　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆地檢署觀護團隊「化狼為良」獲菁網獎最高榮譽

▲基檢「化狼為良」助更生人復歸。（圖／基隆地檢署提供）

▲剛柔並濟助更生，基隆地檢署「化狼為良」案例榮獲菁網獎特別獎。（圖／基隆地檢署提供）

記者郭世賢／基隆報導

為表彰在家庭暴力與性侵害防治工作中表現卓越的團隊，衛生福利部與台灣防暴聯盟自2012年起舉辦「菁網獎」選拔。第13屆頒獎典禮於10月31日在台北晶宴會館舉行，法務部矯正署基隆地檢署觀護團隊以「化狼為良」個案，榮獲最優「特別獎」，展現司法與社會工作整合的卓越成果。

基隆地檢署獲獎由法務部常務次長黃謀信親臨頒發，基隆地檢署由主任檢察官劉韋宏率領主任觀護人林順昌、觀護人林盈吟、社工師張欣耘，並邀請曾參與該案的黃嘉妮、李韋誠主任檢察官（現分別服務於台北地檢署與桃園地檢署）共同出席受獎。

劉韋宏主任檢察官在獲獎後說明，「化狼為良」個案中的更生人阿良（化名），因犯下多起強盜與性侵案件，被判處無期徒刑。阿良自幼成長環境複雜，7歲開始抽菸，15歲便經營賭場，並曾以自殘方式釋放心理壓力。入獄後的前5年，因評估其心理與生理風險，獄方對他加掛腳鐐，此舉徹底擊垮了他的自尊與信心。

隨後的15年，阿良逐漸形成慣性否定的心理狀態。假釋後，阿良初至地檢署報到時，對所有溝通均以沉默或負面情緒回應，試圖以封閉自我來隱藏內心的焦慮，甚至曾向社工師表達欲在署外「自焚」的極端念頭。

面對阿良的複雜心理與社會適應問題，基隆地檢署觀護團隊結合外部專家學者，發展出「以人為本」的五角策略。團隊整合警政、社政、衛政，並與華山基金會、媒體識讀教育基金會、拾慧心理治療所、幼兒早期教育協會、暖暖親子館、基隆漁會等公益團體合作，採取多元處遇方式。

在監控方面，團隊實施剛性司法手段，包括例行性測謊、電子監控、限制住居與定期警局報到；同時，注入柔性司法關懷，如年節慰問、安排參與社區服務、心理諮商與園藝治療等活動。透過耐心與持續關心，團隊逐步突破阿良的表層言語障礙，解除其內心焦慮，最終幫助他重燃希望，勇敢融入社會並重建生活秩序。

基隆地檢署強調，「化狼為良」不僅是一個成功案例，更是司法與社會網絡合作的典範。未來將持續結合學術理論與實務資源，靈活運用社區監督、科技監控、測謊、諮商輔導、社區活動與資訊共享等處遇方式，致力於促進更生人自食其力、順利回歸社會，並同時兼顧社會防衛的需求。

【更多新聞】

►狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠！一審判無期　3共犯1人暴斃

►用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

►手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

►基隆市府救攤商「減1個月租金」　生鮮豬肉攤最高補助4萬

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子粿粿「為何不付1200萬」藏真相？網曝：只是沒現在難看
上海兄弟隊徽太「象」了！　中信發聲：侵權必究
嘉義市議會拍板！普發現金1萬「每人加碼3000元」
王子粿粿親密照怎流出？　過來人「爆1原因害慘她」
林岱安宣告行使FA！　傳至少3隊有意搶人
快訊／《女外科2》男主角證實是薛仕凌！　公視首發聲
快訊／阿達衝新北檢自首　檢察官諭知30萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全民普發1萬開跑　基隆地檢聯手郵局宣導「四不守則」防詐

