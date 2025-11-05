準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「北轉1路線」最危險：全台都有感

▲氣象專家表示，準鳳凰預計下週抵達菲律賓呂宋島附近，未來路徑取決於高壓減弱速度。（圖／翻攝自臉書，天氣職人-吳聖宇）

熱帶性低氣壓TD29今天（5日）上午8時中心位於鵝鑾鼻東南東方2860公里處，以西北轉西北西方向前進，預計短時間內增強為颱風「鳳凰」。氣象專家表示，準鳳凰預計下週抵達菲律賓呂宋島附近，未來路徑取決於高壓減弱速度，若速度較慢，熱帶系統穿越呂宋島後才會北轉，此路線對台灣影響最劇烈，全台都有感。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日稍早指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向。

專家說明，如果高壓減弱速度慢，準鳳凰穿越呂宋島後才會北轉，此路線對台灣影響最劇烈，全台都有感；若高壓減弱快，颱風抵達菲律賓東北方近海後，將大角度轉向東北，通過台灣東部至日本石垣島之間北上，此路線對台灣影響相對輕微許多；倘高壓維持強盛，颱風穿越菲律賓後繼續往中國華南前進，對台灣影響較小，但機率很低。

▲準鳳凰最新動態說明。（圖／翻攝自臉書，台灣颱風論壇｜天氣特急）

粉專表示，準鳳凰未來路徑變數仍大，還需要3～5天時間觀察，下週日（9日）至下週一是關鍵強度方面，準鳳凰在抵達菲律賓前的發展環境不錯，至少可達中颱上限，甚至挑戰強烈颱風，隨著通過菲律賓或進入巴士海峽後，發展環境迅速劣化，強度會逐漸減弱。

另一方面，「天氣職人」吳聖宇也分析，準鳳凰的路徑大致有A跟B兩種機會，取決於高壓的強弱變化，「由於這個颱風轉向的時候看起來北邊沒有短波槽，所以比較偏向是沿著高壓邊緣北轉的過程，因此轉向的時間點、位置、角度等，很大可能性要取決於颱風本身的環流大小跟高壓之間互動的程度，颱風很大隻的話，北轉的趨勢就有可能比較早發生，後續仍有待觀察。」

吳聖宇說，比較好的情況是，準鳳凰應該會先侵襲菲律賓，進入南海後再北轉，屆時強度應該已經減弱不少，「如果是在轉向成功後的過程才經過台灣，速度也會比較快，縮短影響的時間，但一切都還在未定之天，總之就是再觀察，也請大家注意下週的天氣狀況以及行程安排。」

