KK園區遭突襲！　「表演式掃蕩」內幕曝光

緬甸惡名昭彰的「KK園區」近日遭突襲，超過1,500名詐騙工人逃往泰國，不少人又轉往其他詐騙園區求職。據悉，園區內多達2萬名員工，多為中國人。專家指出，軍政府此舉疑為安撫中國壓力的「表演式掃蕩」，實際上許多詐騙者已被其他幫派重新招募。當地武裝組織甚至將逃亡工人轉賣，每人高達7萬美元。

《法新社》報導，近年東南亞詐騙園區如雨後春筍般興起，透過愛情與加密貨幣投資陷阱，每年詐取全球數十億美元。許多工人遭人口販運強迫從事詐騙，但也有人為高薪自願加入。根據聯合國報告，僅東亞與東南亞地區在2023年就損失高達370億美元。

報導指出，緬甸軍方上月底突擊KK園區，查獲約2,000名詐騙犯，宣稱控制了200棟建築。然而，分析人士指出，此舉疑似「作秀式掃蕩」，主要是為緩解中國壓力，而非真正取締。事實上，緬甸軍政府曾被指控縱容詐騙園區營利，用以資助民兵組織；同時中國政府因自國公民頻遭詐騙，而施壓要求整頓。

突襲行動後，泰國當局表示，共有28國籍約1,500人越境逃入，其中包含500名印度人與200名菲律賓人。一名菲律賓脫逃者透露，他與同伴趁軍方民兵進入時倉皇逃出，乘船偷渡入泰國。

儘管部分的人成功脫離，但仍有大批人滯留當地，甚至被武裝組織「轉賣」至其他詐騙園區，每人交易金額高達7萬美元。一名中國籍詐騙工人透露，突襲後每日仍聽見爆炸聲，但他認為那只是「表演」，真正的打擊行動有限。

專家指出，KK園區原有約2萬名工人，多為中國人，此次逃出的僅占一成。跨國犯罪研究專家塔沃（Jason Tower）表示，多數詐騙者已被其他幫派重新招募，「對他們來說，這只是換個地方繼續上班」。人權團體呼籲，若要根除詐騙網絡，關鍵在於鎖定幕後的中國主謀，「他們必須被逮捕、起訴，並沒收全部資產」，這才是真正的掃蕩。

