新法上路！防火計畫書須備查　南消提醒未依規執行最高罰30萬

▲台南市消防局第一大隊舉辦防火管理計畫書說明會，協助業者了解新制內容。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助轄內一定規模以上建築物場所的防火管理人，能夠更精確地制定與執行消防防護計畫書，台南市消防局第一大隊及新營分隊於10月28日及11月5日舉辦兩場「防火管理計畫書製定重點說明會」。

消防法於2024年11月修正後，防火管理人的職責更加重大，並將相關資料提報方式改為「備查制度」。本次說明會重點包括：一、深入了解場所特性與危險因子：透過製作計畫書，協助場所分析自身危險因子，提升自主應變能力。二、強化日常防火管理：詳細講解火源管理、防火避難設施及消防安全設備檢查，以及自衛消防編組與人員訓練注意事項。三、落實依計畫執行：各場所應依自身訂定的計畫書內容實施防火管理，如每半年一次的自衛消防編組訓練須依時執行，並提報消防機關。

此外，為因應台中新光三越氣爆案，消防署於2025年7月修正「製定現有建築物(場所)施工中消防防護計畫指導須知」，新增燃氣與建築安全管理內容。若施工可能影響消防系統設備，應於施工前三日提報計畫書備查。依消防法第40條規定，未依計畫執行者可處2萬至30萬元罰鍰。

第一大隊大隊長邱國禎指出，防火管理的成效仰賴平時火源管理、消防設備維護及自衛消防編組熟練度。消防局長李明峯則強調「自己財產自己保護」的重要性，呼籲民眾可至消防局網站下載相關資料，落實防火檢查與訓練，提升初期滅火與避難應變能力。