地下賭場藏身信義區大樓！查扣千萬賭資　逮10人「驚見爆乳網紅」

記者張君豪、黃資真／台北報導

台北市信義區某住商大樓地下室，被承租作為私人招待所使用，非法經營德州撲克賭場，10月29日警方接獲情資前往現場，逮捕楊姓負責人、荷官與賭客共10人，其中1人竟是IG網紅「陳熙熙」，詢後依賭博罪、社會秩序維護法移送偵辦。

▲網紅陳熙熙在私人招待所打德州撲克遭逮。（圖／翻攝自IG／naomi_199510）



警方指出，鍾姓男子將該址租為私人招待所使用，並雇用溫姓男子作為現場負責人，實則供他人付費經營德州撲克賭場。信義分局福德街派出所掌握情資後，在多日埋伏佈線下，於10月29日深夜前往現場逮人。

警方在現場一舉查獲鍾男、溫男、荷官、員工與賭客，共計10人，查扣現金賭資3萬3500元、籌碼賭資63萬7900元、預備籌碼賭資2044萬4650元、籌碼抽頭金1萬9200元及撲克牌、計時器、監視器、點鈔機、筆記型電腦、智慧型手機等相關證物。全案於警詢後分別依刑法賭博罪及社會秩序維護法移送偵辦、裁處。

▲該處被租來做為私人招待所，實則是開設非法賭場。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

當天該包廂租賃者是楊姓男子，並雇用林姓荷官，供6名賭客使用，沒想到其中一人竟是在IG上擁有2.3萬粉絲的網紅「陳熙熙」，她因魔鬼身材、天使臉龐的模樣受到粉絲們喜愛，也經常在IG上分享自己上撲克直播秀的片段，仍因涉及不法行為被逮。

信義分局呼籲，賭博行為不僅嚴重影響個人及家庭經濟，職業賭場更容易衍生社會問題，助長犯罪孳生，警方為維護轄區治安，將持續打擊掃蕩轄內職業賭場，以消弭潛在危害。