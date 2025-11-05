　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

福建艦服役在即　港媒曝習近平或出席入列儀式

▲▼福建艦。（圖／翻攝央視新聞）

▲福建艦。（圖／翻攝央視新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸自主設計建造的首艘彈射型航空母艦「福建艦」，進入即將服役的階段。港媒披露，大陸國家主席習近平可能先在海南三亞出席福建艦入列儀式，再轉赴廣東參加大陸全國運動會開幕式。

福建艦過去一年多展開多次海試，中共海軍更公布殲-15T、殲-35和空警-600艦載機在福建艦上成功實施彈射起飛和著艦訓練，代表福建艦具備電磁彈射和回收能力。

對於福建艦何時交接入列，大陸國防部發言人張曉剛9月25日回答提問時表示，「大家期盼的那一天不會太遠」。10月13日，央視新聞在報導中明確指出，福建艦海試告捷。港媒《星島頭條》指出，這意味著福建艦服役進入最後倒計時，中共海軍即將正式進入三航母時代。

▲▼海南三亞榆林港成軍觀禮台搭建完畢。（圖／翻攝呂禮詩FB）

▲海南三亞榆林港成軍觀禮台搭建完畢。（圖／翻攝呂禮詩FB）

據大陸海事局網站消息，三亞海事局發布航行警告，11月4日8時至6日18時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。我前海軍艦長呂禮詩昨日貼出位於海南三亞的榆林港成軍觀禮台搭建完畢，相關人員正進行演練的照片，推測福建艦即將舉行盛大的入列儀式。

2012年9月，大陸首艘航空母艦「遼寧艦」正式在大連交接入列，時任大陸國家主席、中共中央軍委主席胡錦濤出席入列儀式，並且登艦視察。2019年12月，首艘大陸國產航空母艦「山東艦」在海南三亞某軍港交付海軍，大陸國家主席、中共中央軍委主席習近平出席交接入列儀式。《星島頭條》說，「可以預料，最高領導人也將出席福建艦交接入列儀式」。

大陸第十四屆全國運動會（全運會）2021年在西安舉行，習近平當時參加開幕式。第十五屆大陸全運會將於本週日（9日）在廣州開幕，按照慣例，習近平也極有可能參加。《星島頭條》由此研判，習近平先在三亞出席福建艦入列儀式，再轉赴廣東，「完全有可能」。

▼三亞海事局發布航行警告。（圖／翻攝大陸海事局官網）

▲▼三亞海事局發布航行警告。（圖／翻攝大陸海事局官網）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
寶佳併中工檯面化　林家宏開嗆：員工要的是加薪
中信兄弟許基宏奪金手套＋最佳9人
黃明志捲謝侑芯命案！黃秋生揭兩人最後對話
粿粿、王子聲明「有1共同點」　網驚不對勁：到底是道歉還是操作
彰化2名店11／8重磅回歸！饕客嗨翻
準鳳凰颱風不排除登陸台灣！最新預測曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

