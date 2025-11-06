　
民生消費

雙11吃貨開搶！電商「送美食清單」快收　咖啡、雞翅、冰淇淋免費拿

東森購物「雙11」（圖／東森購物提供）

▲東森購物雙11「愛瘋週年慶」登場，限時7天天天送出iPhone 17與MacBook，優惠火力全開！圖／東森購物提供）（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11開跑後，各大電商平台除了拼折扣戰，競爭焦點更轉向「好禮大放送」，東森購物網推出天天送iPhone 17、MacBook M1，超取送生活必需品；momo與Yahoo購物鎖定吃貨，從超商咖啡、雞翅到冰淇淋買一送一，加碼美食回饋，消費者只要掌握好「登記規則」，就能在購物的同時，多賺到不少實用又好吃的福利。

東森購物網進入雙11活動正檔，全站累積消費滿額登記就送11%回饋，包含東森幣7%無上限及現金券4%最高1,111元，以及「森林維尼亞麻保溫提袋」限量300名送完為止，11/5至11/11期間亮點之一就是超狂抽獎，天天最多送出6支iPhone 17、還有2台MacBook M1，只要在全站消費滿1,000元就能獲得1張摸彩券，滿2,000元得2張，累積不限量，買越多中獎機率越高。另外，選擇全家取件，登記送抽取式衛生紙，限量3,500份，對精打細算的消費者來說，是不無小補的生活小確幸。

momo購物網雙11攜手四大超商與人氣美食品牌（圖／momo提供）

▲momo攜手四大超商與人氣美食品牌，雙11送出超過11萬份美食好禮。（圖／momo提供）

搶攻雙11買氣，momo攜手四大超商推出滿399元指定「超商取貨」免運優惠，並加碼送出超過5萬份美食好禮，選擇7-ELEVEN可登記御料小館×世界的山將夢幻雞翅、CITY CAFE大杯冰美式，11/1與11/11單筆消費滿1,111元再贈現萃茶冰琥珀小葉奶茶；選擇全家可登記皮蛋辣拌麵、小滷青蔬，11/1與11/11滿額再送媽媽煮藝香菇雞燉湯與紅利金$30；萊爾富可登記大杯熱特濃美式，i郵箱則是取貨可獲得50 mo幣回饋。

今年特別新增「11/6超取日」，主要與7-ELEVEN、全家合作推出一日限定加碼活動，當日單筆消費滿1,111元，選擇全家取貨可登記青醬蛤蜊義大利麵或奶油起司蝦仁通心粉二選一；選擇7-ELEVEN取貨則可登記贈送現萃茶冰琥珀小葉奶茶。需注意的是，各家超商的登記與兌換時間並不相同，部分活動還有限量，建議消費者下單前先確認活動細節，以免錯過優惠時段。

雙11暖身開跑後，Yahoo購物觀察，手機平板、系統零組件、美妝與精品成暖慶四大熱銷主力。為持續炒熱買氣，平台規劃了多種互動與跨界優惠吸引消費者，活動期間進站玩遊戲，有機會抽中星巴克、肯德基、必勝客等美食券，登記再抽1,111點OPENPOINT點數；11/7至11/9週末消費登記送限量COLD STONE經典冰淇淋+原味脆餅歡樂體驗券，12/4前於COLD STONE直營門市出示任一Yahoo購物、Yahoo拍賣或Yahoo App，享冰淇淋買1送1。

Yahoo拍賣則是在雙11期間祭出7-ELEVEN超取運費全面降至38元，登記再抽11點OPENPOINT，除每週二及週末享免運外，11/7至11/13期間更有連續七日免運，想幫荷包多省一筆運費的消費者，可集中在這段時間下單。

11/04 全台詐欺最新數據

418 1 8920 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

山本由伸落選金手套獎！　球迷抱不平：有誰能做到這種程度
車站撿到96.6萬真相曝！　警拘11人
快訊／台中3首長拔官！　盧秀燕鞠躬道歉：做不好要檢討改進
快訊／中度磁暴警示！明起影響33小時　導航無線電恐中斷
快訊／台北港失聯3人找到了　遭漁網纏繞無生命跡象
快訊／南韓火力發電廠坍塌！　多人被埋
快訊／富邦悍將重大異動！陳金鋒辭總教練　領隊也換人
太子集團陳志也被騙！部屬A走9億消失　3親信接管台灣資產
謝侑芯閨蜜飛大馬「太平間擲硬幣」！現場照曝：不放過任何人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

