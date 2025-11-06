高溫救災防熱傷害！　南消添購86台高效能降溫風扇強化現場後勤照護

▲台南市消防局採購86台高效能降溫風扇，配置於各大隊、分隊後勤區，降低前線人員熱傷害風險。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

消防人員長時間在高溫環境穿戴厚重裝備執行救災勤務，容易面臨熱衰竭或體溫過高等風險，為避免人員因高溫工作造成熱傷害，台南市消防局近日採購86台高效能降溫風扇，配置於各消防大隊、分隊後勤休息區，強化現場救災時的後勤照護作業。

消防局表示，此次添購的高效能降溫風扇，將依照美國NFPA消防人員後勤照護標準（R.E.H.A.B.）運用於災害現場。主動冷卻能協助消防人員在休息時快速恢復核心體溫、血壓與脈搏，同時調節環境溫度，縮短恢復時間，確保打火弟兄能安全持續執勤。

市長黃偉哲指出，消防人員是守護市民生命財產的第一線英雄，打造安全的消防工作環境是市府重要目標。台南市在中央與地方共同努力下，持續推動消防安全與職業衛生工作，讓市民生活在更安全、更宜居的城市。

消防局長李明峯進一步表示，為呼應《消防法》增訂的「消防人員安全衛生防護專章」，消防局已於今年6月設立安全衛生專責單位，並建置「消防人員安全衛生管理系統」，將安全作業制度化，強化教育訓練與自主健康管理，從制度與裝備雙軌並進，讓前線人員獲得最完善的保障與支持。