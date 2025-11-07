　
民生消費

速食店雙11優惠！拿坡里炸雞桶、大披薩199元　頂呱呱買1送1

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲全台速食店雙11加碼優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶搭雙11商機熱潮，全台速食店優惠開跑，拿坡里推199元炸雞桶、大披薩，肯德基一系列組合下殺5折起，頂呱呱、漢堡王則可享指定品項買1送1。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞APP推9品項限時特價使用1111M Point即可兌換。

★三商炸雞
三商炸雞即日起至11月12日展開雙11活動，可享「炸雞買5送5」，凡於門市購買酷樂雞腿桶5隻即送義式腿排桶5塊，特價349元；還有「青花椒脆皮二節翅10隻99元」、「買雙色起司酥炸棒腿送青花椒麻雞塊特價169元」；消費滿448元再免費吃1份煉乳銀絲卷。

★麥當勞 
麥當勞APP即日起至11月14日前祭出「1111狂饗盛典」，多款熱門品項原本要以1,200到2,100點M Point兌換，優惠期間特價1,111點就能換，優惠最多53折。

至12月9日前還有「歲末雙享祭」，4大系列共20種組合優惠，包括「早安雙享59元起」、「經典雙享99元起」、「雙人雙享209元起」、「飲品買1送1」，活動期間於門市或得來速窗口出示優惠畫面、報代碼或透過自助點餐機、APP手機點餐皆有折扣，內容可至活動頁面查詢。

●麥當勞APP1111狂饗盛典
活動日期：即日起至11月14日
活動優惠：9款人氣品項限時特價1111M Point
活動品項：麥脆雞腿（原味／辣味）、豬肉滿福堡、勁辣香雞翅（1份2塊）、金選美式咖啡（冰／熱）、經典那堤（冰／熱）、冰焦糖奶茶、4塊麥克雞塊、蘋果派、經典美式咖啡（冰／熱）

●麥當勞歲末雙享祭
活動日期：即日起至12月9日
適用平台：門市、自助點餐機、得來速、麥當勞APP手機點餐
活動品項：
1. 「7大飲品買1送1」：冰焦糖奶茶、冰金選美式、熱金選美式、中杯可口可樂、中杯零卡可口可樂、中杯雪碧、中杯檸檬風味紅茶。
2. 「早餐雙享59元起」：薯餅2件59元、豬肉滿福堡2件69元、現烤焙果2件89元、6塊麥克雞塊2件99元。
3. 「經典雙享99元起」：麥脆雞腿（原味／辣味）、大薯、6塊麥克雞塊2件價99元；四盎司牛肉堡2件價149元。
4. 「雙人共享209元起」：指定雙主餐搭配4塊麥克雞塊、中薯，2杯38元飲品特價209元起。

★摩斯漢堡
摩斯漢堡祭出兩大雙11優惠，11月15日前可享「買香吉士／哈密瓜蘇打+11元多1杯」，11月9日至11月11日「買薯條+11元多喝大杯冰紅茶1杯」，活動僅限單點，不可與套餐併用。

▲▼頂呱呱。（圖／業者提供）

▲頂呱呱雙11祭出4大限定優惠。

★頂呱呱
頂呱呱「炸裂雙11」活動4大優惠即日起至11月16日開跑，「雙11狂炸桶」內含原味雞腿3隻+原味炸雞3塊+呱呱包2顆+可口可樂1.25L1瓶，特價449元，較原價現省105元享81折，每塊加4元則可升級辣味炸雞。

還有「辣味雞翅買2送1」特價118元，以及「地瓜薯條」、「波浪薯條」買1送1，皆享優惠價65元，每人不限購買組數。提醒桃園機場、松山機場、板橋環球、南港LaLaport門市不適用此優惠。 

★繼光香香雞
繼光香香雞即日起至11月16日推出「香雞狂歡1111」活動，「卡滋脆餅」、「甜心地瓜球」加價11元即可吃到，現省24元；門市消費滿111元還可享「田字薯餅」、「原味甜不辣」買1送1。西門、環板、巨城、大江、中和、台中三井、南紡、南港、動物園、北泰安、麗寶、桃園機場二航管制區內等門市不適用此優惠。

▲▼肯德基祭出年度最狂「雙11狠省」活動。（圖／業者提供）

▲肯德基優惠一次看。※點圖放大

★肯德基
肯德基「雙11狠省」活動即日起至11月17日開跑，其中「5大點心買1送1」有香酥脆薯、鱈魚圈圈、玉米濃湯、冰心蛋撻風味冰淇淋及上校雞塊，最低49元就能吃到；「111元個人餐」2大組合包括「咔啦雞腿堡+原味蛋撻+無糖茉莉綠茶」、「咔啦脆雞雙拼+蛋撻」，特價111元。

「買套餐送漢堡」下殺59折起，包括「咔啦脆雞2塊+香酥脆薯+原味蛋撻+百事可樂+吮指嫩雞蛋堡特價189元」、「咔啦雞腿堡+香酥脆薯+原味蛋撻+百事可樂+吮指嫩雞蛋堡特價179元」；還有「激省同樂桶優惠價299元」，內含咔啦脆雞6塊+百事可樂2杯，以及「滿滿蛋撻組6折優惠」，吃得到8塊上校雞塊+12顆原味蛋撻，特價399元。

加碼祭出PK APP限定遊戲券優惠，凡登入APP即可解鎖4款人氣套餐折扣，包括「脆薯買1送1」、「獨享雙雞餐特價139元」、「就要吃堡餐特價149元」、「炸雞同樂餐特價388元」。

▲▼必勝客雙11優惠。（圖／業者提供）

▲必勝客優惠一次看。※點圖放大

★必勝客
 必勝客「雙11激省」活動即日起至11月17日，有玉米濃湯、雞軟骨買1送1，個人餐推出比薩激省餐111元、激省麵飯豪爽餐199元等超值好康，以及全新「義式手工薄比薩」2選1+飲料只要149元。

另外，還推出多人滿足雙享餐5折起，有「13吋指定大比薩特價199元」、「超濃起司餐下殺47折」。11月7日、11月11日、11月14日上午10點PK雙饗卡APP加碼搶限量神券，有「指定口味6吋鬆厚個人比薩特價11元、「9吋鬆厚比薩特價111元」。

★漢堡王
漢堡王「好事成雙」加碼優惠券即日起至11月20日限時登場，可享4大優惠下殺44折起，包括「西部小華堡」、「地瓜薯」買1送1；「超值雙堡配」推雙層華堡配美式花生雙層脆雞堡特價199元、火烤雞腿培根堡搭配田園烤牛堡111元。提醒機場店、科技廠店、兒童樂園店不適用此優惠。

★拿坡里
拿坡里即日起至11月23日祭出雙11限定優惠，可享「大披薩／6塊炸雞特價199元」，外帶、內用皆適用；12月7日還有「指定披薩買大送大」，購買金賞烏魚子、招牌牛丼或濃起司五重派對等490元披薩，再送大披薩一個，贈送披薩開放口味任選。

11/05 全台詐欺最新數據

手搖飲「鶴茶樓」跨界找來全球知名人氣IP《天線寶寶》展開聯名活動，不僅打造4款限定飲料杯、封膜，還推出超實用周邊有飲料提袋、絨毛吊飾零錢等，11月15日起正式開跑。

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

