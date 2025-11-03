　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝龍介挨告到案喊殘害言論自由　郭國文：若我造謠也歡迎提告

▲▼民進黨立委郭國文。（圖／立委郭國文國會辦公室提供）

▲民進黨立委郭國文。（圖／立委郭國文國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

面對烏山頭水庫光電板的謠言滿天飛，民進黨立委郭國文直指，國民黨立委謝龍介是造謠者之一，已派人告發違反《社會秩序維護法》散佈假消息製造恐慌，謝龍介今（3日）到案說明，酸郭國文到底是民代還是廠商代表，「是在告蝦咪碗糕？」更批評郭國文已殘害台灣言論自由。對此，郭國文回應，立委可以監督、質疑，但不能造謠，若他有造謠，歡迎謝龍介提告，若謝龍介認為條文不合理，也可以修法，前提是他要常到立院開會。

烏山頭水庫光電板遭質疑用藥水、清潔劑清洗，郭國文10月16日指出，謝龍介就是造謠者之一，並到警局報案告發違反社維法散佈假消息製造恐慌，希望警察能盡速偵辦。謝龍介今（3日）到案說明，他受訪時表示，不曉得郭先生（郭國文）是民意代表還是廠商代表？業者拿到標案，發包給清潔商，清潔再下包，怎麼會是廠商說了算數？所以今天來問問看，「是在告蝦咪碗糕？」郭國文用興訟的手段，只是讓網友不要再提這事，告他目的就是要讓大家不要再談，讓外界認為連謝龍介都敢告，再講會用司法手段對付，已經殘害台灣言論自由。

對此，郭國文回應，有關太陽能光電板設置的爭議，他認為現在外界主張的環評，「我個人是同意的」。至於總量管制，他也認為是必要的，有些地方能源負擔過重，譬如像台南七股地區，甚至不應該再增設，他也認為如此。

郭國文強調，民代可以質疑、監督，但不可以造謠，且社維法適用於所有人，如果他有造謠嫌疑，歡迎謝龍介來告他。若謝龍介認為條文不合理，他也可以修法，但前提是，謝龍介要常來立院開會，才能提案，並讓法案得以修正。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
0分！陸跳水選手大失誤「垂直落水」　尷尬鞠躬致歉
快訊／00929宣布配息調升
快訊／林安可行使旅外球員權利
冬盟參賽名單出爐！兄弟最多、冠軍猿入列
2大串流平台突宣布整合！　
嗑藥後「心臟驟停」很常見！高大成揭護理女神猝逝有蹊蹺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國考報名費平均漲25.8%挨轟　考選部：業務基金虧損累計達2.66億

