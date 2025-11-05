基隆地檢署觀護團隊「化狼為良」獲菁網獎最高榮譽

▲剛柔並濟助更生，基隆地檢署「化狼為良」案例榮獲菁網獎特別獎。（圖／基隆地檢署提供）

記者郭世賢／基隆報導

為表彰在家庭暴力與性侵害防治工作中表現卓越的團隊，衛生福利部與台灣防暴聯盟自2012年起舉辦「菁網獎」選拔。第13屆頒獎典禮於10月31日在台北晶宴會館舉行，法務部矯正署基隆地檢署觀護團隊以「化狼為良」個案，榮獲最優「特別獎」，展現司法與社會工作整合的卓越成果。

基隆地檢署獲獎由法務部常務次長黃謀信親臨頒發，基隆地檢署由主任檢察官劉韋宏率領主任觀護人林順昌、觀護人林盈吟、社工師張欣耘，並邀請曾參與該案的黃嘉妮、李韋誠主任檢察官（現分別服務於台北地檢署與桃園地檢署）共同出席受獎。

劉韋宏主任檢察官在獲獎後說明，「化狼為良」個案中的更生人阿良（化名），因犯下多起強盜與性侵案件，被判處無期徒刑。阿良自幼成長環境複雜，7歲開始抽菸，15歲便經營賭場，並曾以自殘方式釋放心理壓力。入獄後的前5年，因評估其心理與生理風險，獄方對他加掛腳鐐，此舉徹底擊垮了他的自尊與信心。

隨後的15年，阿良逐漸形成慣性否定的心理狀態。假釋後，阿良初至地檢署報到時，對所有溝通均以沉默或負面情緒回應，試圖以封閉自我來隱藏內心的焦慮，甚至曾向社工師表達欲在署外「自焚」的極端念頭。

面對阿良的複雜心理與社會適應問題，基隆地檢署觀護團隊結合外部專家學者，發展出「以人為本」的五角策略。團隊整合警政、社政、衛政，並與華山基金會、媒體識讀教育基金會、拾慧心理治療所、幼兒早期教育協會、暖暖親子館、基隆漁會等公益團體合作，採取多元處遇方式。

在監控方面，團隊實施剛性司法手段，包括例行性測謊、電子監控、限制住居與定期警局報到；同時，注入柔性司法關懷，如年節慰問、安排參與社區服務、心理諮商與園藝治療等活動。透過耐心與持續關心，團隊逐步突破阿良的表層言語障礙，解除其內心焦慮，最終幫助他重燃希望，勇敢融入社會並重建生活秩序。

基隆地檢署強調，「化狼為良」不僅是一個成功案例，更是司法與社會網絡合作的典範。未來將持續結合學術理論與實務資源，靈活運用社區監督、科技監控、測謊、諮商輔導、社區活動與資訊共享等處遇方式，致力於促進更生人自食其力、順利回歸社會，並同時兼顧社會防衛的需求。