多次家暴被判刑！出獄又踹爛門鎖　金門男暴力男又遭收押

花蓮吉安鄉空地「驚見人骨」　工人挖地基嚇壞急報警

大叔1年內4度穿女裝、戴假陽具上街　還露下體自拍！判拘50天

「不聽話就打死你」變態工頭性侵少年學徒　摩鐵、工地逞獸慾

快訊／接一通電話秒噴300萬！詐團搭普發1萬...士檢火速聲押1嫌

差點信了「假檢警」演戲　屏東婦準備寄提款卡+現金遭攔阻

2月女嬰送托首日6小時發紺亡！父母悲痛不追究...保母仍遭送辦

車牌燈故障露餡！男拒檢催油門狂逃　警逮人抄出3種毒品

五楊高架賓士鬼切釀4車連撞！1車打橫停外側車道　瞬撞影片曝

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

全民普發1萬開跑　基隆地檢聯手郵局宣導「四不守則」防詐

多次家暴被判刑！出獄又踹爛門鎖　金門男暴力男又遭收押

花蓮吉安鄉空地「驚見人骨」　工人挖地基嚇壞急報警

大叔1年內4度穿女裝、戴假陽具上街　還露下體自拍！判拘50天

「不聽話就打死你」變態工頭性侵少年學徒　摩鐵、工地逞獸慾

快訊／接一通電話秒噴300萬！詐團搭普發1萬...士檢火速聲押1嫌

差點信了「假檢警」演戲　屏東婦準備寄提款卡+現金遭攔阻

2月女嬰送托首日6小時發紺亡！父母悲痛不追究...保母仍遭送辦

車牌燈故障露餡！男拒檢催油門狂逃　警逮人抄出3種毒品

五楊高架賓士鬼切釀4車連撞！1車打橫停外側車道　瞬撞影片曝

陸研究破解140年難題　「原料變成藥」有望大幅降低「抗癌藥」成本

李四川稱每天回新北睡覺　翁震州：有體驗新北通勤族怎被整的嗎？

全民普發1萬開跑　基隆地檢聯手郵局宣導「四不守則」防詐

用在地小吃推國會外交　綠委邀瑞典國會議員品嚐最「台」人情味

普發1萬「放大術」3銀行參戰　端10萬元輝達投資金、住宿券拼場

捷迅孫鋼銀看Q4航空貨運有急單但不夠旺　非洲市場南非優先

多次家暴被判刑！出獄又踹爛門鎖　金門男暴力男又遭收押

「仁武勇者」變先知？　人口破10萬、房價站4字頭

「竹崎柑橘節」嘉年華　吸引民眾體驗有機友善農業

劉雨柔月子中心多住7天「原因超崩潰」！女兒身體出狀況…醫：禁用屁屁膏

【藥頭落網】9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！　富家女留學返台淪「上流藥頭」

社會熱門新聞

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

即／閃兵藝人再+1！LULU前男友「阿達」自首

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡猝死

苗栗忠烈祠驚見7根金條　總價500萬

即／南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷3千萬

快訊／太子集團詐騙　人資主管聲押

2外國人手斷騙醫藥費！移民署驅除出境

手機跳出外幣「刷卡通知」 男衝警局助列爭議款項

太子集團在台「4大神獸」曝　藏2億布加迪+1.6億馬王

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

即／警政署公布29人事調整名單

阿姨是親生媽媽！他42年後DNA鑑定是「母子關係」

即／阿達閃兵自首！30萬交保

更多熱門

相關新聞

保護司長洪信旭南下關懷更生人肯定台南觀護團隊助力重生

保護司長洪信旭南下關懷更生人肯定台南觀護團隊助力重生

法務部保護司司長洪信旭為強化全國司法保護推動效能，率隊南下台南地檢署進行業務評鑑與指導，他強調「司法的力量來自關懷」，柔性司法不只是制度延伸，更是協助更生人復歸社會的重要橋樑，期許觀護團隊持續秉持「以人為本」的理念，精進服務作為，展現司法的溫度。

基檢攜手社區手作1500顆月餅　送暖弱勢街友

基檢攜手社區手作1500顆月餅　送暖弱勢街友

基檢社勞人助獨居老人清理家園

基檢社勞人助獨居老人清理家園

農會將改選　基檢宣導反賄選

農會將改選　基檢宣導反賄選

基隆檢察官會議　總長邢泰釗為基層打氣

基隆檢察官會議　總長邢泰釗為基層打氣

關鍵字：

基隆地檢署觀護團隊菁網獎

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

即／閃兵藝人再+1！LULU前男友「阿達」自首

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面