色曝光！傳蘋果正測試「酒紅、棕、紫」三選一

2026北市議員「藍白合」　戴錫欽：蔣萬安當然可以幫民眾黨站台

非洲豬瘟解禁！　農業部啟動產銷調節平衡市場需求

金門男險遭愛情詐騙2萬！超商店員成功擋下　最高可獲3千禮券

迴轉港點用F1賽車送餐！苗栗縣「最北鄉鎮」一日遊美食攻略

台南原民知識擂台賽熱鬧登場　建興國中、崇明國小奪冠

謝金晶跟風網路謠言「豬哥亮還活著」！　曝爸娶4老婆真實原因

今天中午開放運豬！盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

誇張媽學校舞會上拐走女兒「14歲男友」　還和他生下小孩

蘇丹葬禮遭血洗！　武裝分子「集體輪暴婦女、屠殺40人」慘況曝

台鐵產工「依法休假」敗訴絕食100小時抗議　怒吼：不會再跪回去

當你直播連線到始源 但0人相信你...

3C家電熱門新聞

蘋果回應Face ID不用鏡頭　網友瘋實測

iOS 26.2 Beta登場　多項介面同步優化

「3類人」今起LINE不能用了！這幾款iPhone遭淘汰

三創驚爆人潮「搶買旅拍神機」

iPhone 18 Pro傳將換上全新「神秘」配色

LINE公告3類用戶11／4起不能用

iOS 26.1修復重大漏洞　蘋果籲儘速更新

iOS 26.1今日正式登場！

Google Ads不會消失只會變更聰明

Google首頁萬聖節驚喜！點開免費玩

新款Apple TV、HomePod mini傳本月亮相！

iOS 26.1更新重點一次看！

永久免費！Affinity三大套件整合登場

傳蘋果為iPad mini 8研發無孔音訊系統

更多熱門

相關新聞

光復鄉「6歲女童」乾姑婆妹被趕！　房東領走補助金

光復鄉「6歲女童」乾姑婆妹被趕！　房東領走補助金

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日潰堤釀成洪災，造成19死、5人失聯的慘案。其中災情最為慘重的佛祖街中，6歲女童小沂被同住的乾姑爺與乾姑婆疊羅漢推高換命，未料乾姑婆親妹妹一家人還未走出喪親之痛，卻遭房東趕出房屋，並疑似在災後遷入戶口，領走補助金、拔走他們申請的熱水器。知情人士爆料指出，小沂姑婆親妹房東一家來頭不小，請領補助金的房東女兒是當地戶政人員，而其丈夫更是當地前派出所所長退休。

金世正《月亮在江邊流淌》將開播

金世正《月亮在江邊流淌》將開播

史上長最像夫妻！拍影片被狂勸驗DNA

史上長最像夫妻！拍影片被狂勸驗DNA

KK園區遭突襲　詐騙犯揭內幕

KK園區遭突襲　詐騙犯揭內幕

準鳳凰將挑戰強颱！專家曝1情況最危險：全台有感

準鳳凰將挑戰強颱！專家曝1情況最危險：全台有感

關鍵字：

周刊王Google Ads

讀者迴響

熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放閃

墨西哥女總統「遭強吻襲胸」要告了

韓手遊來台40天停更

獨／第一位在韓發片的華語歌手是他！　卻被禁上電視N次

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面