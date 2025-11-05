　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「北轉1路線」最危險：全台都有感

氣象專家表示，準鳳凰預計下週抵達菲律賓呂宋島附近，未來路徑取決於高壓減弱速度。（圖／翻攝自臉書，天氣職人-吳聖宇）

▲氣象專家表示，準鳳凰預計下週抵達菲律賓呂宋島附近，未來路徑取決於高壓減弱速度。（圖／翻攝自臉書，天氣職人-吳聖宇）

圖文／CTWANT

熱帶性低氣壓TD29今天（5日）上午8時中心位於鵝鑾鼻東南東方2860公里處，以西北轉西北西方向前進，預計短時間內增強為颱風「鳳凰」。氣象專家表示，準鳳凰預計下週抵達菲律賓呂宋島附近，未來路徑取決於高壓減弱速度，若速度較慢，熱帶系統穿越呂宋島後才會北轉，此路線對台灣影響最劇烈，全台都有感。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日稍早指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

專家說明，如果高壓減弱速度慢，準鳳凰穿越呂宋島後才會北轉，此路線對台灣影響最劇烈，全台都有感；若高壓減弱快，颱風抵達菲律賓東北方近海後，將大角度轉向東北，通過台灣東部至日本石垣島之間北上，此路線對台灣影響相對輕微許多；倘高壓維持強盛，颱風穿越菲律賓後繼續往中國華南前進，對台灣影響較小，但機率很低。

（圖／翻攝自臉書，台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲準鳳凰最新動態說明。（圖／翻攝自臉書，台灣颱風論壇｜天氣特急）

粉專表示，準鳳凰未來路徑變數仍大，還需要3～5天時間觀察，下週日（9日）至下週一是關鍵強度方面，準鳳凰在抵達菲律賓前的發展環境不錯，至少可達中颱上限，甚至挑戰強烈颱風，隨著通過菲律賓或進入巴士海峽後，發展環境迅速劣化，強度會逐漸減弱。

另一方面，「天氣職人」吳聖宇也分析，準鳳凰的路徑大致有A跟B兩種機會，取決於高壓的強弱變化，「由於這個颱風轉向的時候看起來北邊沒有短波槽，所以比較偏向是沿著高壓邊緣北轉的過程，因此轉向的時間點、位置、角度等，很大可能性要取決於颱風本身的環流大小跟高壓之間互動的程度，颱風很大隻的話，北轉的趨勢就有可能比較早發生，後續仍有待觀察。」

吳聖宇說，比較好的情況是，準鳳凰應該會先侵襲菲律賓，進入南海後再北轉，屆時強度應該已經減弱不少，「如果是在轉向成功後的過程才經過台灣，速度也會比較快，縮短影響的時間，但一切都還在未定之天，總之就是再觀察，也請大家注意下週的天氣狀況以及行程安排。」

延伸閱讀
黃明志到警局報到　雪碧揭與謝侑芯生前最後對話：不准你們罵她
黃明志捲「謝侑芯謀殺案」能引渡來台受審？　律師曝3關鍵
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
寶佳併中工檯面化　林家宏開嗆：員工要的是加薪
中信兄弟許基宏奪金手套＋最佳9人
黃明志捲謝侑芯命案！黃秋生揭兩人最後對話
粿粿、王子聲明「有1共同點」　網驚不對勁：到底是道歉還是操作
彰化2名店11／8重磅回歸！饕客嗨翻
準鳳凰颱風不排除登陸台灣！最新預測曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

