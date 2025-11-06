史上長最像夫妻！拍影片被狂勸驗DNA　本人甜喊：越長越像

▲大陸廣東一對夫妻長得太像，許多網友開玩笑建議他們去驗DNA。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

日常生活中要遇到與自己長得像的人其實不容易，但大陸廣東出現一對年輕夫妻，兩人拍影片上傳後因外貌太神似爆紅，還被網友封為「史上長最像夫妻」。當事人梁女透露，彼此剛認識的時候不像，隨著相處才越來越像，更坦言有人叫他們去驗DNA。

根據陸媒《極目新聞》報導，來自廣東東莞的梁姓女子與丈夫何姓男子日前在影音平台分享合拍的影片，兩人長相太相似，因此同框宛如一對雙胞胎，引發網友們熱烈討論。在影片底下還有許多人留言，稱兩人是他們看過最像的夫妻，還紛紛建議應該去驗一下DNA，說不定真的有點「關係」。

▲當事人透露，彼此剛相識的時候沒那麼像，隨著時間相處才越來越像。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

不過梁女表示，她與丈夫於2022年春天透過相親認識，剛見面時並不覺得彼此長得像，但隨著相處時間變長，越來越多人說他們「像到不可思議」，久而久之連夫妻倆都不得不承認「真的很像」；梁女還笑說，原來夫妻相處時間越長會越像，這句話還真有點道理。

但梁女透露，儘管夫妻倆外貌相似，個性卻是截然不同；梁女個性急躁、行動力強，而何男則穩重謹慎，兩人剛好互補。何男也笑說，「她做業務總是雷厲風行，我則覺得凡事要穩一點，不能太冒進。」

報導中提到，目前這對神似「雙胞胎」的夫妻倆在東莞共同經營一家藥材湯料店，平時會在社群帳號「廣東土夫婦」分享工作與日常生活的影片。另外，對於外界的調侃，梁女坦言，與長得相似的另一半生活並不覺得奇怪，反而感到特別親切，也讓兩人的感情更加緊密。

