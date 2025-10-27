建立制度化交流、深化台日夥伴關係！　民進黨青年局首度訪日

▲民進黨青年局局長陳冠廷率團赴日官方訪問，拜會國土交通省副大臣佐佐木紀。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨青年局長陳冠廷今（27）日首度率團赴日官方訪問，訪團成員包括執行副局長黃捷立委、副局長張雅琳立委、副局長蔡易餘立委、副局長鄭孟洳高雄市議員及副局長沈震東台南市議員等人，訪團今與日本自由民主黨、日本維新會等跨黨派國會議員及政府高層會晤，成功建立台日年輕世代政治工作者「制度化」的交流機制。

陳冠廷表示，民進黨主席賴清德高度重視對日關係，為建立穩定長效的交流機制，特別成立青年局。此次是青年局成立後，首度以官方名義訪日，核心目的就是要建立一個超越個人情誼、可長可久的制度化平台。「面對威權主義擴張，台日作為共享自由民主價值的關鍵夥伴，次世代的政治工作者必須更緊密合作。我們此行不僅是禮貌性的拜會，更是針對具體政策的深入對話，共同捍衛印太區域的和平穩定。」

在與國土交通省副大臣佐佐木紀的會談中，雙方就台日防災體系與地方交流等議題，進行了深入的實務分享。黃捷特別提問，日本政府在大型災難中，如何有效組織並整合「民間志工力量」，以達到高效的民防協作。佐佐木紀謙稱，台灣在此領域可能更為先進，日本目前也在參考學習台灣高度整合化的防災體系。雙方皆認為，台日在防災經驗上，具有許多互相借鏡之處。

訪團拜會自民黨政調會長小林鷹之時，小林鷹之強調台日間存在「歷史、經濟、心與心」三個重要羈絆，並重申無論未來局勢如何演變，雙方年輕世代都應「不變地持續交流」。蔡易餘則詢問小林鷹之自民黨如何在國內壓力下成功推進美日貿易談判。小林鷹之回應，關鍵在於「政治人物必須盡最大可能向國民說明」，傳達「雙贏」目標，並對受衝擊產業提出完善的配套「支援措施」。

此外，訪團也拜會了甫卸任法務大臣的眾議員鈴木馨祐。陳冠廷特別代表訪團，當面感謝鈴木馨祐在法務大臣任內，推動日本戶籍的國籍地域欄可註記「台灣」的重大貢獻，此舉對在日台僑意義重大，展現了他對台灣的堅定支持。鈴木馨祐肯定民進黨成立青年局是傳承台日友誼的重要基石。

此行亦與新成為執政聯盟的日本維新會深入交換意見。政調會長齋藤Alex向訪團說明，維新會與自民黨均持「現實主義」安保路線，將合作強化防衛能力。沈震東也關心大阪萬博如何推動「城市近代化」的實質效益。

選對會委員長代行石井惠參議員則回應了張雅琳關於女性參政的提問，分享她為兼顧育兒，率先推動議會允許「帶平板電腦進入議場」，並實現委員會「線上參與及表決」的成功改革經驗，雙方就此議題熱烈交流。

陳冠廷表示，今日訪問成果豐碩，不僅成功開啟民進黨青年局與日本各主要政黨的定期對話機制，更在供應鏈韌性、貿易談判經驗、防災整合乃至議會改革等實質政策上，確認了台日雙方的共同國家利益。他期許，未來能持續深化此一平台，讓台日年輕世代的政治工作者共同成長，為印太區域的和平與繁榮貢獻力量。