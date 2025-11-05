2026台灣設計展在桃園　張善政：跨局處展現城市創意與設計實力

▲2026台灣設計展在桃園，張善政期望跨局處展現城市創意與設計實力。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政5日於市政會議，聽取青年事務局及文化局「桃園青年設計人才培育」專題報告指出，2026台灣設計展將是展現桃園設計能量的重要里程碑，期勉市府團隊持續精進，跨局處攜手展現桃園的創意能量與設計實力。

青年局局長侯佳齡表示，市府提供青年設計團隊展現機會，在台灣設計展中有更多參與和創意展現，該局將持續推動產官學合作與設計推廣計畫，並將在台灣設計展期間舉辦「台日韓國際學生營隊」，進一步促進國際青年設計交流。

青年局指出，為落實「設計力X青年力X桃園力」目標，市府透過桃園設計庫串聯在地22所高中職及大專校院設計學群，為青年設計人才搭建實戰平台。自112年起，已輔導66組設計團隊進駐多元空間，並透過業師輔導及商業媒合，協助青年將創意轉化為商業價值。

2026台灣設計展期間，青年局將以青年設計力串聯在地產業打造「國際青年城市」與「青年設計城市」兩大展區，展現桃園青年設計潛能。

文化局表示，市府積極提升城市美學意識與國際設計視野，透過「桃園城市創意設計中心」建置包含視覺設計、產品設計、建築與景觀設計等跨域美學資料庫，協助各局處將設計思維導入城市治理；同時邀請美學顧問進行提案輔導，並協助青創設計團隊系統化導入設計軟實力。

文化局指出，配合「2026台灣設計展」，市府前瞻布局進行3場國際設計交流行動，邀請國際設計大師及設計組織來台進行對話及意見交換，擴大未來國際合作網絡，提升桃園的國際能見度，實踐推動桃園成為亞洲設計中心願景。於2026台灣設計展期間，也將透過「亞洲設計名家海報展暨國際設計論壇」及系列工作坊，廣邀國內外知名設計師共同創作交流，提升城市形象與全球視野。