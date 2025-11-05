福建艦服役在即　港媒曝習近平或出席入列儀式

▲福建艦。（圖／翻攝央視新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸自主設計建造的首艘彈射型航空母艦「福建艦」，進入即將服役的階段。港媒披露，大陸國家主席習近平可能先在海南三亞出席福建艦入列儀式，再轉赴廣東參加大陸全國運動會開幕式。

福建艦過去一年多展開多次海試，中共海軍更公布殲-15T、殲-35和空警-600艦載機在福建艦上成功實施彈射起飛和著艦訓練，代表福建艦具備電磁彈射和回收能力。

對於福建艦何時交接入列，大陸國防部發言人張曉剛9月25日回答提問時表示，「大家期盼的那一天不會太遠」。10月13日，央視新聞在報導中明確指出，福建艦海試告捷。港媒《星島頭條》指出，這意味著福建艦服役進入最後倒計時，中共海軍即將正式進入三航母時代。

▲海南三亞榆林港成軍觀禮台搭建完畢。（圖／翻攝呂禮詩FB）

據大陸海事局網站消息，三亞海事局發布航行警告，11月4日8時至6日18時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。我前海軍艦長呂禮詩昨日貼出位於海南三亞的榆林港成軍觀禮台搭建完畢，相關人員正進行演練的照片，推測福建艦即將舉行盛大的入列儀式。

2012年9月，大陸首艘航空母艦「遼寧艦」正式在大連交接入列，時任大陸國家主席、中共中央軍委主席胡錦濤出席入列儀式，並且登艦視察。2019年12月，首艘大陸國產航空母艦「山東艦」在海南三亞某軍港交付海軍，大陸國家主席、中共中央軍委主席習近平出席交接入列儀式。《星島頭條》說，「可以預料，最高領導人也將出席福建艦交接入列儀式」。

大陸第十四屆全國運動會（全運會）2021年在西安舉行，習近平當時參加開幕式。第十五屆大陸全運會將於本週日（9日）在廣州開幕，按照慣例，習近平也極有可能參加。《星島頭條》由此研判，習近平先在三亞出席福建艦入列儀式，再轉赴廣東，「完全有可能」。

▼三亞海事局發布航行警告。（圖／翻攝大陸海事局官網）