綠委提「轉大人ETF」孩子滿18領100萬　黃士修傻眼：沒文化真可怕

▲▼民進黨立委郭國文。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委郭國文提出「轉大人ETF」，讓孩子成年時就能擁有人生第一桶金。（圖／記者詹詠淇攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨立委郭國文近日在立院質詢時，提出政府可成立「轉大人ETF」，政府每月替0至10歲的孩子投入4000元，家長也投入4000元，讓孩子成年時就能擁有人生第一桶金。對此「核能流言終結者」創辦人黃士修表示，郭國文的提案投資邏輯、曝險全錯，甚至連收益都是錯的，讓他忍不住感嘆，「你的數學是國文老師教的嗎？」

黃士修5日在臉書表示，郭國文提出「轉大人ETF」，聲稱家長月繳4000元，加上補助4000元，繳10年，孩子年滿18歲可以領100萬元，讓他忍不住感嘆「沒文化真可怕」。

黃士修指出，郭國文以台股年化報酬率為10%計算，每個月8000元，強制鎖定18年，「不存在可交易的二級市場，這是極大的曝險，將市場的Beta包裝成保證收益，更不負責任」、「我為何不自己存0050，還要給你抽一手？」

黃士修說，這個提案以國家隊為名，混合政策目標和財務目標，「投資邏輯模糊，根本黑箱」、「台股近年大多頭，更須注意，歷史報酬不保證未來績效，若遇重大系統性風險，或長期空頭市場，導致18年後與目標有巨大落差，屆時無人可負責。」

黃士修直言，對於很多家庭而言，養小孩已負擔沉重，額外多榨4000元，國庫再撥4000元，都是納稅人的錢，「拿我的錢，當你的政治工具？」

他也指出，家長月繳4000元，加上政府補助4000元，繳10年就是96萬，年化報酬率10%，複利計算18年，總資產為366萬元，「郭國文說，孩童年滿18歲時，約有100萬可以使用，你的數學是國文老師教的嗎。」

準鳳凰最新路徑北修「西奔轉彎」　3天爆發增強！暴風侵襲率曝

謝龍介挨告！到案喊殘害言論自由　郭國文：若我造謠也歡迎提告

謝龍介挨告！到案喊殘害言論自由　郭國文：若我造謠也歡迎提告

面對烏山頭水庫光電板的謠言滿天飛，民進黨立委郭國文直指，國民黨立委謝龍介是造謠者之一，已派人告發違反《社會秩序維護法》散佈假消息製造恐慌，謝龍介今（3日）到案說明，酸郭國文到底是民代還是廠商代表，「是在告蝦咪碗糕？」更批評郭國文已殘害台灣言論自由。對此，郭國文回應，立委可以監督、質疑，但不能造謠，若他有造謠，歡迎謝龍介提告，若謝龍介認為條文不合理，也可以修法，前提是他要常到立院開會。

要謝龍介面對造謠後果！　郭國文嗆：有我官商勾結證據就辭職

要謝龍介面對造謠後果！　郭國文嗆：有我官商勾結證據就辭職

控光電板破壞環境遭郭國文提告　謝龍介曝收到傳票：下週一準時到案

控光電板破壞環境遭郭國文提告　謝龍介曝收到傳票：下週一準時到案

高市早苗當選日本首相　綠委：台日關係迎接自維連立新時代

高市早苗當選日本首相　綠委：台日關係迎接自維連立新時代

謝龍介指控是光電業者門神　郭國文：我擋下大潮溝光電案時你在哪？

謝龍介指控是光電業者門神　郭國文：我擋下大潮溝光電案時你在哪？

黃士修郭國文

