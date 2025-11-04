北市托嬰監視器只存45天挨轟！　顏若芳要求年底前擴增至60天

▲民進黨台北市議員顏若芳。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北市幼兒園狼師毛畯珅先前爆性侵多名女童，還拍攝性侵過程高達600 多部不雅影片，受害者高達20人，引爆輿論憤怒，監視器影像保存期限也引發關注。北市社會局今（4日）至議會民政委員會工作報告，民進黨議員顏若芳問及北市公托監視器雲端備份進度，赫然發現年底建置的系統竟僅規劃儲存45日，痛批社會局根本是敷衍議會，並強烈要求年底前必須完成備份期限擴增。

顏若芳在會中問及，北市公辦民營托嬰機構的監視器異地儲存案，社會局上次報告承諾今年完成87處建置，這次報告僅稱「預計114年底完成」。她質疑，如今 113年已過大半，目前87處機構中，究竟完成雲端備份的有多少處？能否確保在年底前全數完成？而攸關孩童安全的影像儲存期限又有多久？

北市社會局長姚淑文回覆，目前已於10月底驗收完畢，11月可開始運作，而目前儲存天數已達45天，更強調此舉「優於法定的30天」，顏若芳則駁斥，直呼45天的影像儲存時間完全不敷所需，並現場要求社會局應於年底將儲存時間硬性擴增到至少60日。

顏若芳會後也發布新聞稿重申，根據「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」，全國托嬰中心都應依規定儲存影音資料應至少保存30日，然而早從上個會期以來，就已有多名議員提案，要求北市公辦民營托嬰機構監視器雲端影像保存期限應優於現有法規，至少提升到至少60日。

顏若芳痛批，姚淑文局長今日竟表示年底建置案僅有45日，不僅令人極度失望，此舉更是公然無視議會的要求。她強調，托嬰中心的幼兒多處於牙牙學語的階段，毫無自主反映能力，不當對待案件的爆發多仰賴外界或家長敏銳觀察，從事發到遭揭露，黃金追溯期很容易就超過45日，屆時關鍵證據恐早已石沉大海，無法完整守護孩童。

顏若芳舉例，2023年內湖某托嬰中心虐嬰案，3月爆發後時至5月才積極調查，光是流程就耗時兩個月，且經查部分監視器畫面已毀損；2024年的培諾米達幼兒園虐童案，爆發時加害人毛男也已有多年犯行紀錄，再再顯見45日的影像儲存期限根本是保護傘不足。事實上，立法院討論《兒童托育服務法草案》時，許多立委也一再強調現有規定不足，將使孩童持續暴露於風險當中。

顏若芳批評，議會早已有決議要求提高保存期限，如今社會局卻還以「已優於現有法令」而沾沾自喜，簡直是敷衍了事、令人心寒！為此，她也已於今日的民政委員會上提出共同決議，要求社會局應儘速與中華電信接洽確認擴充經費，並於年底前將托嬰中心監視器影像保存期限，擴充到至少60日，才能真正織密北市幼童的安全防護網。