王子、粿粿有可能結婚嗎？網曝「最好的解法」：唯一翻盤點

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍　網挺：很上進了

饕客嗨翻！彰化名店阿璋肉圓、阿泉爌肉飯11／8重磅回歸

準鳳凰颱風不排除登陸台灣　恐與東北季風產生共伴效應

豬隻解禁首日上限提高至2400頭　彰化肉品市場提前1hr開市

粿粿、王子的聲明「有1共同點」　網驚不對勁：到底是道歉還是操作

準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「北轉1路線」最危險：全台都有感

張惠妹領軍！台東跨年卡司公布　A-Lin、玖壹壹陣容堅強

醫科女神「小馮」回鍋台大醫院！　學長曝近況：當住院醫師了

笑著走出來！太子集團「CEO爆乳特助」被起底　自爆處理特殊任務

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

王子、粿粿有可能結婚嗎？網曝「最好的解法」：唯一翻盤點

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍　網挺：很上進了

饕客嗨翻！彰化名店阿璋肉圓、阿泉爌肉飯11／8重磅回歸

準鳳凰颱風不排除登陸台灣　恐與東北季風產生共伴效應

豬隻解禁首日上限提高至2400頭　彰化肉品市場提前1hr開市

粿粿、王子的聲明「有1共同點」　網驚不對勁：到底是道歉還是操作

準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「北轉1路線」最危險：全台都有感

張惠妹領軍！台東跨年卡司公布　A-Lin、玖壹壹陣容堅強

醫科女神「小馮」回鍋台大醫院！　學長曝近況：當住院醫師了

笑著走出來！太子集團「CEO爆乳特助」被起底　自爆處理特殊任務

營養師公開滷味熱量圖鑑　提醒「鈉含量攝取過高」易水腫

林詩翔拿下救援王與入圍新人王　「Takao翅膀」啾啾領結登頒獎典禮

鐵馬道正氣北路至博愛路段進行設施修繕　今起封閉施工

黃子鵬坦言FA決定掙扎　「南部也有家」不排斥任何可能

否認人頭認購私募套利　代銷龍頭祝文宇豪氣反駁：不差這3億！

產權最複雜都更案通過！永和大陳單元7蓋36層高樓　基地1.3公頃

快訊／台南七股78歲翁跌落魚塭失蹤　搜救人員潛水搜尋

王品集團搶普發現金商機　西堤送海鮮拼盤、陶板屋招待天婦羅

第八屆「進博會」開幕　陸外交部：與中國同行就是與機會同行

許基宏奪金手套＋最佳9人　感謝團隊全力相挺：明年要拿回總冠軍

趙露思擺脫前公司後發新歌了　「唱全英文」錄音超認真

生活熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

家長錯愕！普發1萬「幫孩子登記失敗」　1規定曝光

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

準鳳凰大爆發　各國看好挑戰超級颱風

黃明志投案　謝薇安聲明控：還想掩蓋

好市多開賣「無羊枕頭」　哈日族直呼划算

太子集團「CEO爆乳特助」被起底！自爆處理特殊任務

王子道歉聲明「1句話」惹怒網：是要公開交往嗎？

黃明志逃2天投案秒發文　超反常行為被酸

更多熱門

相關新聞

豪宅雙屍、網紅命案揭涉毒！精神醫揭1現象：不單純

豪宅雙屍、網紅命案揭涉毒！精神醫揭1現象：不單純

近期社會接連出現涉毒悲劇，台北市信義區豪宅日前驚傳雙屍命案，一名身價逾9億的創投公司CEO與女伴陳屍客廳，現場查獲K他命、大麻、FM2、喵喵等多種毒品；而馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯猝死案，案發現場同樣查出疑似搖頭丸等藥物。對此，精神科醫師陳璿丞也發文表示，「這兩件新聞的背後，不是一個單純的墮落或成癮問題，而是一個複雜的社會現象，背後有著深刻的個人動機。」

準鳳凰大爆發　各國看好挑戰超級颱風

準鳳凰大爆發　各國看好挑戰超級颱風

準鳳凰3路徑預測　1走向全台有感

準鳳凰3路徑預測　1走向全台有感

一蘭拉麵台北本店推「線上取號」功能！

一蘭拉麵台北本店推「線上取號」功能！

白化少女擁有雪白長髮與異色雙瞳　美貌震撼全球

白化少女擁有雪白長髮與異色雙瞳　美貌震撼全球

關鍵字：

台灣颱風論壇準鳳凰周刊王

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜

即／閃兵藝人再+1！LULU前男友「阿達」自首

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面