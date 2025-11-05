普發1萬成陷阱！天母姨信假郵局話術遭拐300萬　車手遭收押禁見

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署民生組檢察官郭宇倢指揮士林分局，破獲假冒「政府普發萬元補助」的新型詐欺案。詐團假借郵局與警方名義，以「被冒名申領普發現金」為由恫嚇天母婦人，誘騙其與25歲張姓車手面交，共遭詐300餘萬元。婦人事後報案，檢警迅速鎖定張嫌逮捕並移送士林地檢署，檢察官今（5）日複訊後，依加重詐欺及洗錢防制法罪嫌向法院聲押禁見。

▲北市天母婦信郵局電話秒噴300萬，士檢火速聲押張姓車手。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，士林區1名天母婦人於10月28日接獲假冒「郵局人員」電話，對方謊稱有人盜用其個資申辦「政府普發現金1萬元」，進而轉接假冒「警方人員」之歹徒。詐騙集團成員再透過LINE聯繫，以「涉嫌洗錢、須暫時代管財產」為由，誘使婦人依指示面交現金，短短數日便遭騙走新台幣300餘萬元。婦人事後驚覺受騙，隨即報案。

士檢檢察官郭宇倢獲報後，立即指揮士林分局成立專案小組偵辦，透過監視器調閱與通聯分析，迅速鎖定並於11月4日持法院核發搜索票，在桃園市搜索1處，拘捕涉案25歲張姓車手，並查扣部分贓款。

▼北市25歲張姓車手現身天母區與被害人面交。（圖／記者黃宥寧翻攝）

今（5）日複訊後，認張嫌涉犯《組織犯罪防制條例》第3條第1項後段之參與犯罪組織、《詐欺犯罪危害防制條例》第44條第1項第1款、《刑法》第339條之4第1項第1款及第2款三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，以及《洗錢防制法》第19條第1項後段洗錢等罪嫌。經複訊後，認為張嫌犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、反覆實施同一犯罪之虞，遂向法院聲請羈押禁見。

士林分局呼籲，政府單位與警方絕不會以電話、LINE或面交方式要求民眾交付現金或代管財產。若接獲疑似詐騙電話、簡訊或通訊軟體訊息，應立即撥打110或165反詐騙專線查證，以免受害。

士林地檢署也提醒，普發現金登記已正式啟動，詐騙集團可能利用政府美意行騙，民眾若接獲可疑電話或訊息，應立即撥打警政署反詐騙諮詢專線165，或財政部專線1988查詢，以免財產受損。檢警將持續追查此類詐欺案件，嚴辦相關不法，防止政府普發美意成為詐團覬覦的目標。