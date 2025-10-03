　
社會 社會焦點 保障人權

挨告當人頭戶　他自揭「被騙8萬元過程」獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）被指控在前年6月間將銀行金融卡寄給詐騙集團使用，導致2名受害者被騙錢，因而挨告；不過，阿輝表示自己也是受害者，「對方跟我說貸款要下來了，我被騙了8萬元，還有帳戶」。新竹地院法官檢視相關證據之後，認為阿輝主觀上沒有幫助詐團的意思，最終裁定無罪。

眼睛,男性,崩潰,憂鬱,受傷,難過,生病,害怕,恐懼（示意圖／CFP）

▲阿輝被詐團騙了8萬元，還被當成人頭戶工具。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方控訴，阿輝2023年6月間在新竹縣某超商中，將自己的銀行金融卡等帳戶資料，寄給詐騙集團使用，淪為詐團詐財、洗錢的犯罪工具，導致2名受害者被騙錢，共計損失15萬餘元。

但阿輝辯稱，他在網路上申辦貸款，對方說他的帳號打錯了，要求提供金融卡和密碼，還說需要一些手續費，匯款2萬元之後又說帳戶被公司凍結，需要6萬元律師費調解，他交出帳戶資料時，根本沒有想到是詐騙，「對方跟我說貸款要下來了，叫我把東西寄給他，我也被騙8萬元，還有帳戶。」

新竹地院法官檢視阿輝與詐團成員之間的LINE對話紀錄，發現對話紀錄內容與阿輝的說詞大致相符，因此難以認定當時他在主觀上已預見或明知提供帳戶資料的行為，是在幫助詐團為詐欺及洗錢。

法官表示，阿輝誤信網路申貸需配合匯款、繳費及提供金融帳戶資料等話術，進而交出自己的金融卡和密碼，雖然有思慮不周或警覺度不足的狀況，但無法據此反推他是有意幫助詐團，況且檢方現有的證據也不足以證明他有犯罪行為，最終裁定無罪，全案仍可上訴。

10/02 全台詐欺最新數據

412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

