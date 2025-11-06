　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

全球多款創新藥進博會首發　愛滋病暴露前預防藥亞洲首秀

▲第八屆進博會醫療器械及醫藥保健展區。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲第八屆進博會醫療器械及醫藥保健展區。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

第八屆中國國際進口博覽會5日開幕，醫療器械及醫藥保健展區再度成為焦點，全球多家醫藥巨頭攜最新產品亮相，其中，包含HIV暴露前預防藥、罕見病新藥與腦機接口技術等多項前沿成果。

▲西門子雙子星超高梯度場磁共振MAGNETOM Cima.X。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲西門子雙子星超高梯度場磁共振MAGNETOM Cima.X。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，第八屆進博會5日正式啟幕，醫療器械及醫藥保健展區作為歷屆進博會的「最熱展區」，在第八屆進博會上依然「火爆」。全球知名醫療健康企業攜前沿成果亮相，其中吉利德、賽諾菲、羅氏、西門子醫療等跨國藥企帶來多款創新藥品和醫療器械。

連續四年參展的美國藥企吉利德科學此次帶來兩款新品亞洲首秀，其中長效HIV暴露前預防藥物Lenacapavir（來那帕韋）成為焦點。該藥物為全球首款同類製劑，一年僅需注射兩次，能顯著改善傳統口服藥依從性問題。

▲美國藥企吉利德科學長效HIV暴露前預防藥物Lenacapavir（來那帕韋）。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲美國藥企吉利德科學長效HIV暴露前預防藥物Lenacapavir（來那帕韋）。（圖／翻攝澎湃新聞）

吉利德中國區總經理金方千表示，Lenacapavir已於今年6月底在海南博鰲樂城先行區獲批使用，成為全球美國以外首例臨床應用藥物。另一款治療原發性膽汁性膽管炎（PBC）的Seladelpar則在北京獲批上市，為大陸罕見病患者帶來新希望。

賽諾菲則宣佈旗下生物製劑「達必妥」（度普利尤單抗注射液）新增兩項適應症，包括慢性鼻竇炎伴鼻息肉及大皰性類天皰瘡，目前已向大陸國家藥監局提出補充申請。

▲賽諾菲生物製劑「達必妥」（度普利尤單抗注射液）。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲賽諾菲生物製劑「達必妥」（度普利尤單抗注射液）。（圖／翻攝澎湃新聞）

羅氏則展示全球首個眼內植入式長效給藥系統PDS，可長期釋放抗VEGF藥物，減少患者接受玻璃體內注射頻率，改善治療體驗。

此外，西門子醫療在本屆展會上全球首展腦機接口臨床解決方案，整合術前影像、術中導航與術後評估全流程技術，並同步展示多款高端影像設備，助力腦機接口從科研試驗邁向臨床應用，成為展區另一亮點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／海上太陽能板起火冒煙！　電纜燒毀慘況曝光
謝侑芯「OnlyFans突上傳多部新作」！　助理曝原因
桃園南門市場「三分之二區域」燒毀！　在地人：生活重心沒了
30歲台女關西機場被捕！　走私20kg液態大麻史上最多
人妻遭爆「跟黑人朋友3P」：解鎖外籍！　夫收裸照氣炸
鳳凰下周最接近台灣　3地「雨下到發紫」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「通背拳」傳人打耳光比賽被3巴掌KO　休息5天現身：看人還是重影