中國明年主辦APEC台灣出席待遇有疑慮？　外交部：中方有書面保證

雄檢聲請禁言令遭駁回　林岱樺嗆偏執：連北檢都不敢對柯文哲這樣

民進黨質疑市產送建商　國民黨基隆黨部：毫無根據、勿誤導輿論

林信義完成賴清德交付3大任務　多國領袖表達與台灣合作意願

造勢晚會出現民眾黨美女　林岱樺：我的活動不必檢查黨證歡迎參加

獲頒北科大名譽博士　王世堅：這是我從政二十年最光榮的一天

議長邱奕勝力薦　國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠接任

吳音寧接台肥董座惹議　洪孟楷曝：支持綠營的地方人士也看不下去

謝龍介挨告到案喊殘害言論自由　郭國文：若我造謠也歡迎提告

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

國考報名費平均漲25.8%挨轟　考選部：業務基金虧損累計達2.66億

中國明年主辦APEC台灣出席待遇有疑慮？　外交部：中方有書面保證

雄檢聲請禁言令遭駁回　林岱樺嗆偏執：連北檢都不敢對柯文哲這樣

民進黨質疑市產送建商　國民黨基隆黨部：毫無根據、勿誤導輿論

林信義完成賴清德交付3大任務　多國領袖表達與台灣合作意願

造勢晚會出現民眾黨美女　林岱樺：我的活動不必檢查黨證歡迎參加

獲頒北科大名譽博士　王世堅：這是我從政二十年最光榮的一天

議長邱奕勝力薦　國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠接任

吳音寧接台肥董座惹議　洪孟楷曝：支持綠營的地方人士也看不下去

謝龍介挨告到案喊殘害言論自由　郭國文：若我造謠也歡迎提告

饗食天堂林口三井店今開幕　12道限定料理一次看

印度空難241死　「唯一生還者」煎熬：上帝給我生命卻奪走家庭

高市早苗喊話金正恩！邀開「高金會」　力求解決北韓綁架問題

快訊／高雄運河驚傳女子落水　警消急衝現場救起已死亡

國考報名費平均漲25.8%挨轟　考選部：業務基金虧損累計達2.66億

李洙赫留台愛相隨GD！訪台愛用包款找到了　加碼公開近期同款時髦單品

中國明年主辦APEC台灣出席待遇有疑慮？　外交部：中方有書面保證

宣導執法並行見效！基隆行人事故大降45%　違規取締增8.6倍

基隆小貨車疑剎車失靈　猛撞皮卡「擠上人行道」駕駛送醫

雄檢聲請禁言令遭駁回　林岱樺嗆偏執：連北檢都不敢對柯文哲這樣

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

政治熱門新聞

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

50人戶籍被廢、16名陸配放棄台灣身分

周玉蔻：綠營再不處理林岱樺涉貪停權　2026會被大屠殺剩嘉義縣

鄭麗文就任演說狂講「台灣」　林濁水酸：中國、中華民族全消失

國防預算占GDP5%不合理！　徐巧芯「怕您不會算」給答案

監委指京華城樓地板面積屬一次性保障　柯文哲：判斷全然悖乎常理

張景森：賴清德有滿手好牌　比蔣萬安強的超過100個

吳音寧接台肥董座傳年薪1500萬　沈富雄批不成比例：怎會輪到妳？

痛批黃敬平「上綠營政論訕笑自己人」　粉專：從今天一路打你到2026

正國會「4挺將」缺席林岱樺岡山造勢晚會

讚館長是主流民意　蕭旭岑：我們就是中國人

說服成功　戴錫欽留任國民黨北市黨部主委

「抗中保台時代過去了」　蕭旭岑：蔡正元也知兩岸不可這樣下去

傳挺普丁遭歐洲各國「封殺」　鄭麗文否認

更多熱門

相關新聞

謝龍介「子弟兵」」童小芸投入台南中西、北區2026市議員選戰

謝龍介「子弟兵」」童小芸投入台南中西、北區2026市議員選戰

國民黨台南市立委謝龍介在中西、北區唯一認證的「子弟兵」童小芸，2日於北區舉辦全市首家市議員參選服務處成立大會，正式宣佈投入2026年11月28日的九合一選舉，角逐北區、中西區市議員席次，吸引近2千民眾參與。

謝龍介宣布參選台南市長！　接到綠初選民調「唯一支持謝龍介」

謝龍介宣布參選台南市長！　接到綠初選民調「唯一支持謝龍介」

連3年問設光電板　經濟部：非針對翡翠水庫

連3年問設光電板　經濟部：非針對翡翠水庫

謝龍介指林俊憲民調上升　陳亭妃怒嗆：介入民進黨初選！怕什麼？

謝龍介指林俊憲民調上升　陳亭妃怒嗆：介入民進黨初選！怕什麼？

認錯人啦！被謝龍介當成劉世芳質詢　管碧玲掩面狂笑

認錯人啦！被謝龍介當成劉世芳質詢　管碧玲掩面狂笑

關鍵字：

烏山頭水庫光電板郭國文謝龍介

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

謝侑芯遺體「恐無法返台」！家人痛心：只想要真相

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面