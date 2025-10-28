　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨青年局拜會日本國民民主黨青年局　聚焦災害應變、育兒支持

▲▼民進黨青年局長、立委陳冠廷今（28日）率團拜會日本國民民主黨青年局。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

▲民進黨青年局長、立委陳冠廷今（28日）率團拜會日本國民民主黨青年局。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨青年局長、立委陳冠廷今（28日）率團拜會日本國民民主黨青年局，雙方就青年政策、災害應變、育兒支持等議題深入交流，並達成建立制度化、常態化交流機制的重要共識。

民進黨立委陳冠廷以該黨青年局長身分，今（28日）率團拜會日本國民民主黨青年局，民民主黨也以高規格接待，總計出席11位年輕世代國會議員。而民進黨青年局訪團成員包括執行副局長黃捷立委、副局長張雅琳立委、副局長蔡易餘立委、副局長鄭孟洳高雄市議員、副局長沈震東台南市議員等人。

陳冠廷表示，此次訪問的核心目標是建立超越個人關係的制度化交流管道。他肯定國民民主黨在政策制定上展現的活力，以及作為在野黨的建設性角色，在批判的同時也積極提出解決方案，值得台灣借鏡。

會談中，蔡易餘分享了今年7月颱風對台灣南部造成的嚴重災情經驗。當時約有2000支電線桿倒塌，部分地區停電長達12天，從中學到救災順序的重要教訓，必須先清除倒塌的樹木和電桿，才能有效進行電力修復。眾議員鳩山紀一郎和西岡義高則分享日本在改善避難所環境、組織志工，以及整合民間企業資源納入防災體系的經驗。

關於青年家庭的政治參與，張雅琳詢問日方如何爭取育兒世代支持，以及協助政治人物平衡家庭與工作。國民民主黨青年局長淺野哲坦言，這是極大挑戰，該黨的策略是提出減稅、教育免費化等有利於工作主力人口的政策，給予年輕家庭對未來的希望感。深作眾議員以自身經驗分享，表示雖然困難但仍可能兼顧。

針對如何與年輕世代有效溝通，黃捷詢問日方作為在野黨的經驗。參議員奧村祥大分享運用多元社群媒體平台的重要性，包括X、YouTube等，並強調直播和即時互動是建立信任的關鍵。他也提到線下活動如烤肉聚會等，是拉近與年輕人距離的有效方式。

陳冠廷表示，此次交流讓雙方在共同面對的挑戰上獲得寶貴經驗。台日兩國青年政治工作者未來將持續深化交流，透過制度化的合作機制，共同為青年政策發展貢獻心力。國民民主黨青年局也表達強烈意願，期待未來能再次接待或訪問，進一步強化雙方的連結與合作。​​​​​​​​​​​​​​​​

▲▼民進黨青年局長、立委陳冠廷今（28日）率團拜會日本國民民主黨青年局。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

▲▼民進黨青年局長、立委陳冠廷今（28日）率團拜會日本國民民主黨青年局。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

▲▼民進黨青年局長、立委陳冠廷今（28日）率團拜會日本國民民主黨青年局。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
流感疫苗打氣史上最旺！　羅一鈞揭增購規劃
普發1萬13歲以上未成年「家長不能代領」　數發部說明原因
習近平簽署主席令！何衛東下、張升民上　陸官方再砍8官員職務
峮峮缺席《飢餓》遭轟請辭！　無奈曝背後原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨青年局拜會日本國民民主黨青年局　聚焦災害應變、育兒支持

