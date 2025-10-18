　
社會 社會焦點 保障人權

史上最大走私案！漁船藏1.6噸K他命　首謀被判13年

記者黃翊婷／綜合報導

漁船「滿瑞富」今年3月間在東沙群島海域接觸可疑船隻，經海巡署人員攔查並由檢警執行搜索，竟在船上發現1.6公噸的K他命、22.5公斤的安非他命，粗估市價超過20億元。新竹地院法官近日審理此案，判處首謀陳志忠有期徒刑13年、船長陳俊雄有期徒刑10年，其他3人則被判處5年4個月至5年2個月不等的刑期。

滿瑞富號漁船走私案。（圖／新竹地檢署）

▲檢警在船上查扣大量毒品，堪稱史上最大走私案。（圖／新竹地檢署，下同。）

回顧案情經過，主嫌陳財勝（逃亡出境目前已被通緝）與陳志忠等人共謀，由周宏淦擔任人頭購買漁船，然後將漁船交給船長陳俊雄駕駛。今年3月21日船長陳俊雄與2名印尼籍漁工蘇亨利、大西駕船自基隆八斗子漁港出海，3月28日抵達東沙島東南方外海，接著與不詳之人接運共計52袋麻布袋內含以茶葉袋包裝K他命（共計1514包，毛重1625.8公斤）及甲基安非他命（共計20包，毛重22.5公斤），打算將該批毒品沿著西部海岸北上接續運輸入境。

滿瑞富號漁船走私案。（圖／新竹地檢署）

▲圖為當時的搜索畫面。

不過，船長陳俊雄4月3日駕駛漁船行經新竹南寮漁港外1.5海浬處時，受到海巡署人員攔檢，經檢察官指揮海巡署偵防分署台中查緝隊及新竹縣警察局刑事警察大隊執行搜索，當場在船上扣得大量毒品。檢察官立刻指揮警方及海巡署循線溯源，將周宏淦等相關涉案人士拘提到案，訊後將他們依法起訴。

新竹地院近日公布此案判決結果，法官表示，首謀陳志忠全程參與謀劃，視為共同正犯，因此判處他有期徒刑13年；船長陳俊雄則被判處有期徒刑10年。

而2名印尼籍漁工蘇亨利、大西雖然堅稱不知情，但法官認為他們應當可以預見船隻出海的目的涉及不法，卻還是選擇配合，所以依法判處2人各有期徒刑5年2個月，執行完畢後將驅逐出境。購買漁船的人頭周宏淦則被判處有期徒刑5年4個月，犯罪所得18萬元也被宣告沒收。全案仍可上訴。

