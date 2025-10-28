控光電板破壞環境遭郭國文提告　謝龍介曝收到傳票：下週一準時到案

▲謝龍介曝已收到傳票。（圖／翻攝自Facebook／謝龍介）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委郭國文16日表示，面對烏山頭水庫光電板謠言滿天飛，國民黨立委謝龍介是造謠者之一，因此已派人告發違反《社維法》散布假消息製造恐慌。對此，謝龍介今（28日）透露已收到傳票，他表示，好快的刀！民進黨難杜悠悠之口，就氣急敗壞要告人，這些爭議都是事實，民眾的不安也是真實，郭國文是不是吃飽太閒，老百姓都看在眼裡，心中自有一把尺，「下週一，我準時到案」！

謝龍介表示，烏山頭水庫水面上覆蓋光電板，被質疑破壞環境與污染水質，民眾看到畫面，無不怵目驚心，結果民進黨難杜悠悠之口，就氣急敗壞要告人。

謝龍介貼出「中正第一分局通知書」表示，民進黨台南市黨部主委郭國文，搞不定黨內初選種種爭議，又說服不了民眾就想拿他來轉移焦點，跑去中正一分局報警提出誣告，結果12日才說要告，僅10天，自己就收到傳票。

謝龍介直言，「烏山頭水庫水面，有沒有光電板？有」、「烏山頭水庫水質，有沒有驗出類清潔劑成分？有」、「市面上有沒有販售太陽能板清潔劑？有」、「有沒有太陽能業者使用清潔劑清潔太陽能板？有」、「台灣目前針對清洗太陽能板的法律規範是否完善？沒有」！

謝龍介批評，這些爭議都是事實，民眾的不安也是真實的，郭國文你也是立委，還是執政黨立委，賴清德總統人馬，是不是吃飽太閒，該提案不提案，該建言不建言，卻來濫訴興訟，不解決問題，卻來解決提出問題的人？

謝龍介強調，自己是無所謂，基層員警依法偵辦，全力配合，但郭國文給基層員警找麻煩，老百姓都看在眼裡，心中自有一把尺，「下週一，我準時到案」！

▼民進黨立委郭國文。（圖／記者詹詠淇攝）