美國以色列公共事務委員會首度組團訪台　外交部：持續深化夥伴關係

反制威權混合戰！台歐聯手防海纜遭破壞　柯理和：台灣聲音至關重要

福爾摩沙俱樂部年會！歐17國議員訪台　蕭美琴：傳遞「台灣並不孤單」

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

國票證霸凌案加害人欲翻盤　林亮君批：二度傷害受害者

綠黨團推《財劃法》暫行條例　行政院：「有指明財源」尊重提案

綠營高雄初選內戰出招拋政見　邱議瑩拚治安、賴瑞隆提毛孩四寶

賴清德視導陸勝1號操演部隊　無人機、TAK系統建偵打擊殺鏈

陸對沈伯洋立案偵查　邱垂正譴責「逾越底線」：全力保護國人安全

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

民進黨青年局拜會日本國民民主黨青年局　聚焦災害應變、育兒支持

美國以色列公共事務委員會首度組團訪台　外交部：持續深化夥伴關係

反制威權混合戰！台歐聯手防海纜遭破壞　柯理和：台灣聲音至關重要

福爾摩沙俱樂部年會！歐17國議員訪台　蕭美琴：傳遞「台灣並不孤單」

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

國票證霸凌案加害人欲翻盤　林亮君批：二度傷害受害者

綠黨團推《財劃法》暫行條例　行政院：「有指明財源」尊重提案

綠營高雄初選內戰出招拋政見　邱議瑩拚治安、賴瑞隆提毛孩四寶

賴清德視導陸勝1號操演部隊　無人機、TAK系統建偵打擊殺鏈

陸對沈伯洋立案偵查　邱垂正譴責「逾越底線」：全力保護國人安全

「台大五姬」翁滋蔓喜迎39歲生日　釣出蔡依珊現身送祝福

因安全與環保問題　萬海旺春輪在傑貝阿里港一天僅卸15個貨櫃

海巡測考中心攜手地方捐血　299袋愛心注入社會暖流

台壽砸150億續約南港LaLaport！再鎖40年地上權、三棟旗艦大樓全留

黑豹旗／吳家宇高中首轟！笑稱主場也緊張　南英雙王牌壓屏中

富邦長春公開賽明開打！總獎金680萬　泰國名將攜子拚2連霸

高雄苓雅1400坪都更　近輕軌、捷運黃線Y13站

民進黨青年局拜會日本國民民主黨青年局　聚焦災害應變、育兒支持

全球頂尖醫學盛會ACTA落幕　台灣展現腫瘤微創治療領導地位

流感疫苗打氣史上最旺！羅一鈞揭增購規劃：今年不開放全民公費

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

政治熱門新聞

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

還原踹傅崐萁桌始末　張峻：替所有被忽視的光復人出一口氣

美學者批賴清德魯莽！郭正亮揭驚人背景

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

溫朗東「逃兵吃草拉屎」再上訴慘被駁回

張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」

北市府證實岳父建案違建　黃國昌：依法辦理不施壓

鄭麗文反對提高國防預算　綠黨團：勿將和平寄望在中共善意上

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

美星對台立場兩樣情！　外交官員：新加坡為迎合中國犧牲台灣

露天埋廚餘太驚悚　卓榮泰點名台中：一定要全面有效改進

議長闖會場踢桌被告　傅崐萁提告張峻6罪狀

重慶公安立案偵查沈伯洋　邱毅示警嚴重性：離開台灣就可能被捕

養豬協會重砲中市府失職！　盼政府補貼紓困

更多熱門

相關新聞

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

準國民黨主席鄭麗文日前在公開場合喊出，要讓台灣人自豪地說「我是中國人」，遭民進黨批評。對此，國民黨立委吳宗憲今（28日）表示，這句話哪裡有錯？我國法制就是中華民國，中華民國簡稱中國，沒有問題，如果民進黨覺得這句話有問題，完全執政時為何不修法修憲？今天悲哀的是，執政黨為了選舉利益把大家拉到這個戰場裡作戰，當鄰近的國家每個都在往上衝時，只有台灣繼續內鬥。

重慶公安立案偵查沈伯洋　邱毅示警嚴重性：離開台灣就可能被捕

重慶公安立案偵查沈伯洋　邱毅示警嚴重性：離開台灣就可能被捕

沈伯洋遭中國立案調查　民進黨：中國無權干涉台灣人民

沈伯洋遭中國立案調查　民進黨：中國無權干涉台灣人民

對何欣純選台中有信心！　蔡其昌親還原「與賴清德溝通過程」

對何欣純選台中有信心！　蔡其昌親還原「與賴清德溝通過程」

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

關鍵字：

民進黨青年局陳冠廷國民民主黨

讀者迴響

熱門新聞

佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

「GG只要不臭就贏過很多人」　醫教4招變香

逆向詭停17秒！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面