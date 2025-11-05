　
地方 地方焦點

尤拿髮藝與台灣瀧川傳愛助弱勢　捐3萬元予家扶基金會南分事務所

▲尤拿髮藝成大館與台灣瀧川有限公司聯手捐款3萬元予家扶基金會台南市南區分事務所，社會局長郭乃文到場見證。（記者林東良翻攝，下同）

▲尤拿髮藝成大館與台灣瀧川有限公司聯手捐款3萬元予家扶基金會台南市南區分事務所，社會局長郭乃文（左二）到場見證。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，台南在地美髮業者尤拿髮藝成大館與台灣瀧川有限公司，5日聯手捐出新台幣3萬元予財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所，協助弱勢家庭與兒少照顧服務，傳遞企業溫情，台南市社會局長郭乃文到場見證捐贈，肯定業者在景氣不易時仍願慷慨回饋社會，展現美業的正能量。

郭乃文局長表示，尤拿髮藝成大館董事長陳錫銘與台灣瀧川有限公司總經理黃榮漢長期關懷社會議題，除以專業技術服務市民，更以實際行動支持弱勢族群。「感謝業者讓社會看見美業的溫度，每一分善款都化為助人的力量。」他指出，市府將持續推動企業社會責任（CSR）合作，鼓勵更多企業投入公益行動，共同打造「溫暖城市、共善共榮」的社會價值。

▲尤拿髮藝成大館與台灣瀧川有限公司聯手捐款3萬元予家扶基金會台南市南區分事務所，社會局長郭乃文到場見證。（記者林東良翻攝，下同）

陳錫銘董事長表示，美髮工作不僅是外在服務，更是傳遞愛與希望的橋樑。「讓人變美，是我們的專業；讓城市變美，是我們的信念。」他承諾日後將持續參與公益剪髮與弱勢服務，期盼用專業與愛心為社會注入更多正能量。

家扶基金會臺南市南區分事務所主任李保良感謝企業善舉指出，這筆善款將用於弱勢家庭生活補助與青少年課後照顧服務。「這份關懷不只是資源，更是支持我們持續前行的力量。」

社會局強調，市府將持續串聯企業與社福單位，打造「公私協力、溫暖同行」的公益網絡，讓每一份善意都能傳遞給最需要的人。民眾如有生活困難或需要協助，可洽各區社福中心，或撥打06-2993992洽詢社會局，以獲得即時協助。

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

尤拿髮藝與台灣瀧川傳愛助弱勢　捐3萬元予家扶基金會南分事務所

尤拿髮藝與台灣瀧川傳愛助弱勢　捐3萬元予家扶基金會南分事務所