第八屆「進博會」開幕　陸外交部：與中國同行就是與機會同行

美財長稱「中國不可靠」　陸外交部回擊：中對美政策保持穩定性

福建艦服役在即　港媒曝習近平或出席入列儀式

女子天天吃「奶皮糖葫蘆」導致「糖化臉」　醫警告：恐白內障

190cm「陸劇男神」學霸出身！　張凌赫曾夢想去電力公司上班

台灣參加明年APEC深圳峰會？　陸外交部強硬：一中原則是政治前提

進博會開幕　李強：擁抱自由貿易、穩步擴大制度型開放

陸研究破解140年難題　「原料變成藥」有望大幅降低「抗癌藥」成本

羞！女子穿運動內衣跑完步「胸前一抹粉紅」　商家：經不起汗液腐蝕

美國讓步？「習川會」沒提台灣問題　國台辦：自家事不容外來干涉

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

第八屆「進博會」開幕　陸外交部：與中國同行就是與機會同行

美財長稱「中國不可靠」　陸外交部回擊：中對美政策保持穩定性

福建艦服役在即　港媒曝習近平或出席入列儀式

女子天天吃「奶皮糖葫蘆」導致「糖化臉」　醫警告：恐白內障

190cm「陸劇男神」學霸出身！　張凌赫曾夢想去電力公司上班

台灣參加明年APEC深圳峰會？　陸外交部強硬：一中原則是政治前提

進博會開幕　李強：擁抱自由貿易、穩步擴大制度型開放

陸研究破解140年難題　「原料變成藥」有望大幅降低「抗癌藥」成本

羞！女子穿運動內衣跑完步「胸前一抹粉紅」　商家：經不起汗液腐蝕

美國讓步？「習川會」沒提台灣問題　國台辦：自家事不容外來干涉

圍堵豬瘟15天終解禁　張麗善喊話中央杜絕廚餘養豬

寶佳突襲中工蓄謀已久？　同業指1訊號嗅端倪

營養師公開滷味熱量圖鑑　提醒「鈉含量攝取過高」易水腫

林詩翔拿下救援王與入圍新人王　「Takao翅膀」啾啾領結登頒獎典禮

鐵馬道正氣北路至博愛路段進行設施修繕　今起封閉施工

黃子鵬坦言FA決定掙扎　「南部也有家」不排斥任何可能

否認人頭認購私募套利　代銷龍頭祝文宇豪氣反駁：不差這3億！

產權最複雜都更案通過！永和大陳單元7蓋36層高樓　基地1.3公頃

快訊／台南七股78歲翁跌落魚塭失蹤　搜救人員潛水搜尋

王品集團搶普發現金商機　西堤送海鮮拼盤、陶板屋招待天婦羅

【打針不能誇】比熊全程安靜乖乖　聽到關鍵字「哭」秒失控XD

大陸熱門新聞

黃安在台灣用對岸高德導航：摸的一清二楚

許褚轉世！陸170公斤壯哥秀8塊腹肌 體脂率超15％顛覆外界印象

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分

陸自主CJ2000發動機展出　陸媒：C929洲際大飛機就用它

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」 尷尬鞠躬致歉

最大「超級月亮」來了！ 2025滿月最接近地球的一次

唐伯虎落款畫作淪上海法院拍賣物 起拍價350元人民幣...不保證真偽

世界最大蒙皮拉伸機亮相！　陸媒：中國航空製造裝備重大突破

高德地圖可在台導航　國台辦：喜聞樂見

陸擴大100個口岸辦台胞證　國台辦：歡迎說走就走旅行

全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

羞！女子穿運動內衣跑完步「胸前一抹粉紅」 商家：經不起汗液腐蝕

擺脫對外大豆依賴！ 陸鹽鹼地「大豆新品種」種植實現增產

更多熱門

相關新聞

世界貿易秩序翻轉　台灣要校正航向

世界貿易秩序翻轉　台灣要校正航向

美中貿易戰最新一輪談判落幕，習近平與川普會談結果揭示了一個新的國際現實：中國籌碼充足、底氣十足，美國則在被卡脖子的壓力下節節退讓。這場看似經貿糾紛，實則標誌著一個時代的轉折—全球權力結構從美國主導走向多極共治，而中國正穩步走向世界舞台的中心。

川習會落幕　外交部：美方透過高層一致立場延續對台穩定支持

川習會落幕　外交部：美方透過高層一致立場延續對台穩定支持

美媒揭「中國20年大旗」　抗川普關稅斷依賴

美媒揭「中國20年大旗」　抗川普關稅斷依賴

川普再提「任內習近平不犯台」　卓榮泰：沒有任何國家可侵犯台灣

川普再提「任內習近平不犯台」　卓榮泰：沒有任何國家可侵犯台灣

游盈隆：台海要永久和平「中國必須走向民主」　鄭麗文要認清這道理

游盈隆：台海要永久和平「中國必須走向民主」　鄭麗文要認清這道理

關鍵字：

福建艦習近平呂禮詩

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜

即／閃兵藝人再+1！LULU前男友「阿達」自首

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面