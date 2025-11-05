王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因害慘她」：外遇別拍裸照

▲范姜彥豐痛訴，已看過妻子與王子明確的偷吃鐵證。（圖／翻攝自IG）



網搜小組／劉維榛報導

范姜彥豐爆料，已看過明確的出軌鐵證，外傳是粿粿、王子的裸體親密照，令各界十分震驚，許多人則感到疑惑，到底照片是如何外流或被抓包的？由於粿粿道歉影片提到，范姜彥豐應該是看到iPad的私人內容，對此有網友猜測，當手機與平板都是同帳號的話，「iOS會幫你即時同步兩邊的相簿！」

一名網友在Threads開頭就說，大家知道為何粿粿、王子的床照會被發現嗎？她進一步猜測，因為iPad跟iPhone登入同一個Apple ID時，iOS會自動同步兩邊的相簿，更開酸「有要外遇的人，請不要用自己的相機拍裸照，望周知！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，有網友進一步聯想劇情，「意思是iPad放家裡，美國行拿iPhone拍親密照，同步更新到了放在家的iPad，被老公看到之類的嗎？」「會不會可能是要給家裡看卡通，結果家人按到相簿」、「如果這是真的，當他們去美國玩兩周，在家裡的范姜是每天都從粿粿的iPad上面見到『即時同步』的內容，我無法想像那是種多麼痛苦的事情」。

網友紛紛苦笑，「有時候還是默默幫你更新同步完」、「沒錯喔！之前跟某任吵架結果他跑去外面睡一天旅館，結果居然去約砲...為什麼我會知道？因為他拍了很多張的下體照，我剛好在用他的電腦打LoL就看到了」、「夭壽，看到當下的范姜有多抖...氣到發抖，不敢置信到發抖，可憐了他」、「可以關掉，只是大部份的人都傻到不會關」、「就算真的要拍，也要把照片按隱藏項目，iPad同步照片並刪除喔」、「Apple拯救許多被綠的人」。

范姜彥豐10月29日在影片提到，「看見了太太與王子邱勝翊明確的出軌證據，回想起那一刻，那是我人生第一次體會到那種撕心裂肺的痛。我心跳加速、手冒冷汗，全身不由自主地顫抖著。就在那一刻，好像全世界都要崩塌了，然後過去所有的信任跟美好，在那一刻全部都變成了笑話，然後我也變成那個最可笑的人。」

而粿粿於11日1日發布道歉影片，她避重就輕說道，「當你要我跟著你一起念發誓的內容的時候，在很慌亂的情況下，我發了不應該發的誓，對不起。後來也知道你可能是拿到了我的iPad，看到私人的內容，我很徬徨，也不知道該怎麼辦，因為那真的真的不是離婚的主因。」