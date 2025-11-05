控夫載女友人賞夜景「把妳餵胖」　正宮求償30萬卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）與認識數十年的女性友人小花（化名）發生婚外情，兩人不僅相約唱歌、出遊，還一起去看夜景、互餵水果，讓她無法接受，憤而決定對小花提告求償30萬元。不過，新竹地院法官審理之後，認為人妻提出的證據仍不足以證明阿哲和小花有不正當交往關係，最終裁定駁回。

▲人妻控訴丈夫阿哲和女友人小花搞曖昧，但因證據不足，被法官裁定駁回告訴。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，阿哲和小花在去年9月間不僅相約去民宿唱歌、前往北海岸等地區旅遊，還上演溫馨接送情，甚至一起去景觀餐廳看夜景、互餵水果，當時丈夫曾對小花說出「妳餵我我很高興」、「真的要把妳餵到比較胖一點」等話，這部分有行車記錄器為證，因而決定對小花提告求償30萬元。

小花雖然承認曾與阿哲相約唱歌、吃飯、出遊，但否認兩人有不正當交往關係。她表示，兩人是小學同學，認識數十年了，因為興趣相同才會相約唱歌、吃飯，過程中都是正常相處，並無情話綿綿或互餵水果；至於接送一事，當時她因為腳受傷打了鋼釘，阿哲出於善意才會幫忙接送，還有另一位男性友人也會幫忙，並非所謂的「溫馨接送情」。

新竹地院法官表示，經查，人妻提出的行車記錄器影像畫面，鏡頭都是朝車外拍攝，沒有拍到車內之人及任何動作，考量到阿哲和小花是多年好友，言談氛圍比較輕鬆，縱使拿身材作為談資會讓人妻感到不快，也無法僅憑「無影像的對話」就認定兩人有不正當交往關係。

法官接著指出，小花在上述時間確實曾因腳受傷接受開刀治療，傷勢復原時間比較長，阿哲與她相識許久又頗有交情，順路接送尚無逾越男女一般交往的分際，最終認定此案人妻證據不足，裁定駁回，全案仍可上訴。