年改後退休師仍享穩定退休金　鄭英耀曝：69%月退平均5.8萬元

記者崔至雲／台北報導

立院司法法制、教文委員會聯席會議今（6日）併案審查，公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文。教育部長鄭英耀表示，退休老師平均年齡往上加約80幾歲，確實造成一些壓力，當初年改看到這樣情況，做了年改後，以今年數據來說，平均月退金有85%是5萬以上，年改結束後平均月領5萬以上還有69%，平均有5.8萬元。

鄭英耀受訪時先說，再次感謝全國所有退休的老師，台灣因為他們過去投入人才培育的工作，讓台灣在產業人才的培育，或者在各個領域的人才培育，確實都有相當豐碩的成果跟貢獻。

鄭英耀提到，但大部分的老師事實上他們退休以後都有一個很好的退休生活安排，不管是旅遊、走讀、認識各種文化的風采，當然也有一些定期跟朋友歡聚歡唱，也有含飴弄孫，都是怡然自得，平均年齡往上約80幾歲，確實造成一些壓力，之前年改就是看到這樣情況， 為了讓年輕人有更好工作環境，所以才做了年改。

鄭英耀說明，以今年數據來說，平均月退金有85%是5萬以上，年改結束後平均月領5萬以上還有69%，平均有5.8萬元。

教育部書面資料也顯示，經統計2025年9月1日退休教育人員，月退休所得總平均約為5.8萬，其中約85%每月支領數額高於5萬；如依現行規定調降至2029年，且不考量CPI調整情形，平均約5.3萬，其中有69%每月支領數額高於5萬；若納入未來CPI調整，估算平均約為5.7萬元，認為現行制度應足以保障退休生活。

媒體追問，教職人員平均月退可以領5萬多，對領勞退的人是否不公平？鄭英耀說，不同的產業、工作，當時許多規畫不一樣，政府一定有一個全盤考量。鄭指出，雖然大部分老師退休後，生活獲得到照顧支持，但是不否認有部分、極少數人，退休後生活有其他特殊際遇，中央到地方有既有的社福、救濟，都會給予關照。

