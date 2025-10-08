點一則「廣告」痛失730萬元　新竹女提告求償卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

婦人小鳳（化名）去年7月間在臉書點選一則廣告，沒想到卻誤入詐團陷阱，被騙730萬元，詐團成員得手之後，還想再騙230萬元，但被她識破，並和警方聯手「設陷阱」，成功逮住車手小豪（化名）。然而，小鳳向小豪提告求償230萬元，新竹地院法官認為缺乏依據，日前裁定駁回。

▲小鳳被詐團騙了730萬元，第二次雖然沒有再度上當，但想要拿回被騙的錢，恐怕很困難。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

小鳳在判決書中主張，詐團成員在臉書刊登假投資廣告，她在去年7月間點選廣告，隨後加入一個LINE群組，對方以「抽到新股、分潤結算」等話術，誘使她面交或臨櫃匯款，共計交付730萬元，後來因為遲遲無法出金，這才驚覺被騙。

沒想到詐團還想繼續騙錢，小鳳乾脆與警方聯手，將計就計，帶著混有2萬多元現金的「230萬元投資款」，前往約定地點與車手小豪碰面，再由警方出面逮捕小豪。

不過，小鳳事後向小豪提告求償230萬元，新竹地院法官認為，小豪雖然出面向小鳳收取230萬元投資款，但並未成功得手，混在裡面的2萬多元現金也已經全數發還，另外，現有證據也無法證明小鳳先前損失的730萬元與小豪有關，最終認定小鳳提告求償缺乏依據，裁定駁回，全案仍可上訴。