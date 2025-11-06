全球多款創新藥進博會首發　愛滋病暴露前預防藥亞洲首秀

▲第八屆進博會醫療器械及醫藥保健展區。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

第八屆中國國際進口博覽會5日開幕，醫療器械及醫藥保健展區再度成為焦點，全球多家醫藥巨頭攜最新產品亮相，其中，包含HIV暴露前預防藥、罕見病新藥與腦機接口技術等多項前沿成果。

▲西門子雙子星超高梯度場磁共振MAGNETOM Cima.X。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，第八屆進博會5日正式啟幕，醫療器械及醫藥保健展區作為歷屆進博會的「最熱展區」，在第八屆進博會上依然「火爆」。全球知名醫療健康企業攜前沿成果亮相，其中吉利德、賽諾菲、羅氏、西門子醫療等跨國藥企帶來多款創新藥品和醫療器械。

連續四年參展的美國藥企吉利德科學此次帶來兩款新品亞洲首秀，其中長效HIV暴露前預防藥物Lenacapavir（來那帕韋）成為焦點。該藥物為全球首款同類製劑，一年僅需注射兩次，能顯著改善傳統口服藥依從性問題。

▲美國藥企吉利德科學長效HIV暴露前預防藥物Lenacapavir（來那帕韋）。（圖／翻攝澎湃新聞）

吉利德中國區總經理金方千表示，Lenacapavir已於今年6月底在海南博鰲樂城先行區獲批使用，成為全球美國以外首例臨床應用藥物。另一款治療原發性膽汁性膽管炎（PBC）的Seladelpar則在北京獲批上市，為大陸罕見病患者帶來新希望。

賽諾菲則宣佈旗下生物製劑「達必妥」（度普利尤單抗注射液）新增兩項適應症，包括慢性鼻竇炎伴鼻息肉及大皰性類天皰瘡，目前已向大陸國家藥監局提出補充申請。

▲賽諾菲生物製劑「達必妥」（度普利尤單抗注射液）。（圖／翻攝澎湃新聞）

羅氏則展示全球首個眼內植入式長效給藥系統PDS，可長期釋放抗VEGF藥物，減少患者接受玻璃體內注射頻率，改善治療體驗。

此外，西門子醫療在本屆展會上全球首展腦機接口臨床解決方案，整合術前影像、術中導航與術後評估全流程技術，並同步展示多款高端影像設備，助力腦機接口從科研試驗邁向臨床應用，成為展區另一亮點。