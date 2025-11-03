謝龍介挨告到案喊殘害言論自由　郭國文：若我造謠也歡迎提告

▲民進黨立委郭國文。（圖／立委郭國文國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

面對烏山頭水庫光電板的謠言滿天飛，民進黨立委郭國文直指，國民黨立委謝龍介是造謠者之一，已派人告發違反《社會秩序維護法》散佈假消息製造恐慌，謝龍介今（3日）到案說明，酸郭國文到底是民代還是廠商代表，「是在告蝦咪碗糕？」更批評郭國文已殘害台灣言論自由。對此，郭國文回應，立委可以監督、質疑，但不能造謠，若他有造謠，歡迎謝龍介提告，若謝龍介認為條文不合理，也可以修法，前提是他要常到立院開會。

烏山頭水庫光電板遭質疑用藥水、清潔劑清洗，郭國文10月16日指出，謝龍介就是造謠者之一，並到警局報案告發違反社維法散佈假消息製造恐慌，希望警察能盡速偵辦。謝龍介今（3日）到案說明，他受訪時表示，不曉得郭先生（郭國文）是民意代表還是廠商代表？業者拿到標案，發包給清潔商，清潔再下包，怎麼會是廠商說了算數？所以今天來問問看，「是在告蝦咪碗糕？」郭國文用興訟的手段，只是讓網友不要再提這事，告他目的就是要讓大家不要再談，讓外界認為連謝龍介都敢告，再講會用司法手段對付，已經殘害台灣言論自由。

對此，郭國文回應，有關太陽能光電板設置的爭議，他認為現在外界主張的環評，「我個人是同意的」。至於總量管制，他也認為是必要的，有些地方能源負擔過重，譬如像台南七股地區，甚至不應該再增設，他也認為如此。

郭國文強調，民代可以質疑、監督，但不可以造謠，且社維法適用於所有人，如果他有造謠嫌疑，歡迎謝龍介來告他。若謝龍介認為條文不合理，他也可以修法，但前提是，謝龍介要常來立院開會，才能提案，並讓法案得以修正。