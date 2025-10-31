　
地方 地方焦點

陳以信拋政見　若當選成立「青年局」任命30歲局長吸引北漂返鄉

▲陳以信公佈第五項政見，宣佈若當選將成立「青年局」，任命30歲以下局長。（記者林東良翻攝，下同）

▲陳以信公佈第五項政見，宣佈若當選將成立「青年局」，任命30歲以下局長。（記者林東良翻攝）


記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，31日公佈第五項競選政見，宣佈若當選將成立「青年局」，並任命一位30歲以下青年出任局長，他表示青年局將整合創業、就業、住宅及公共參與等資源，為台南青年打造專屬的政策推動平台，吸引北漂青年返鄉發展。

陳以信指出，目前台南市僅設有「青年事務委員會」，屬於諮詢性質，政策執行仍分散於經發局、社會局、教育局及研考會等單位，導致青年政策缺乏統籌與整合。他強調：「我若當選市長，青年局將成為行政機關層級的單一窗口，集中資源推動青年政策，讓年輕人能更快獲得協助。」

他表示，青年局未來除強化創業與職涯輔導外，還將主責擬定「返鄉留才政策」，吸引更多北漂青年「鮭魚返鄉」，在家鄉實現理想。陳以信說，成立青年局已是全台趨勢，目前六都中已有四都（台北、新北、桃園、高雄）設置青年局，台南應該迎頭趕上，展現城市新世代的競爭力與創新力。

陳以信強調，將任命一位30歲以下青年擔任青年局長，讓青年直接進入市政決策核心，「只有青年最了解青年的需要，也有能力為青年制定並執行政策。」他並舉例，現任台北市青年局長周羿希年僅34歲，是全國最年輕局長之一，過去他在立委任內邀請她回國擔任副主任，當時未滿30歲便展現出色能力，證明青年潛力無限。

「我將給台南青年最大、最多的舞台，讓他們能在自己的城市發揮才能、實現夢想。」陳以信表示，成立青年局並任命青年局長，將是台南邁向世代共治、打造青年友善城市的重要起點。

10/29 全台詐欺最新數據

463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

