台南消防員深夜會女網友！她生氣墜河　怕曝光不敢打119

▲1名女子墜落北區柴頭港溪，警消下水吊掛救援，消防人員合力將女子吊掛上岸，所幸僅受皮肉傷。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局一名新進隊員日前深夜與女網友見面，疑雙方發生爭執，女方竟情緒激動負氣下車墜入北區柴頭港溪約5公尺深的溪底，該名消防隊員因擔心身分曝光，改打110報警，並趁同事救援時悄悄離開現場，事後消防局依報案電話回溯，發現竟是自己人，事件曝光引發消防局長震怒下令調查是否違紀。

根據了解，事件發生於11月1日凌晨2時許，消防局接獲警方通報指出柴頭港溪有人跳水，立即出動公園、復興分隊4車10人到場救援。警消發現落水女子為救護「熟面孔」，掉落約5至6公尺溪底，幸好溪底有水及軟土，該女僅受皮肉傷，消防人員立即以吊掛方式將女子搶救上岸送醫，所幸沒有生命危險。

消防局事後依規定向警方取得報案人手機號碼登錄案件時，系統竟跳出消防局一名分隊隊員姓名，才驚覺報案人竟是「自己人」，消息傳開引起消防局人員熱議，紛紛好奇案發原因及為何不依規定向119報案，卻改向110報案，是不是另有隱情。

據了解，該名隊員因剛調回台南不久，外型斯文平時少話，同仁對他不熟，且案發時神情緊張、話語閃爍，當天執行救援勤務的消防人員事後回想，該隊員在現場並沒表明身分，且言行有些怪異，沒想到他竟是「事主」。

台南市消防局5日上午表示，經查11月1日凌晨2時20分，119受理開南街275巷水溝前之創傷緊急救護勤務，初報有1人員疑似在大排水溝裡，經出動復興及公園分隊前往搶救，現場1名年約30歲女患者，意識清楚，身體多處擦挫傷，給予吊掛脫困及緊急救護後，後送成大醫院。有關報導有消防局隊員夜會女網友，女網友負氣下車墜河，他嚇到不敢打119等內容，消防局長李明峯相當重視，已交辦督察室徹查中，若查有違紀，將依法議處。

