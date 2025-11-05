　
    • 　
>
王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因害慘她」：外遇別拍裸照

▲▼粿粿偷吃王子！離婚女主播高毓璘發文批評。（圖／翻攝自IG）

▲范姜彥豐痛訴，已看過妻子與王子明確的偷吃鐵證。（圖／翻攝自IG）

網搜小組／劉維榛報導

范姜彥豐爆料，已看過明確的出軌鐵證，外傳是粿粿、王子的裸體親密照，令各界十分震驚，許多人則感到疑惑，到底照片是如何外流或被抓包的？由於粿粿道歉影片提到，范姜彥豐應該是看到iPad的私人內容，對此有網友猜測，當手機與平板都是同帳號的話，「iOS會幫你即時同步兩邊的相簿！」

一名網友在Threads開頭就說，大家知道為何粿粿、王子的床照會被發現嗎？她進一步猜測，因為iPad跟iPhone登入同一個Apple ID時，iOS會自動同步兩邊的相簿，更開酸「有要外遇的人，請不要用自己的相機拍裸照，望周知！」

文章曝光後，有網友進一步聯想劇情，「意思是iPad放家裡，美國行拿iPhone拍親密照，同步更新到了放在家的iPad，被老公看到之類的嗎？」「會不會可能是要給家裡看卡通，結果家人按到相簿」、「如果這是真的，當他們去美國玩兩周，在家裡的范姜是每天都從粿粿的iPad上面見到『即時同步』的內容，我無法想像那是種多麼痛苦的事情」。

網友紛紛苦笑，「有時候還是默默幫你更新同步完」、「沒錯喔！之前跟某任吵架結果他跑去外面睡一天旅館，結果居然去約砲...為什麼我會知道？因為他拍了很多張的下體照，我剛好在用他的電腦打LoL就看到了」、「夭壽，看到當下的范姜有多抖...氣到發抖，不敢置信到發抖，可憐了他」、「可以關掉，只是大部份的人都傻到不會關」、「就算真的要拍，也要把照片按隱藏項目，iPad同步照片並刪除喔」、「Apple拯救許多被綠的人」。

范姜彥豐10月29日在影片提到，「看見了太太與王子邱勝翊明確的出軌證據，回想起那一刻，那是我人生第一次體會到那種撕心裂肺的痛。我心跳加速、手冒冷汗，全身不由自主地顫抖著。就在那一刻，好像全世界都要崩塌了，然後過去所有的信任跟美好，在那一刻全部都變成了笑話，然後我也變成那個最可笑的人。」

而粿粿於11日1日發布道歉影片，她避重就輕說道，「當你要我跟著你一起念發誓的內容的時候，在很慌亂的情況下，我發了不應該發的誓，對不起。後來也知道你可能是拿到了我的iPad，看到私人的內容，我很徬徨，也不知道該怎麼辦，因為那真的真的不是離婚的主因。」

11/03 全台詐欺最新數據

范姜彥豐「粿粿跟大家一起看扁我」！

范姜彥豐「粿粿跟大家一起看扁我」！

范姜彥豐10月底公開點名王子（邱勝翊）介入他與粿粿的婚姻，控訴影片引發社會譁然，夫妻之前一起上節目的畫面也陸續被找出來。他去年便在《女王大人》坦言，老婆「在我們朋友面前會有點GET不到我想表達的東西或我的情緒」。

范姜討1600萬太狠？律師曝原因：跟外遇無關

范姜討1600萬太狠？律師曝原因：跟外遇無關

王子深夜被抓包「3度修改道歉文」！

王子深夜被抓包「3度修改道歉文」！

王子道歉算有誠意！她點名3人：有囂張時期

王子道歉算有誠意！她點名3人：有囂張時期

他譏笑「龍山寺1千元賣個資慘了」　網傻：才領不了

他譏笑「龍山寺1千元賣個資慘了」　網傻：才領不了

粿粿離婚王子婚變范姜彥豐床照iPad外流apple帳號同步照片親密照

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

