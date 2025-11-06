　
社會 社會焦點 保障人權

撿到錢包拖2周才還　他辯「收到200元感謝金」仍挨罰1萬

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）去年12月間在新竹市一間超商內撿到一個錢包，但他聲稱當下趕著要去上班，所以隔了2周才把東西還給失主，沒想到卻因此挨告。不過，新竹地院法官表示，阿榮事隔2周才返還「錢包內的部分物品」，並非將錢包完整歸還，這段期間他也沒有把錢包送至警察機關招領，確實存在侵占的主觀犯意，最終依法判處他罰金1萬元。

▲▼皮夾,錢包。（圖／資料照）

▲阿榮撿到錢包，卻拖了2周才把部分物品還給失主。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，阿榮挨告之後辯稱，當時因為急著去上班，就先將錢包放在機車的置物籃，大約2周之後看到有一對男女在他的機車前面拿東西，以為是失主，上前詢問後才知道不是，後來他就趕緊聯絡失主，並將東西交還，失主還給了他200元表達謝意。

但新竹地院法官表示，經檢視警方偵查報告、超商及路口監視器畫面等證據，發現阿榮確實有在超商內撿到錢包，當時錢包中裝有2張證件、1張悠遊卡、現金2600元和機車鑰匙，他卻將錢包放入自己的口袋，隨後騎車離去，直到2周後才將證件、車鑰匙還給失主，但並未返還錢包、悠遊卡和現金。

法官認為，如果阿榮無意侵占，大可將錢包交給店員處理，就算真的很趕時間，也可以乾脆不撿並直接口頭告知店員就好，根本沒必要硬是撿起來還帶著一起離開，他的說詞顯然與常理有違。

法官接著指出，阿榮相隔2周才將錢包內的部分物品還給失主，這段期間他從未將錢包送至警察機關招領，種種行為都顯示他具有侵占的主觀犯意，最終沒有採信他的說詞，並依犯侵占遺失物罪判處罰金1萬元，得易服勞役10日，全案仍可上訴。

11/04 全台詐欺最新數據

撿到錢包拖2周才還　他辯「收到200元感謝金」仍挨罰1萬

關鍵字：

新竹地院侵占

讀者迴響

