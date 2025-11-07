雙11居家升級購機指南　出遠門也能安心、在家更順暢的智慧生活提案

▲想讓生活更順、更安心？TP-Link推出多款智慧家居與網路新品優惠，從「全屋Wi-Fi升級」到「居家安全防護」一次搞定。

圖、文／TP LINK提供

出遠門也能安心看家！雙11打造「不卡頓」的智慧家庭生活

年底假期將至，大家準備出遊、返鄉探親，或忙於工作行程，家裡總有毛小孩、長輩或孩子需要關心與照料。近年「出遠門也能即時看家」成為許多家庭的新常態，而居家安全與網路穩定也早已不再是科技迷的專利，而是每個人的日常需求！

隨著家中智慧裝置越來越多，從手機、電視、筆電到門鈴、攝影機，幾乎每樣都要連上Wi-Fi。當一家人同時開機、看劇、打遊戲、上線開會時，網路一旦不穩，家庭「爭奪戰」也隨之開打。TP-Link提供的雙11購機指南正好幫你一次搞定全家網路與智慧家居需求，從高速Wi-Fi 7 Mesh系統到Tapo智慧攝影機、智慧燈泡，讓你出門在外也能輕鬆掌握家中動態。

指南一：多隔間、多樓層家庭的網路挑戰：Wi-Fi 7 Mesh一次解決

許多家庭都有相同困擾：「房間收訊弱」、「樓上訊號差」、「客廳順、房間卡」，其實根本問題不在網速，而是覆蓋不均。傳統單台路由器難以涵蓋整棟透天或多房公寓，因此「Mesh 網狀系統」逐漸成為新主流。

TP-Link Deco BE85採用最新Mesh Wi-Fi 7系統，打造更快速、更穩定的全屋網路。與前代Wi-Fi 6相比，Wi-Fi 7不僅效能全面升級，延遲降低4倍，影音串流與線上遊戲也更加流暢。

新一代Mesh系統具備更高連線容量，可同時支援 超過 200 台裝置，滿足現代智慧家庭多設備需求。僅需略高於Wi-Fi 6的預算，就能享受順暢高速的上網體驗。此外，Deco BE85配備10G連接埠，可充分發揮光纖與NAS的極速傳輸效能，無論是大型檔案傳輸、雲端備份或高解析影音串流，都能穩定高速不掉速，系統能自動偵測最佳訊號來源，智慧分配網路資源，確保每個房間都維持穩定高速。即使全家同時觀看4K影片、玩線上遊戲或進行視訊會議，也能享受順暢不卡頓的連線品質。

•Deco BE85 BE22000三頻Wi-Fi 7 Mesh路由器系統 (3入組)，11月7日至11月11日，限時特價 NT$33,333（原價 NT$39,999），史上最低價。

▲趁雙11升級家庭網路，TP-Link Wi-Fi 7 Mesh 打造全屋高速、多設備順暢連線體驗。

指南二：出遠門也安心：智慧攝影機幫你守護全家

許多人出門旅行時，心裡總是掛念：「貓有沒有吃飯？家中長輩還好嗎？」現在的智慧攝影機能結合手機App，實現遠端即時查看、異常偵測與錄影備份，甚至能與智慧視訊門鈴或燈具串聯使用，打造更完整的居家安全守護網。

•Tapo D235 智慧視訊門鈴，11月7日至11月11日，限時特價 $2,888（原價 $3,299）。

•Tapo L536E 智慧燈泡，11月7日至11月11日，限時特價 $349（原價 $399）。

▲Tapo D235 智慧視訊門鈴，智慧、安全、便利一手掌握，全面守護居家出入口。

透過TP-Link Tapo系列智慧攝影機，能夠打造完整守護網。不同區域選用不同型號，已成現代家庭標準配置，即使外出，也能即時掌握家中狀況。戶外可搭配Tapo C425無線電池攝影機，隨時掌握門口動態，室內則可使用具AI辨識功能的Tapo C260人臉辨識旋轉攝影機區分家人與陌生人；Tapo C246D雙鏡頭旗艦款更能同時監控客廳與寵物區域，降低盲區。

•Tapo C425 無線電池攝影機，11月7日至11月11日，限時特價 $1,999（原價 $2,999），史上最低價。

•Tapo C840 智慧嬰兒攝影機，11月7日至11月11日，限時特價 $4,999（原價 $5,999）

•Tapo C260 人臉辨識旋轉攝影機，11月7日至11月11日，限時特價 $1,499（原價 $1,699）。

•Tapo C246D 雙鏡頭旗艦款，11月1日至11月30日，限時特價 $1,399（原價 $1,699）。

▲室內外全方位守護，首款雙鏡頭旋轉式攝影機Tapo C246D雙鏡頭旗艦款，是雙11的最佳選擇之一。

指南三：快趁雙11 一次升級更快、更安心的生活

無論是想提升網速、擴大覆蓋，或強化家中安全，今年雙11 都是入手智慧家居設備的最佳時機。一次升級路由器與智慧攝影機，不僅讓全家上網更穩，也能在外隨時掌握家中情況。TP-Link系列產品，包括支援 Wi-Fi 7 的 Mesh 系統、Tapo 智慧攝影機、智慧視訊門鈴、智慧燈泡等，雙11 期間皆推出限時優惠，讓你輕鬆打造順暢又安心的居家環境。

▲雙11史上最低價！TP-Link系列產品，包括支援Wi-Fi 7的Mesh系統、Tapo智慧攝影機、智慧視訊門鈴、智慧燈泡等，雙11期間皆推出限時優惠。





