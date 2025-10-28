民進黨青年局拜會日本國民民主黨青年局　聚焦災害應變、育兒支持

▲民進黨青年局長、立委陳冠廷今（28日）率團拜會日本國民民主黨青年局。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨青年局長、立委陳冠廷今（28日）率團拜會日本國民民主黨青年局，雙方就青年政策、災害應變、育兒支持等議題深入交流，並達成建立制度化、常態化交流機制的重要共識。

民進黨立委陳冠廷以該黨青年局長身分，今（28日）率團拜會日本國民民主黨青年局，民民主黨也以高規格接待，總計出席11位年輕世代國會議員。而民進黨青年局訪團成員包括執行副局長黃捷立委、副局長張雅琳立委、副局長蔡易餘立委、副局長鄭孟洳高雄市議員、副局長沈震東台南市議員等人。

陳冠廷表示，此次訪問的核心目標是建立超越個人關係的制度化交流管道。他肯定國民民主黨在政策制定上展現的活力，以及作為在野黨的建設性角色，在批判的同時也積極提出解決方案，值得台灣借鏡。

會談中，蔡易餘分享了今年7月颱風對台灣南部造成的嚴重災情經驗。當時約有2000支電線桿倒塌，部分地區停電長達12天，從中學到救災順序的重要教訓，必須先清除倒塌的樹木和電桿，才能有效進行電力修復。眾議員鳩山紀一郎和西岡義高則分享日本在改善避難所環境、組織志工，以及整合民間企業資源納入防災體系的經驗。

關於青年家庭的政治參與，張雅琳詢問日方如何爭取育兒世代支持，以及協助政治人物平衡家庭與工作。國民民主黨青年局長淺野哲坦言，這是極大挑戰，該黨的策略是提出減稅、教育免費化等有利於工作主力人口的政策，給予年輕家庭對未來的希望感。深作眾議員以自身經驗分享，表示雖然困難但仍可能兼顧。

針對如何與年輕世代有效溝通，黃捷詢問日方作為在野黨的經驗。參議員奧村祥大分享運用多元社群媒體平台的重要性，包括X、YouTube等，並強調直播和即時互動是建立信任的關鍵。他也提到線下活動如烤肉聚會等，是拉近與年輕人距離的有效方式。

陳冠廷表示，此次交流讓雙方在共同面對的挑戰上獲得寶貴經驗。台日兩國青年政治工作者未來將持續深化交流，透過制度化的合作機制，共同為青年政策發展貢獻心力。國民民主黨青年局也表達強烈意願，期待未來能再次接待或訪問，進一步強化雙方的連結與合作。​​​​​​​​​​​​​​​​