「奶皮糖葫蘆」黃牛炒到1串1735元！　黃牛笑：排5hr還買不到

紐議員參加台灣雙十酒會遭訓斥　陸使館再嗆：嚴重違反一中承諾

小鵬「人形機器人」IRON亮相走「貓步」　170公分內具女性特徵體態

全球多款創新藥進博會首發　愛滋病暴露前預防藥亞洲首秀

陸「神仙租客」退租！房間明亮一塵不染　房東嘆：像失戀一樣

陸「天問一號」捕捉到「亞特拉斯」星際天體　連續曝光合成影像曝

路透：中國令停用外國AI晶片　NVIDIA、Intel受衝擊

史上長最像夫妻！拍影片被狂勸驗DNA　本人甜喊：越長越像

一家三口「同月同日生」！驚奇巧合護理長也驚呆：第一次遇到

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

苗栗金條+現金失主找到了！獨居翁嚴重失智　正搭高鐵「找手機」

陸「通背拳」傳人打耳光比賽被3巴掌KO　休息5天現身：看人還是重影

「奶皮糖葫蘆」黃牛炒到1串1735元！　黃牛笑：排5hr還買不到

紐議員參加台灣雙十酒會遭訓斥　陸使館再嗆：嚴重違反一中承諾

小鵬「人形機器人」IRON亮相走「貓步」　170公分內具女性特徵體態

全球多款創新藥進博會首發　愛滋病暴露前預防藥亞洲首秀

陸「神仙租客」退租！房間明亮一塵不染　房東嘆：像失戀一樣

陸「天問一號」捕捉到「亞特拉斯」星際天體　連續曝光合成影像曝

路透：中國令停用外國AI晶片　NVIDIA、Intel受衝擊

史上長最像夫妻！拍影片被狂勸驗DNA　本人甜喊：越長越像

一家三口「同月同日生」！驚奇巧合護理長也驚呆：第一次遇到

謝金晶跟風網路謠言「豬哥亮還活著」！　曝爸娶4老婆真實原因

今天中午開放運豬！盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

誇張媽學校舞會上拐走女兒「14歲男友」　還和他生下小孩

蘇丹葬禮遭血洗！　武裝分子「集體輪暴婦女、屠殺40人」慘況曝

台鐵產工「依法休假」敗訴絕食100小時抗議　怒吼：不會再跪回去

老師帶隊闖軌道拍照！國中畢旅「教壞囡仔」　高捷喊話：已違法

西門地下市計畫啟動　結合動漫、KPOP打造「沈浸式場域」

彰化駕駛逆向超車！碰撞機車「人車倒地」　2騎士遭波及釀2傷

陸「通背拳」傳人打耳光比賽被3巴掌KO　休息5天現身：看人還是重影

高溫救災防熱傷害！　南消添購86台高效能降溫風扇強化現場後勤照護

當你直播連線到始源 但0人相信你...

大陸熱門新聞

史上長最像夫妻！拍影片被狂勸驗DNA

一家三口同月同日生！護理長驚呆

路透：中國令停用外國AI晶片

黃安在台灣用對岸高德導航：摸的一清二楚

對沈伯洋發布「紅色通報」？　國台辦：依法終身追責

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

陸「神仙租客」退租！房間明亮一塵不染 房東嘆：像失戀一樣

陸「天問一號」捕捉到「亞特拉斯」星際天體 連續曝光合成影像曝

女子天天吃奶皮糖葫蘆致「糖化臉」

最大「超級月亮」來了！ 2025滿月最接近地球的一次

許褚轉世！陸170公斤壯哥秀8塊腹肌 體脂率超15％顛覆外界印象

唐伯虎落款畫作淪上海法院拍賣物 起拍價350元人民幣...不保證真偽

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分

高德地圖可在台導航　國台辦：喜聞樂見

更多熱門

相關新聞

第八屆進博會開幕　中方自稱：中國就是機會

第八屆進博會開幕　中方自稱：中國就是機會

第八屆中國國際進口博覽會（下簡稱進博會）11月5至10日在上海舉辦，李強總理出席開幕典禮並發表主題演講。中國外交部發言人毛寧5日在例行記者會上，對此會表示，「與中國同行就是與機會同行。」

進博會開幕　李強：擁抱自由貿易、穩步擴大制度型開放

進博會開幕　李強：擁抱自由貿易、穩步擴大制度型開放

台越攜手育才！嘉藥與越華國際學校簽MOU 推醫藥照護人才交流

台越攜手育才！嘉藥與越華國際學校簽MOU 推醫藥照護人才交流

術後化療不必人人做　醫推新型血檢：比傳統檢查早1年發現異常

術後化療不必人人做　醫推新型血檢：比傳統檢查早1年發現異常

LG閨蜜機第二代台灣10月開賣

LG閨蜜機第二代台灣10月開賣

關鍵字：

進博會醫療器械醫藥藥企新科技

讀者迴響

熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放閃

墨西哥女總統「遭強吻襲胸」要告了

韓手遊來台40天停更

獨／第一位在韓發片的華語歌手是他！　卻被禁上電視N次

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面