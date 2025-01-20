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農會選舉將至　基隆地檢署檢察長柯宜汾新官上任宣導反賄選

▲▼基隆地檢署檢察長柯宜汾，帶領主任檢察官陳照世、主任觀護人許瑜庭等團隊，前往基隆市農會宣導反賄選。（圖／基隆地檢署提供）

▲基隆地檢署檢察長柯宜汾（前排左3）帶領基隆地檢署團隊，前往基隆市農會宣導反賄選。（圖／基隆地檢署提供）

記者吳銘峯／綜合報導

基隆雖然為台灣北部重要港口，但觀光農業也非常發達。由於農會選舉即將於下個月中舉行，為了營造乾淨選風，甫上任基隆地檢署檢察長的柯宜汾，就在20日帶領基隆地檢署反賄選團隊，到七堵區的基隆市農會宣導反賄選，並宣示檢方打擊賄選的決心。

基隆有著風情萬種的海景，為北臺灣的魅力海港城市，然而識途老馬的旅人，常在飽覽漁港風光後，至七堵區觀光休閒農場旅遊，瑪陵休閒農業在基隆市七堵區，為重要休閒觀光農業發展場域。根據農業部最後更新之統計數字，2022年基隆市農戶數為1,250戶，農戶人口數為3,764人，農耕土地面積約占基隆市總面積 5.57%。基隆市農會表示，受限於耕地面積，未來重點除了行銷休閒農業，淋漓盡致地展現基隆生態之美外，也重視食農教育，讓民眾享用在地好食。

而新一屆的農會選舉即將於2月15日舉行，基隆市農會掌理基隆全市的農業指導及農業經濟，共有11個農事小組，是基隆市重要的農民組織，因此農會選舉對當地人來說，是重要的大事，當然對注重反賄選的基隆地檢署來說，也是重要大事。

▲▼基隆地檢署檢察長柯宜汾，帶領主任檢察官陳照世、主任觀護人許瑜庭等團隊，前往基隆市農會宣導反賄選。（圖／基隆地檢署提供）

▲基隆地檢署檢察長柯宜汾（左），以親身經歷宣導反賄選。（圖／基隆地檢署提供）

因此甫上任檢察長的柯宜汾，就在上任的第二個工作天，帶領基隆地檢署反賄選團隊，包含主任檢察官陳照世、主任觀護人許瑜庭及觀護人等，親赴位於七堵區的基隆市農會，邀請在場農會幹部、理事及監事等一起響應反賄選公益活動。此外，基隆市榮譽觀護人協進會新任理事長黃忠賢及更生保護會基隆分會主委林正峰也親臨會場，農會理事長余松次對於基隆地檢署團隊的拜會，也表達歡迎之意。

柯宜汾致詞時表示，農村未來發展藍圖掌握在農民手裡，希望大家在投票日要將手中神聖的一票，投給願意為農村付出，在地深耕，熱誠服務農民的農會幹部及農民代表，讓基隆的農業能永續發展。柯宜汾在台北地檢署時，就是打擊黑金專組的專業檢察官，在台東地檢署任內更是推動司法保護業務不遺餘力，這次她親自講解常見賄選行為，如發現暴力、假消息及賄賂等不法行為介入選舉之情形，請撥打免費檢舉賄選專線電話：0800-024-099撥通後再按4，檢舉人身分絕對會保密，檢舉獎金最高新臺幣200萬元，希望大家共同締造乾淨選風，在「選票公正投，幸福長久留」的情況下，營造美好純樸的農村家園。

▼基隆地檢署檢察長柯宜汾（左3），主任檢察官陳照世（右2），強力宣導反賄選觀念。（圖／基隆地檢署提供）

▲▼基隆地檢署檢察長柯宜汾，帶領主任檢察官陳照世、主任觀護人許瑜庭等團隊，前往基隆市農會宣導反賄選。（圖／基隆地檢署提供）

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