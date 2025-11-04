港澳辦轉發文章：立法會選舉不存在「躺贏」

▲香港立法會。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港立法會換屆選舉將於下個月登場，大陸港澳辦3日晚間轉載港媒《大公報》的評論文章，強調選舉不存在所謂「祝福名單」，也不會有「躺贏」的情況。

港澳辦轉載的評論文章提到，新一屆立法會選舉，是特區完善選舉制度後的第二次立法會換屆選舉，要理解好這次選舉的重大意義，既要將選舉置於香港由治及興的歷史進程中理解，更要從符合香港實際高質量民主的角度去考察。

文中也點出了3個本屆選舉的看點，第一是競爭更加激烈，過去的選舉表面熱鬧，但實際主要是兩個陣營對決，選民往往只能在固定某個陣營的候選人作出抉擇，選的是陣營而非個人，但現在參選人更加多元化，背景多元、政綱多元、光譜多元，讓選民真正有得揀。

二是對參選人的要求更高，香港當前正進入關鍵的發展階段，關鍵的發展階段需要有更高質素的立法會議員，「試玉要燒三日滿，辨材須待七年期」，立選將是對香港政治人才的重要檢驗，而選民的一票就是評判。

三是選舉的不確定性更高，不但沒有所謂「祝福名單」，更沒有什麼「穩勝名單」，「個個無把握，人人有機會」是今屆選舉一個特點，選舉的不確定性史無前例，更說明選民手上一票將可改變大局，從而讓自己心儀、最符合自身利益的參選人進入議會。這樣關鍵的一票，自然沒有理由放棄。

文中也強調，近日觀察市面，參選人都在落力展開選舉工程，就算是尋求連任的議員也不敢鬆懈，原因正在於這次選舉的高度不確定性，參選人都是「愛國者」，都各有優勢，要勝出就要全力拉票，根本不存在「躺贏」。

文中還提到，一些人散播什麼「祝福名單」的說法，如果真的「祝福穩贏」，還需要如此落力競選嗎？選舉的「祝福」從來是來自選民，要得到選民的「祝福」就要拿出政綱、表現、能力，這正是今屆選舉氣氛熾熱的一個主要原因。